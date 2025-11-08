हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAI से मानवता को खतरा, लंबे समय में होगा नुकसान, AI कंपनी के रिसर्चर ने की डराने वाली भविष्यवाणी

AI से मानवता को खतरा, लंबे समय में होगा नुकसान, AI कंपनी के रिसर्चर ने की डराने वाली भविष्यवाणी

एआई के कारण आज समाज को कई फायदे हो रहे हैं, लेकिन डीपसीक के एक रिसर्चर का मानना है कि इसे आगे चलकर समाज पर बुरा असर पड़ेगा.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 08 Nov 2025 01:18 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

किफायती कीमत में AI चैटबॉट बनाकर अमेरिकी कंपनियों को टक्कर देने वाली चीनी कंपनी डीपसीक के एक रिसर्चर ने डराने वाली भविष्यवाणी की है. उसका कहना है कि इस टेक्नोलॉजी से समाज को खतरा है. थोड़े समय के लिए भले ही यह मानवता को फायदे दे रही है, लेकिन लंबे समय में यह समाज के सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर सकती है. चीनी सरकार के एक आयोजन में बोलते हुए डीपसीक के सीनियर रिसर्चर चेन डेली ने यह डर जताया है. 

नौकरियां खा जाएगी AI- चेन

चेन ने कहा कि अगले 5-10 सालों में AI नौकरियों को खा जाएगी और अगले 10-20 सालों में AI मॉडल वो सारे काम करने लगेंगे, जो अभी इंसान कर रहे हैं. इससे समाज के सामने बड़ी चुनौती आ जाएगी. उन्होंने कहा कि वो इस टेक्नोलॉजी की बुराई नहीं कर रहे, लेकिन समाज पर इसका बुरा असर पड़ेगा और टेक कंपनियों को इस बात का पता होना चाहिए. 

AI के जनक भी जता चुके ऐसा डर

हाल ही में AI के जनक कहे जाने वाले और नोबेल पुरस्कार विजेता जेफ्री हिंटन ने भी इस टेक्नोलॉजी को लेकर नई चेतावनी दी थी. उन्होंने कहा था कि जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं, उससे लाखों लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि बड़ी कंपनियां लोगों को निकालकर उनके काम AI से करवा रही हैं. ये कंपनियां इस पर इतना जोर इसलिए दे रही हैं क्योंकि इससे मोटा पैसा बनेगा. हिंटन ने यह भी कहा कि AI के कारण अमेरिकी अरबपति एलन मस्क जैसे लोग अमीर बनते जाएंगे और उन्हें लोगों की नौकरियां जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. उन्होंने आगे कहा कि इस पूरी समस्या को सिर्फ AI पर ही नहीं थोपना चाहिए. यह समस्या इसलिए आ रही हैं क्योंकि सोसायटी और इकॉनमी को इसी तरह तैयार किया गया है.

ये भी पढ़ें-

TECH EXPLAINED: क्या होते हैं AI वॉइस असिस्टेंट और कैसे करते हैं काम? जानिये फायदे-नुकसान समेत सारी बातें

Published at : 08 Nov 2025 01:18 PM (IST)
Tags :
Artificial Intelligence TECH NEWS DeepSeek
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'अमेरिका जानता था पाकिस्तान F-16 फाइटर जेट पर...', CIA के पूर्व अधिकारी का परमाणु हथियार को लेकर चौंकाने वाला खुलासा
'अमेरिका जानता था पाकिस्तान F-16 फाइटर जेट पर...', CIA के पूर्व अधिकारी का परमाणु हथियार को लेकर चौंकाने वाला खुलासा
बिहार
एयरपोर्ट पर खेसारी लाल यादव ने मनोज तिवारी के छुए पैर, BJP नेता ने लगाया गले, पूछा- 'का हाल बा'
एयरपोर्ट पर खेसारी लाल यादव ने मनोज तिवारी के छुए पैर, BJP नेता ने लगाया गले, पूछा- 'का हाल बा'
बॉलीवुड
दादा बनने के बाद बेहद खुश हैं विक्की कौशल के पापा, कहा- 'भगवान की मेहरबानी ऐसे ही जूनियर कौशल पर बनी रहे'
दादा बनने के बाद बेहद खुश हैं विक्की कौशल के पापा, कहा- 'भगवान की मेहरबानी ऐसे ही जूनियर कौशल पर बनी रहे'
क्रिकेट
पांचवें टी20 मैच में कैसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन? क्या रिंकू सिंह और नीतीश रेड्डी को मिलेगा मौका
पांचवें टी20 मैच में कैसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन? क्या रिंकू सिंह और नीतीश रेड्डी को मिलेगा मौका
Advertisement

वीडियोज

भीषण आग में सब जलकर हुआ खाक, 500 से ज्यादा घर आग में हुए तबाह । Delhi News
Delhi के Rithala में लगी भीषण आग, 500 से ज्यादा झुग्गियां जलकर हुईं खाक ।
Delhi के Rithala में लगी भीषण आग, पूरा इलाका काले धुंए से ढका ।
Online आशिकी में... पति 'खल्लास' !
Pawan Singh Vs Khesarilal Yadav, बिहार में क्यों मचा स्टार वॉर!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अमेरिका जानता था पाकिस्तान F-16 फाइटर जेट पर...', CIA के पूर्व अधिकारी का परमाणु हथियार को लेकर चौंकाने वाला खुलासा
'अमेरिका जानता था पाकिस्तान F-16 फाइटर जेट पर...', CIA के पूर्व अधिकारी का परमाणु हथियार को लेकर चौंकाने वाला खुलासा
बिहार
एयरपोर्ट पर खेसारी लाल यादव ने मनोज तिवारी के छुए पैर, BJP नेता ने लगाया गले, पूछा- 'का हाल बा'
एयरपोर्ट पर खेसारी लाल यादव ने मनोज तिवारी के छुए पैर, BJP नेता ने लगाया गले, पूछा- 'का हाल बा'
बॉलीवुड
दादा बनने के बाद बेहद खुश हैं विक्की कौशल के पापा, कहा- 'भगवान की मेहरबानी ऐसे ही जूनियर कौशल पर बनी रहे'
दादा बनने के बाद बेहद खुश हैं विक्की कौशल के पापा, कहा- 'भगवान की मेहरबानी ऐसे ही जूनियर कौशल पर बनी रहे'
क्रिकेट
पांचवें टी20 मैच में कैसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन? क्या रिंकू सिंह और नीतीश रेड्डी को मिलेगा मौका
पांचवें टी20 मैच में कैसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन? क्या रिंकू सिंह और नीतीश रेड्डी को मिलेगा मौका
बिहार
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
शिक्षा
पाकिस्तान में पीएम बनने के लिए कितना पढ़ा-लिखा होना जरूरी? जान लें पूरी डिटेल
पाकिस्तान में पीएम बनने के लिए कितना पढ़ा-लिखा होना जरूरी? जान लें पूरी डिटेल
हेल्थ
Thyroid Symptoms: थायरॉइड की वजह से गर्दन, मांसपेशियों और जोड़ों में क्यों होता है दर्द? जान लें इसकी वजह
थायरॉइड की वजह से गर्दन, मांसपेशियों और जोड़ों में क्यों होता है दर्द? जान लें इसकी वजह
यूटिलिटी
क्या है कार संपर्क टैग और कैसे करता है काम, किन लोगों के लिए फायदेमंद?
क्या है कार संपर्क टैग और कैसे करता है काम, किन लोगों के लिए फायदेमंद?
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
Embed widget