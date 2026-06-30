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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीApple को लगा जोर का झटका, लॉन्च से पहले डार्क वेब पर लीक हो गया iPhone 18 Pro?

Apple को लगा जोर का झटका, लॉन्च से पहले डार्क वेब पर लीक हो गया iPhone 18 Pro?

iPhone 18 Pro Leaked: iPhone 18 Pro को लॉन्च करने से पहले ऐप्पल को बड़ा झटका लगा है. इस आईफोन के पार्ट्स और उनके सप्लायर की जानकारी डार्क वेब पर लीक हो गई है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 30 Jun 2026 02:04 PM (IST)
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  • आईफोन 18 प्रो के पार्ट्स, सप्लायर जानकारी डार्क वेब पर लीक।
  • वर्ल्ड लीक्स ने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स पर साइबर हमले से फाइलें लीक कीं।
  • इन फाइलों में चिप, बैटरी, कैमरा और ड्रॉप टेस्ट विवरण शामिल हैं।
  • यह लीक ऐप्पल और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बड़ा झटका है।

iPhone 18 Pro Leaked: iPhone 18 Pro की लॉन्चिंग से पहले ऐप्पल को बड़ा झटका लगा है. डार्क वेब पर इस आईफोन के पार्ट्स और उनके सप्लायर्स की जानकारी लीक हो गई है. यह जानकारी अमेरिका के World Leaks रैंसमवेयर ग्रुप ने डार्क वेब पर पोस्ट की है, जिसने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स पर साइबर हमला किया था. बता दें कि भारतीय कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप्पल के प्रमुख सप्लायर्स में से एक है. इस लीक से ऐप्पल और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच कारोबार पर भी असर पड़ने का अंदेशा जताया जा रहा है. 

डार्क वेब पर लीक हुई 2 लाख से ज्यादा फाइल्स

Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक, रैंसमवेयर ग्रुप World Leaks ने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स से लीक हुई 2 लाख से अधिक फाइल्स को डार्क वेब पर डाल दिया है. इसमें कुछ फाइलें पुराने आईफोन के डिजाइन से जुड़ी हुई हैं. नए डॉक्यूमेंट्स से पता चला है कि करीब 6 फाइल्स ऐसी हैं, जिनमें आईफोन 18 प्रो मॉडल्स के पार्ट्स और उनके सप्लायर्स से जुड़ी हुई जानकारी है. इन डॉक्यूमेंट के जरिए आईफोन 18 प्रो के मेन सर्किट बोर्ड पर लगी चिप, बैटरी और कैमरा के पार्ट्स के बारे में जानकारी भी लीक हो गई है. ऐप्पल इस जानकारी को बहुत संवेदनशील मानती है और वह इस लीक को लेकर काफी चिंतित है. लीक हुए डॉक्यूमेंट में ऐप्पल के सप्लायर्स की वह जानकारी भी सामने आ गई है, जो कंपनी अपने पब्लिक डेटाबेस में नहीं देती है.

ड्रॉप टेस्ट की तस्वीरें भी आईं सामने

लीक हुईं फाइल्स पर ऐप्पल का "confidential" वॉटरमार्क और इंटरनल कोड नेम्स भी लिखे हुए हैं. इन फाइल्स में iPhone 18 Pro के ड्रॉप टेस्ट की भी तस्वीरें शामिल हैं, जो इसी साल की बताई जा रही हैं. सोशल मीडिया पर भी ऐसे कुछ वीडियोज शेयर हो रहे हैं, जिनमें एक ग्रे कलर के प्रो मॉडल का ड्रॉप टेस्ट करते हुए दिखाया जा रहा है. 

ऐप्पल को लगा बड़ा झटका

टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप्पल को पार्ट्स सप्लाई करने के साथ-साथ आईफोन असेंबल भी करती है. चीन से बाहर यह कंपनी ऐप्पल के सबसे महत्वपूर्ण सप्लायर्स में से एक बन गई है, लेकिन अब इस लीक ने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ-साथ ऐप्पल को भी बड़ा झटका दिया है. ऐप्पल अपने सप्लायर अरेंजमेंट को बहुत सीक्रेट रखती है. अब जानकारी लीक होने के बाद दूसरी कंपनियों के साथ-साथ ऐप्पल के वेंडर को भी पता चल जाएगा कि कौन-सा कंपोनेंट कहां से आ रहा है. बता दें कि iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max मॉडल को सितंबर में लॉन्च किया जाना है.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 30 Jun 2026 02:04 PM (IST)
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