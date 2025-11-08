AI से मानवता को खतरा, लंबे समय में होगा नुकसान, AI कंपनी के रिसर्चर ने की डराने वाली भविष्यवाणी
एआई के कारण आज समाज को कई फायदे हो रहे हैं, लेकिन डीपसीक के एक रिसर्चर का मानना है कि इसे आगे चलकर समाज पर बुरा असर पड़ेगा.
किफायती कीमत में AI चैटबॉट बनाकर अमेरिकी कंपनियों को टक्कर देने वाली चीनी कंपनी डीपसीक के एक रिसर्चर ने डराने वाली भविष्यवाणी की है. उसका कहना है कि इस टेक्नोलॉजी से समाज को खतरा है. थोड़े समय के लिए भले ही यह मानवता को फायदे दे रही है, लेकिन लंबे समय में यह समाज के सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर सकती है. चीनी सरकार के एक आयोजन में बोलते हुए डीपसीक के सीनियर रिसर्चर चेन डेली ने यह डर जताया है.
नौकरियां खा जाएगी AI- चेन
चेन ने कहा कि अगले 5-10 सालों में AI नौकरियों को खा जाएगी और अगले 10-20 सालों में AI मॉडल वो सारे काम करने लगेंगे, जो अभी इंसान कर रहे हैं. इससे समाज के सामने बड़ी चुनौती आ जाएगी. उन्होंने कहा कि वो इस टेक्नोलॉजी की बुराई नहीं कर रहे, लेकिन समाज पर इसका बुरा असर पड़ेगा और टेक कंपनियों को इस बात का पता होना चाहिए.
AI के जनक भी जता चुके ऐसा डर
हाल ही में AI के जनक कहे जाने वाले और नोबेल पुरस्कार विजेता जेफ्री हिंटन ने भी इस टेक्नोलॉजी को लेकर नई चेतावनी दी थी. उन्होंने कहा था कि जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं, उससे लाखों लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि बड़ी कंपनियां लोगों को निकालकर उनके काम AI से करवा रही हैं. ये कंपनियां इस पर इतना जोर इसलिए दे रही हैं क्योंकि इससे मोटा पैसा बनेगा. हिंटन ने यह भी कहा कि AI के कारण अमेरिकी अरबपति एलन मस्क जैसे लोग अमीर बनते जाएंगे और उन्हें लोगों की नौकरियां जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. उन्होंने आगे कहा कि इस पूरी समस्या को सिर्फ AI पर ही नहीं थोपना चाहिए. यह समस्या इसलिए आ रही हैं क्योंकि सोसायटी और इकॉनमी को इसी तरह तैयार किया गया है.
