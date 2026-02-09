कौन सा शहर है भारत का स्ट्रॉबेरी हब? विदेशों तक होती है इसकी डिमांड

भारत में स्ट्रॉबेरी की बात होते ही सबसे पहला नाम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर का आता है. सतारा जिले में स्थित यह हिल स्टेशन देश की करीब 80 फीसदी स्ट्रॉबेरी का उत्पादन करता है. इसी वजह से इसे भारत की स्ट्रॉबेरी राजधानी या स्ट्रॉबेरी हब कहा जाता है.