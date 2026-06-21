Android यूजर्स ध्यान दें! यह सीक्रेट प्राइवेसी सेटिंग अभी तक नहीं की ऑन तो खतरे में है डेटा

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Android Privacy Feature: आज के समय में स्मार्टफोन हमारी निजी जानकारी का सबसे बड़ा खजाना बन चुके हैं. बैंकिंग ऐप्स, प्राइवेट फोटो, डॉक्यूमेंट्स, चैट और सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसी संवेदनशील जानकारियां फोन में ही मौजूद रहती हैं. ऐसे में सुरक्षा और प्राइवेसी पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई हैं.

दिलचस्प बात यह है कि Android 15 या उससे नए वर्जन वाले कई स्मार्टफोन्स में एक बेहद काम का प्राइवेसी फीचर मौजूद है लेकिन यह डिफॉल्ट रूप से ऑन नहीं होता. यही फीचर आपके फोन के अंदर एक अलग और सुरक्षित डिजिटल स्पेस तैयार करता है.

क्या है Private Space और Secure Folder?

Google Pixel और कुछ अन्य Android डिवाइसों में इस फीचर को Private Space कहा जाता है जबकि Samsung के स्मार्टफोन में इसे Secure Folder के नाम से जाना जाता है.

इसे आसान भाषा में समझें तो यह आपके फोन के अंदर एक दूसरा सुरक्षित सेक्शन होता है जो मेन प्रोफाइल से पूरी तरह अलग काम करता है. यहां आप ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं, फाइलें स्टोर कर सकते हैं और इन्हें एक अलग पासवर्ड, PIN या पैटर्न से सुरक्षित रख सकते हैं. यह एक डिजिटल लॉकर की तरह काम करता है जहां रखा गया डेटा नॉर्मल फोन प्रोफाइल से अलग रहता है.

यह फीचर इतना खास क्यों है?

Private Space या Secure Folder का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहां इंस्टॉल किए गए ऐप्स आपके मेन प्रोफाइल के डेटा तक आसानी से पहुंच नहीं पाते. उदाहरण के लिए, आप बैंकिंग ऐप्स को अलग सुरक्षित स्पेस में रख सकते हैं. प्राइवेट चैटिंग ऐप्स को छिपाकर इस्तेमाल कर सकते हैं.

अलग Google अकाउंट या प्रोफाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं. जरूरी डॉक्यूमेंट्स और फाइलें सुरक्षित स्टोर कर सकते हैं. इससे आपकी संवेदनशील जानकारी नॉर्मल ऐप्स और डेटा ट्रैकिंग से काफी हद तक सुरक्षित रहती है.

Android में Private Space कैसे ऑन करें?

अगर आपका फोन Android 15 या उससे नया वर्जन चला रहा है और यह फीचर सपोर्ट करता है तो इसे एक्टिवेट करने के लिए Settings > Security & Privacy > Private Space पर जाएं.

इसके बाद आपको Google अकाउंट से लॉगिन करना होगा और एक अलग लॉक सेट करना होगा. सेफ्टी के लिए यह लॉक आपके मेन फोन लॉक से अलग होना चाहिए.

Samsung फोन में Secure Folder कैसे सेटअप करें?

Samsung Galaxy सीरीज के स्मार्टफोन्स में:

Settings > Security & Privacy > More Security Settings > Secure Folder

पर जाएं.

Secure Folder शुरू करने के लिए Samsung अकाउंट की जरूरत होती है. यहां आप अलग Google प्रोफाइल नहीं बना सकते लेकिन सुरक्षित स्टोरेज और ऐप आइसोलेशन की सुविधा मिलती है.

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