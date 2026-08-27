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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापरिसीमन: खरगे की पीएम मोदी को चिट्ठी, 'लोकसभा की मौजूदा सीटों को...'

परिसीमन: खरगे की पीएम मोदी को चिट्ठी, 'लोकसभा की मौजूदा सीटों को...'

डिलिमिटेशन (परिसीमन) को लेकर मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है. उन्होंने कहा कि सरकार के प्रपोजल पर चर्चा करने के लिए ऑल-पार्टी मीटिंग बुलाए.

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 27 Aug 2026 04:41 PM (IST)
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परिसीमन और संसद के सत्रावसान पर सियासी बवाल शुरू हो गया है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि आपके मन में जो भी डिलिमिटेशन प्रपोजल हैं, उन पर चर्चा करने के लिए ऑल-पार्टी मीटिंग बुलाएं. उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा मुद्दा है जिसका बहुत महत्व है. दोबारा वैसा कोशिश न करें, जैसा आपने 16 और 17 अप्रैल 2026 को किया था.

खरगे ने संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू के उस बयान का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने विशेष सत्र की तरफ इशारा किया है.

कांग्रेस अध्यक्ष ने एक्स पर चिट्ठी शेयर कर कहा, ''मैंने आपको 16 जुलाई, 2026 को लिखा था और आपसे रिक्वेस्ट की थी कि डिलिमिटेशन (परिसीमन) के लिए सरकार के प्रपोजल पर चर्चा करने के लिए ऑल-पार्टी मीटिंग बुलाएं. पार्लियामेंट के किसी भी स्पेशल सेशन में पेश करने के बारे में आप सोच रहे हैं तो, पहले आप सभी पॉलिटिकल पार्टियों को प्रपोजल की डिटेल में स्टडी करने के लिए समय दें.''

खरगे ने कहा, ''केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री ने कल रात एक इंटरव्यू में कहा कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है. शायद इसी वजह से मानसून सेशन के सत्रावसान (Prorogation- किसी सत्र का औपचारिक रूप से खत्म होना) में लगातार देरी हो रही है.''

कांग्रेस की क्या है मांग?

उन्होंने कहा, ''कांग्रेस का रुख साफ है कि लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को अगले 25 सालों तक बनाए रखें. लोकसभा में मौजूदा राज्य-वार सीटों को अगले 25 सालों तक बनाए रखें. 2029 के लोकसभा चुनावों से महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू करें.''

इसी साल 17 अप्रैल को लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़ा 131वां संविधान संशोधन विधेयक सरकार ने लिया था, लेकिन दो-तिहाई बहुमत नहीं मिल पाने के कारण पारित नहीं हो सका. इस विधेयक के पक्ष में 298 वोट और विपक्ष में 230 वोट पड़े थे. परिसीमन को लेकर विपक्ष का कहना है कि कई राज्यों के साथ भेदभाव होगा. दक्षिण के राज्यों भी परिसीमन पर आपत्ति जताते रहे हैं. हालांकि सरकार का साफ कहना रहा है कि किसी भी राज्य को नुकसान नहीं होगा.

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About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश एबीपी लाइव में बतौर इनपुट लीड काम कर रहे हैं. वो करीब 8 सालों से एबीपी में कार्यरत है. ब्रेकिंग न्यूज के साथ चुनाव और राजनीतिक मुद्दों पर खास ध्यान रखते हैं. पत्रकारिता जगत में करीब 10 सालों का अनुभव है. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं. संपर्क के लिए मेल आईडी- jeevanp@abpnetwork.com.
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Published at : 27 Aug 2026 04:31 PM (IST)
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