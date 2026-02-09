एक्सप्लोरर
दिल्ली के 9 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराए गए परिसर, सर्च ऑपरेशन जारी
Delhi Bomb Threat: दिल्ली के कई स्कूलों को सुबह बम धमकी की कॉल मिली. पुलिस, फायर ब्रिगेड और बम स्क्वॉड ने सर्च ऑपरेशन चलाया. अब तक कुछ संदिग्ध नहीं मिला.
दिल्ली में मंगलवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब 9 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की सूचना सामने आई. दिल्ली पुलिस के अनुसार सुबह 8:30 से 9:00 बजे के बीच एक के बाद एक कॉल आए, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट हो गईं.
पुलिस, फायर ब्रिगेड और बम निरोधक दस्तों ने मौके पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया. एहतियातन स्कूल परिसरों को खाली कराया गया, जबकि कॉल करने वालों की पहचान के लिए तकनीकी जांच तेज कर दी गई.
(खबर लगातार अपडेट की जा रही है)
