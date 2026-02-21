हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीमार्च में Apple का बड़ा धमाका! नए MacBook, iPhone और iPad से उठेगा पर्दा, क्या आने वाला है सबसे बड़ा सरप्राइज?

मार्च में Apple का बड़ा धमाका! नए MacBook, iPhone और iPad से उठेगा पर्दा, क्या आने वाला है सबसे बड़ा सरप्राइज?

Apple Upcoming Products: हर साल की तरह इस बार भी वसंत सीजन में Apple अपने प्रोडक्ट लाइनअप को अपडेट करने जा रहा है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 21 Feb 2026 01:16 PM (IST)
Preferred Sources

Apple Upcoming Products: हर साल की तरह इस बार भी वसंत सीजन में Apple अपने प्रोडक्ट लाइनअप को अपडेट करने जा रहा है. 4 मार्च को आयोजित होने वाले खास इवेंट में कंपनी मीडिया को न्यूयॉर्क, लंदन और शंघाई में आमंत्रित कर रही है. आमतौर पर Apple के इनवाइट कार्ड ही आने वाले प्रोडक्ट्स की झलक दे देते हैं और इस बार भी डिजाइन को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं.

इनवाइट में छिपा इशारा, क्या लौटेगा रेट्रो लुक?

इस बार के निमंत्रण में रंगीन कांच से बना त्रिआयामी आकार दिखाया गया है. कई टेक विश्लेषकों का मानना है कि यह पुराने रेनबो Apple लोगो की ओर संकेत हो सकता है. ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि नए MacBook रंग-बिरंगे डिजाइन में देखने को मिलें. हालांकि कंपनी की ओर से आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है लेकिन चर्चाएं तेज हैं.

MacBook में पावरफुल चिपसेट अपग्रेड

सबसे ज्यादा उम्मीद MacBook सीरीज से की जा रही है. माना जा रहा है कि 14 और 16 इंच के MacBook Pro मॉडल में नए M5 Pro और M5 Max चिपसेट दिए जा सकते हैं. इससे पहले 14 इंच वाला M5 वर्जन बाजार में आ चुका है इसलिए अब ज्यादा ताकतवर वेरिएंट की बारी हो सकती है.

MacBook Air में भी नई M5 चिप मिलने की संभावना है. हालांकि यह तुरंत बिक्री के लिए उपलब्ध हो या नहीं इस पर स्थिति साफ नहीं है लेकिन घोषणा मार्च इवेंट में हो सकती है. कुछ रिपोर्ट्स में बजट MacBook और OLED टचस्क्रीन MacBook Pro की चर्चा भी है पर इनके साल के अंत में आने की उम्मीद ज्यादा है.

iPhone लाइनअप में नया किफायती मॉडल

Apple आमतौर पर अपने फ्लैगशिप iPhone सितंबर में लॉन्च करता है लेकिन बजट मॉडल को लेकर मार्च में हलचल हो सकती है. पिछले साल इसी समय iPhone 16E पेश किया गया था. अब उम्मीद है कि iPhone 17E इसका अपग्रेडेड वर्जन बनकर सामने आए.

संभावना है कि नए मॉडल में A19 प्रोसेसर, MagSafe सपोर्ट और Dynamic Island डिजाइन मिल सकता है. कीमत को लगभग 599 डॉलर के आसपास बनाए रखने की बात भी सामने आ रही है जिससे यह प्रीमियम फीचर्स के साथ किफायती विकल्प बन सकता है.

iPad सीरीज में भी बड़ी छलांग

iPad लाइनअप को भी नया प्रोसेसर मिलने की उम्मीद है. रिपोर्ट्स के अनुसार 12वीं पीढ़ी के iPad में A18 चिप दी जा सकती है जो Apple Intelligence फीचर्स को सपोर्ट करेगी. वहीं iPad Air में M4 प्रोसेसर शामिल होने की चर्चा है जिससे इसकी परफॉर्मेंस में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है.

क्या सितंबर तक करना होगा इंतजार?

हालांकि मार्च इवेंट में कई अपग्रेड्स देखने को मिल सकते हैं लेकिन बड़े डिजाइन बदलाव या बिल्कुल नए प्रोडक्ट्स के लिए शायद सितंबर तक इंतजार करना पड़े. फिलहाल टेक दुनिया की नजरें 4 मार्च पर टिकी हैं जहां Apple अपने अगले कदम का खुलासा करेगा.

इतना सस्ता हो गया iPhone 17! लॉन्च प्राइस से कम में खरीदने का गोल्डन चांस, स्टॉक खत्म होने से पहले ऐसे उठाएं फायदा

Published at : 21 Feb 2026 01:16 PM (IST)
AI Summit Controversy: प्रदर्शनकारियों के समर्थन में राहुल गांधी का पोस्ट, लिखा- 'PM Is Compromised'
Donald Trump on Tariff: ट्रंप के 10% ग्लोबल टैरिफ के बाद कौन सी चीजें होंगी मंहगी? | Trade Deal
Donald Trump on Tariff: व्यापार नीति में भारी फेरबदल!, भारत अब अमेरिका को टैरिफ देगा? | USA
India’s Crude Oil Strategy Shift? Saudi Arabia की वापसी, Russia को झटका! | Paisa Live
US Supreme Court Struck Trump Tariffs: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर डोनाल्ड ट्रंप का आया बयान |
