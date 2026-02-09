हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजकौन सा शहर है भारत का स्ट्रॉबेरी हब? विदेशों तक होती है इसकी डिमांड

कौन सा शहर है भारत का स्ट्रॉबेरी हब? विदेशों तक होती है इसकी डिमांड

Strawberry Hub India: भारत एक छोटा सा हिल स्टेशन पूरे देश की स्ट्रॉबेरी की जरूरत पूरी करता है. मौसम, मिट्टी और मेहनत ने इस जगह को भारत का स्ट्रॉबेरी हब बना दिया है.

By : निधि पाल  | Updated at : 09 Feb 2026 09:53 AM (IST)
Strawberry Hub India: भारत एक छोटा सा हिल स्टेशन पूरे देश की स्ट्रॉबेरी की जरूरत पूरी करता है. मौसम, मिट्टी और मेहनत ने इस जगह को भारत का स्ट्रॉबेरी हब बना दिया है.

सर्दियों में बाजारों में एक फल सबसे पहले लोगों का ध्यान खींचता है- चमकदार लाल रंग की स्ट्रॉबेरी. इसकी खुशबू, स्वाद और कीमत इसे खास बना देती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में इतनी बड़ी मात्रा में स्ट्रॉबेरी आखिर आती कहां से है? कौन सा शहर है जो सिर्फ देश ही नहीं, बल्कि विदेशों तक स्ट्रॉबेरी की सप्लाई करता है? इस सवाल का जवाब एक पहाड़ी शहर की कहानी में छिपा है. चलिए जानें.

1/8
भारत में स्ट्रॉबेरी की बात होते ही सबसे पहला नाम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर का आता है. सतारा जिले में स्थित यह हिल स्टेशन देश की करीब 80 फीसदी स्ट्रॉबेरी का उत्पादन करता है. इसी वजह से इसे भारत की स्ट्रॉबेरी राजधानी या स्ट्रॉबेरी हब कहा जाता है.
भारत में स्ट्रॉबेरी की बात होते ही सबसे पहला नाम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर का आता है. सतारा जिले में स्थित यह हिल स्टेशन देश की करीब 80 फीसदी स्ट्रॉबेरी का उत्पादन करता है. इसी वजह से इसे भारत की स्ट्रॉबेरी राजधानी या स्ट्रॉबेरी हब कहा जाता है.
2/8
यहां उगाई जाने वाली स्ट्रॉबेरी अपने आकार, मिठास और ताजगी के लिए जानी जाती है. महाबलेश्वर की सबसे बड़ी ताकत इसका मौसम है. यहां साल भर तापमान आमतौर पर 10 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है.
यहां उगाई जाने वाली स्ट्रॉबेरी अपने आकार, मिठास और ताजगी के लिए जानी जाती है. महाबलेश्वर की सबसे बड़ी ताकत इसका मौसम है. यहां साल भर तापमान आमतौर पर 10 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है.
Published at : 09 Feb 2026 09:53 AM (IST)
Tags :
Strawberry Strawberry Hub Strawberry Hub India Strawberry Capital Of India

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
PAK PM शहबाज को नजर आ रहा सोना ही सोना! डॉलर कमाने की फिराक में पाकिस्तान, चल दी एक और गंदी चाल
PAK PM शहबाज को नजर आ रहा सोना ही सोना! डॉलर कमाने की फिराक में पाकिस्तान, चल दी एक और गंदी चाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में फिर पलटा मौसम, आज 24 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी, IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट
यूपी में फिर पलटा मौसम, आज 24 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी, IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट
इंडिया
कब से ठंड हो जाएगी खत्म? मौसम विभाग ने बता दी तारीख, दिल्ली-यूपी समेत देश को राहत वाला अपडेट
कब से ठंड हो जाएगी खत्म? मौसम विभाग ने बता दी तारीख, दिल्ली-यूपी समेत देश को राहत वाला अपडेट
स्पोर्ट्स
India vs Namibia T20 WC: T20 वर्ल्ड कप में भारत का दूसरा मुकाबला नामीबिया से, कब होगी टक्कर और कहां देखें लाइव
T20 वर्ल्ड कप में भारत का दूसरा मुकाबला नामीबिया से, कब होगी टक्कर और कहां देखें लाइव
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Janhit With Romana Ishar Khan: 'परमात्मा जिम्मेदार'...कोई नहीं गुनहगार? | Surajkund Mela
म्यूजिक के खौफ में नौजवानों को फांसी
Uttarakhand में अपने पैतृक गांव पहुंचे CM Yogi का दिखा अलग अंदाज | ABP News
Surajkund Mela Accident: नहीं रूक रहा हादसे का कहर..मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा? | Haryana News
Sandeep Chaudhary Debate: रूसी तेल पर अमेरिकी फरमान...किसका नफा, किसे नुकसान? | Seedha Sawal

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PAK PM शहबाज को नजर आ रहा सोना ही सोना! डॉलर कमाने की फिराक में पाकिस्तान, चल दी एक और गंदी चाल
PAK PM शहबाज को नजर आ रहा सोना ही सोना! डॉलर कमाने की फिराक में पाकिस्तान, चल दी एक और गंदी चाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में फिर पलटा मौसम, आज 24 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी, IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट
यूपी में फिर पलटा मौसम, आज 24 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी, IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट
इंडिया
कब से ठंड हो जाएगी खत्म? मौसम विभाग ने बता दी तारीख, दिल्ली-यूपी समेत देश को राहत वाला अपडेट
कब से ठंड हो जाएगी खत्म? मौसम विभाग ने बता दी तारीख, दिल्ली-यूपी समेत देश को राहत वाला अपडेट
स्पोर्ट्स
India vs Namibia T20 WC: T20 वर्ल्ड कप में भारत का दूसरा मुकाबला नामीबिया से, कब होगी टक्कर और कहां देखें लाइव
T20 वर्ल्ड कप में भारत का दूसरा मुकाबला नामीबिया से, कब होगी टक्कर और कहां देखें लाइव
बॉलीवुड
Border 2 BO Day 17: ‘बॉर्डर 2’ ने तीसरे संडे मचा दिया बवाल, कर डाला धमाकेदार कलेक्शन, तोड़ा इस ब्लॉकबस्टर फिल्म का रिकॉर्ड
‘बॉर्डर 2’ ने तीसरे संडे मचा दिया बवाल, कर डाला धमाकेदार कलेक्शन
दिल्ली NCR
दिल्ली: 16 साल की लड़की की तेजाब पीने से मौत, पति पर लगा हत्या का गंभीर आरोप, पेचीदा है मामला
दिल्ली: 16 साल की लड़की की तेजाब पीने से मौत, पति पर लगा हत्या का गंभीर आरोप, पेचीदा है मामला
यूटिलिटी
किन लोगों को नहीं मिल सकता अटल पेंशन योजना का लाभ, क्या होती है इसकी वजह?
किन लोगों को नहीं मिल सकता अटल पेंशन योजना का लाभ, क्या होती है इसकी वजह?
जनरल नॉलेज
National Party Rule: कोई भी संगठन कब बन सकता है नेशनल पार्टी, जानें क्या है इसके नियम
कोई भी संगठन कब बन सकता है नेशनल पार्टी, जानें क्या है इसके नियम
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget