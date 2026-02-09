टी20 वर्ल्ड कप के मंच पर नेपाल ने ऐसा प्रदर्शन किया, जिसने साबित कर दिया कि अब वह सिर्फ एक एसोसिएट टीम नहीं रही है. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड जैसी पूर्व विश्व चैंपियन टीम के खिलाफ नेपाल जीत के बेहद करीब पहुंच गया और आखिरी ओवर तक मुकाबला पूरी तरह खुला रहा. भले ही नतीजा इंग्लैंड के पक्ष में गया, लेकिन इस मैच की सबसे बड़ी कहानी नेपाल की निडर क्रिकेट रही.

इंग्लैंड का मजबूत स्कोर

टॉस के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 184 रन बनाए थे. कप्तान हैरी ब्रूक ने जिम्मेदारी संभालते हुए 53 रन की पारी खेली, जबकि जैकब बेथेल ने भी 55 रन बनाकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. स्कोरबोर्ड देखकर ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड आसानी से मैच निकाल लेगा, लेकिन नेपाल के इरादे कुछ और ही थे.

नेपाल ने बदला माहौल

185 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी नेपाल की टीम ने शुरुआत से ही आक्रामक सोच दिखाई. कप्तान रोहित पौडेल ने 39 रन बनाकर टीम को शानदार शुरुआत दी. कुशल भुर्तेल ने तेज 29 रन जोड़े, जबकि दिपेंद्र सिंह ऐरी की 44 रन की पारी ने इंग्लैंड के खेमे में खलबली मचा दी. स्टेडियम में भी भारी मात्रा में नेपाल के समर्थक मौजूद थे.

आखिरी ओवर में टूटा सपना

मैच का सबसे रोमांचक पल आखिरी ओवर में आया, जब नेपाल को जीत के लिए सिर्फ 10 रन चाहिए थे. यहां इंग्लैंड के सैम करन ने अनुभव दिखाया और शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 4 रन दिए. नेपाल की टीम 180 रन पर रुक गई और मुकाबला 4 रन से हार गई. हालांकि उसने इंग्लैंड को जीत का जश्न मनाने से ज्यादा राहत की सांस लेने पर मजबूर कर दिया.

दिग्गजों की तारीफ, डेल स्टेन का बड़ा ऑफर

नेपाल के इस प्रदर्शन की हर तरफ सराहना हो रही है. युवराज सिंह ने कहा, "नेपाल की टीम को दिल से सम्मान. इंग्लैंड जैसी दिग्गज टीम के सामने झुके नहीं, आखिरी गेंद तक मुकाबले में डटे रहे और साबित कर दिया कि हौसला और आत्मविश्वास क्या कर सकता है. ऐसे ही टीमें परिपक्व बनती हैं और यहीं से भविष्य के चैंपियन निकलते हैं. आज पूरा क्रिकेट जगत आपको देख रहा है."

वहीं आर अश्विन ने नेपाल को उभरती टीमों में सबसे मजबूत बताया है. जबकि इरफान पठान ने कहा, "रिजल्ट भले ही मनचाहा नहीं रहा, लेकिन दिशा बिल्कुल सही है. नेपाल ने साफ दिखा दिया कि उनकी टीम सही राह पर है और इंग्लैंड जैसी ताकतवर टीम को दबाव में लाना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है."

इन सब के बीच सबसे खास प्रतिक्रिया डेल स्टेन की रही. जिन्होंने नेपाल को कोचिंग देने की पेशकश करते हुए कहा कि यह टीम लगातार ऊपर की ओर बढ़ रही है.

अगली चुनौती वेस्टइंडीज

नेपाल अब 15 फरवरी को वेस्टइंडीज से भिड़ेगा. इंग्लैंड के खिलाफ प्रदर्शन के बाद साफ है कि नेपाल इस मुकाबले में भी किसी बड़े उलटफेर से पीछे नहीं हटेगा.