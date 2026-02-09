दिल्ली के 9 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराए गए परिसर, सर्च ऑपरेशन जारी

दिल्ली में मंगलवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब 9 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की सूचना सामने आई. दिल्ली पुलिस के अनुसार सुबह 8:30 से 9:00 बजे के बीच एक के बाद एक कॉल आए, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट हो गईं.

पुलिस, फायर ब्रिगेड और बम निरोधक दस्तों ने मौके पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया. एहतियातन स्कूल परिसरों को खाली कराया गया, जबकि कॉल करने वालों की पहचान के लिए तकनीकी जांच तेज कर दी गई.

(खबर लगातार अपडेट की जा रही है)