इस साल नहीं आएगा iPhone 18? Apple का बड़ा दांव, स्टैंडर्ड मॉडल हो सकता है लेट, जानिए सच्चाई

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

iPhone 18: Apple को लेकर एक बड़ी और चौंकाने वाली चर्चा सामने आ रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी इस बार अपने सालाना iPhone लॉन्च पैटर्न से हट सकती है. माना जा रहा है कि स्टैंडर्ड iPhone 18 को इस साल लॉन्च नहीं किया जाएगा जो Apple के इतिहास में एक बड़ा बदलाव होगा.

iPhone 17 के बाद लंबा इंतज़ार

2025 में लॉन्च हुए iPhone 17 सीरीज़ को बाज़ार में अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. लेकिन इसके बावजूद अगला बेस मॉडल यूज़र्स को जल्दी मिलने वाला नहीं है. टेक रिपोर्ट्स के अनुसार, रेगुलर iPhone 18 अब 2027 की शुरुआत में लॉन्च हो सकता है. अगर ऐसा होता है तो iPhone 17 करीब डेढ़ साल तक Apple का लेटेस्ट नॉन-प्रो iPhone बना रहेगा. यह पहली बार होगा जब Apple एक पूरे कैलेंडर ईयर में अपने स्टैंडर्ड iPhone को अपडेट नहीं करेगा.

सितंबर लॉन्च की परंपरा टूटने के संकेत

पिछले कई सालों से Apple हर सितंबर में अपने सभी iPhone मॉडल्स को एक साथ पेश करता आया है. लेकिन अब कंपनी इस फॉर्मूले को बदलने की तैयारी में दिख रही है. रिपोर्ट्स इशारा कर रही हैं कि Apple स्टैगरड लॉन्च स्ट्रैटेजी अपनाने वाला है यानी सभी मॉडल्स एक साथ लॉन्च करने के बजाय अलग-अलग समय पर पेश किए जाएंगे. इस नए प्लान के तहत, हाई-एंड और प्रीमियम iPhone पहले लॉन्च होंगे जबकि किफायती या स्टैंडर्ड मॉडल्स को कुछ महीनों बाद उतारा जाएगा.

2026 में सिर्फ Pro मॉडल्स पर फोकस

जानकारी के मुताबिक, 2026 में Apple केवल iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max लॉन्च कर सकता है. यही नहीं, इसी दौरान कंपनी अपना पहला फोल्डेबल iPhone भी पेश कर सकती है. वहीं, रेगुलर iPhone 18 को 2027 की स्प्रिंग में लॉन्च किया जाएगा. उसी समय iPhone 18e और दूसरी जनरेशन का iPhone Air भी आने की उम्मीद है.

बढ़ता iPhone पोर्टफोलियो बना वजह

Apple के इस फैसले के पीछे उसकी बढ़ती iPhone रेंज को एक बड़ी वजह माना जा रहा है. 2025 में iPhone 16e और iPhone Air जैसे नए मॉडल लाइनअप में जुड़े और 2026 में फोल्डेबल iPhone की एंट्री भी तय मानी जा रही है. पुराने मॉडल्स जैसे iPhone 16 और 16 Plus भी अभी बिक्री में हैं. ऐसे में अगले साल तक Apple के पास एक साथ आठ अलग-अलग iPhone मॉडल्स मौजूद हो सकते हैं.

लॉन्च फैलाने से क्या होगा फायदा?

साल भर में लॉन्च को फैलाने से Apple को कई फायदे मिल सकते हैं. इससे एक ही जैसे मॉडल्स के बीच टकराव कम होगा, हर iPhone को ज्यादा समय तक बेचने का मौका मिलेगा और ग्राहकों के लिए लाइनअप समझना भी आसान होगा. साफ है कि Apple अब सिर्फ नए फोन नहीं, बल्कि बेहतर लॉन्च स्ट्रैटेजी पर भी ध्यान दे रहा है.

यह भी पढ़ें:

अब नेटवर्क नहीं तो भी कॉल चालू! BSNL ने पूरे देश में शुरू की Wi-Fi Calling, बिना एक रुपया extra खर्च