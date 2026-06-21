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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAndroid यूजर्स ध्यान दें! यह सीक्रेट प्राइवेसी सेटिंग अभी तक नहीं की ऑन तो खतरे में है डेटा

Android यूजर्स ध्यान दें! यह सीक्रेट प्राइवेसी सेटिंग अभी तक नहीं की ऑन तो खतरे में है डेटा

Android Privacy Feature: यह आपके फोन के अंदर एक दूसरा सुरक्षित सेक्शन होता है जो मेन प्रोफाइल से पूरी तरह अलग काम करता है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 21 Jun 2026 05:44 PM (IST)
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  • सेटिंग्स से इसे एक्टिवेट कर अलग पासवर्ड सेट कर सकते हैं।

Android Privacy Feature: आज के समय में स्मार्टफोन हमारी निजी जानकारी का सबसे बड़ा खजाना बन चुके हैं. बैंकिंग ऐप्स, प्राइवेट फोटो, डॉक्यूमेंट्स, चैट और सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसी संवेदनशील जानकारियां फोन में ही मौजूद रहती हैं. ऐसे में सुरक्षा और प्राइवेसी पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई हैं.

दिलचस्प बात यह है कि Android 15 या उससे नए वर्जन वाले कई स्मार्टफोन्स में एक बेहद काम का प्राइवेसी फीचर मौजूद है लेकिन यह डिफॉल्ट रूप से ऑन नहीं होता. यही फीचर आपके फोन के अंदर एक अलग और सुरक्षित डिजिटल स्पेस तैयार करता है.

क्या है Private Space और Secure Folder?

Google Pixel और कुछ अन्य Android डिवाइसों में इस फीचर को Private Space कहा जाता है जबकि Samsung के स्मार्टफोन में इसे Secure Folder के नाम से जाना जाता है.

इसे आसान भाषा में समझें तो यह आपके फोन के अंदर एक दूसरा सुरक्षित सेक्शन होता है जो मेन प्रोफाइल से पूरी तरह अलग काम करता है. यहां आप ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं, फाइलें स्टोर कर सकते हैं और इन्हें एक अलग पासवर्ड, PIN या पैटर्न से सुरक्षित रख सकते हैं. यह एक डिजिटल लॉकर की तरह काम करता है जहां रखा गया डेटा नॉर्मल फोन प्रोफाइल से अलग रहता है.

यह फीचर इतना खास क्यों है?

Private Space या Secure Folder का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहां इंस्टॉल किए गए ऐप्स आपके मेन प्रोफाइल के डेटा तक आसानी से पहुंच नहीं पाते. उदाहरण के लिए, आप बैंकिंग ऐप्स को अलग सुरक्षित स्पेस में रख सकते हैं. प्राइवेट चैटिंग ऐप्स को छिपाकर इस्तेमाल कर सकते हैं.

अलग Google अकाउंट या प्रोफाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं. जरूरी डॉक्यूमेंट्स और फाइलें सुरक्षित स्टोर कर सकते हैं. इससे आपकी संवेदनशील जानकारी नॉर्मल ऐप्स और डेटा ट्रैकिंग से काफी हद तक सुरक्षित रहती है.

Android में Private Space कैसे ऑन करें?

अगर आपका फोन Android 15 या उससे नया वर्जन चला रहा है और यह फीचर सपोर्ट करता है तो इसे एक्टिवेट करने के लिए Settings > Security & Privacy > Private Space पर जाएं.

इसके बाद आपको Google अकाउंट से लॉगिन करना होगा और एक अलग लॉक सेट करना होगा. सेफ्टी के लिए यह लॉक आपके मेन फोन लॉक से अलग होना चाहिए.

Samsung फोन में Secure Folder कैसे सेटअप करें?

Samsung Galaxy सीरीज के स्मार्टफोन्स में:

Settings > Security & Privacy > More Security Settings > Secure Folder

पर जाएं.

Secure Folder शुरू करने के लिए Samsung अकाउंट की जरूरत होती है. यहां आप अलग Google प्रोफाइल नहीं बना सकते लेकिन सुरक्षित स्टोरेज और ऐप आइसोलेशन की सुविधा मिलती है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 21 Jun 2026 05:44 PM (IST)
Tags :
Android TECH NEWS HINDI Safety Feature
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