अब ग्रोक पर फ्री में नहीं कर पाएंगे यह काम, बिकिनी इमेज ट्रेंड के बाद X ने लिया बड़ा फैसला
बिकिनी इमेज ट्रेंड के कारण मुश्किलों फंसे ग्रोक को लेकर एक्स ने बड़ा फैसला लिया है. अब एक्स केवल वेरिफाईड यूजर्स को ही ग्रोक के जरिए इमेज एडिट करने देगी.
एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने अपने एआई चैटबॉट ग्रोक की इमेज एडिटिंग कैपेबिलिटी को केवल पेड सब्सक्राइबर तक लिमिट कर दिया है. यानी अब एक्स के जरिए ग्रोक पर फ्री में इमेज एडिट नहीं हो पाएगी. बिकिनी इमेज ट्रेंड के बाद मुश्किलों में फंसी कंपनी ने यह कदम उठाया है. दरअसल, ग्रोक लोगों को इमेज एडिट कर उन्हें अनड्रेस करने दे रहा था, जिसके बाद भारत और ब्रिटेन समेत कई सरकारों ने कंपनी को नोटिस भेजा था.
क्या था मामला?
ग्रोक को एक्स पर डायरेक्टली टैग किया जा सकता है, जिसके बाद यह प्रॉम्प्ट के आधार पर रिस्पॉन्ड करता है. यह अपलोडेड फोटो को भी एडिट कर देता था. इसके जरिए लोग सोशल मीडिया पर मौजूद लोगों की फोटो को एडिट कर उनके कपड़े हटा रहे थे. इस ट्रेंड की खूब आलोचना हुई थी और इसमें ग्रोक की भूमिका को लेकर खुद एलन मस्क तक को सफाई देनी पड़ी थी. भारत सरकार ने भी कड़ा स्टैंड लेते हुए कंपनी से स्पष्टीकरण मांगा तो ब्रिटेन में इसे बैन तक करने की बात शुरू हो गई थी.
अब क्या बदला है?
अब एक्स ने कहा है कि केवल पेड सब्सक्राइबर यानी ब्लू टिक वाले यूजर ही ग्रोक पर इमेज एडिट कर सकते हैं. इसका मतलब है कि केवल वेरिफाईड पेड अकाउंट ही ग्रोक पर इमेज एडिटिंग कर सकते हैं, जिनके नाम और पेमेंट डिटेल्स कंपनी के पास स्टोर है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि यूजर ग्रोक पर फ्री में इमेज ही एडिट नहीं कर पाएंगे. वो ग्रोक की ऐप या वेबसाइट से पहले की तरह इमेज एडिट कर सकते हैं. अभी तक यह जानकारी नहीं मिली है कि वहां पर कितने टेक्निकल सेफगार्ड्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं.
भारत सरकार ने भी लिया कड़ा स्टैंड
ग्रोक एआई के बिकिनी ट्रेंड को लेकर भारत सरकार ने भी कड़ा स्टैंड लिया है. सरकार ने कहा है कि भारत में इस तरह के कंटेट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कंपनी को अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद इस तरह के कंटेट को तुरंत हटाना होगा. इसके जवाब में एक्स की सफाई को सरकार ने स्वीकार नहीं किया और कहा कि कंपनी को यह बताना होगा कि वह भविष्य में इस तरह के ट्रेंड को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है.
