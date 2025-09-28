हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडरोहिणी घावरी पर खामोश चंद्रशेखर आजाद, नगीना सांसद का दावा- यूपी में बहू, बेटियां सुरक्षित नहीं

रोहिणी घावरी पर खामोश चंद्रशेखर आजाद, नगीना सांसद का दावा- यूपी में बहू, बेटियां सुरक्षित नहीं

नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने रोहिणी घावरी के आरोपों पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. हालांकि उन्होंने दावा किया कि सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार में बहू बेटियां सुरक्षित नहीं हैं.

By : उबैदुर रहमान | Edited By: राहुल सांकृत्यायन | Updated at : 28 Sep 2025 07:33 PM (IST)
Preferred Sources

आजाद समाज पार्टी (कांशीराम)के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने रविवार को मुरादाबाद में भारतीय जनता पार्टी सरकार पर धर्म के आधार पर काम करने का आरोप लगााया. पार्टी के प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करने के लिए मुरादाबाद पहुंचे चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार के रवैये से लगता है कि यूपी में 2 कानून हैं. फतेहपुर में मजार तोड़ने वालों को पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और बरेली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों पर पुलिस ने लाठियां बरसाईं. बरेली में अत्याचार हुआ है और इसके खिलाफ आजाद समाज पार्टी प्रोटेस्ट करेगी. इस दौरान आजाद ने दावा किया कि योगी सरकार में बहू-बेटियां सुरक्षित नहीं हैं. हालांकि रोहिणी घावरी के आरोपों पर वह मामला अदालत में होने की बात कह कर कुछ भी कहने से बचते नजर आए.

उन्होंने कहा कि यूपी में जंगलराज है. यहां बहन-बेटियां सुरक्षित नहीं हैं. उन्होंने कहा कि जैसी भाषा योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं ऐसी भाषा किसी मुख्यमंत्री की नहीं हो सकती उन्हें सत्ता का अहंकार हो गया है. अहंकार उनके सर पर चढ़ गया है. यह कटु सत्य है. लेकिन जनता इस अहंकार का अंत पंचायत चुनाव में कर देगी और 2027 में इस गुंडागर्दी का अंत हो जाएगा. वहीं, जब चंद्रशेखर से रोहिणी के मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं इस मामले में कोर्ट में हूँ इसलिए इस पर बोलने का अधिकार नहीं है इस पर मैं कोई टिप्णी नहीं कर सकता. चंद्रशेखर ने कहा कि, बरेली में मुस्लिमों पर अन्याय हुआ है.

सरकार धर्म के आधार पर फैसले ले रही- आजाद

सांसद ने कहा कि सरकार धर्म के आधार पर फैसले ले रही है. एक प्रदेश में दो कानून कैसे हो सकते है. बरेली में शांतिप्रिय तौर से लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे. उन्हें न समझाया बुझाया गया और न ही कोई बात की गई. पुलिस ने सीधे लाठीचार्ज कर दिया. छोटे-छोटे बच्चों को बेरहमी से पीटा गया. निर्दोषों को जेल भेज दिया गया और 2 हजार लोगों पर मुकदमा लिख दिया गया.

चंद्रशेखर ने कहा, फतेहपुर सीकरी में जो एतेहासिक मकबरा है. वहां 500 पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में 300 लोग आते हैं और मकबरा तोड़ने का काम करते हैं. लेकिन किसी को पुलिस की लाठी तो दूर, फूल तक नहीं लगता. ये साबित करता है कि सरकार धर्म के आधार पर कार्य कर रही है. चंद्रशेखर ने कहा, कानपुर में इस्लाम के मानने वाले कुछ लोगों ने आई लव मोहम्मद लिखा. ये अपराध नहीं है. लेकिन पुलिस उन्हें अपराधी की तरह ट्रीट करती है.

आई लव मोहम्मद के अगेंस्ट मे आई लव महादेव क्यों?- आजाद

दूसरी ओर आई लव मोहम्मद के अगेंस्ट मे आई लव महादेव क्यों. नगीना सांसद ने कहा कि जो जिस धर्म को मानने वाला है, उसे माने. उसे अगर पर्चे पर लिखता है तो ये अपराध कैसे हो सकता है. उन्होंने कहा कि इसके बहाने यूपी सरकार चाहती है कि प्रदेश में असंतोष बना रहे, ताकि युवा नौकरी और रोजगार की बात न करें चंद्रशेखर ने कहा कि यूपी में जंगलराज है. यहां बहू बेटियां सुरक्षित नहीं हैं. 

चंद्रशेखर से उनकी कथित गर्लफ्रेंड रोहिणी के आरोपों के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि, आपको जागरूक होना चाहिए. मामला कोर्ट में विचाराधीन है और जो मामले कोर्ट में होते हैं उन पर टिप्पणी नहीं की जाती. चंद्रशेखर रोहिणी के आरोपो पर पल्ला झाड़ते नज़र आये. चंद्रशेखर ने सपा नेता आज़म खान के बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हुए कहा कि उनका स्नेह मुझे मिलता रहता है उन से मेरा राजनीतिक नहीं पारवारिक रिश्ता है. उन्होंने कहा कि यूपी में आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आजाद समाज पार्टी भाग लेंगी और अच्छा प्रदर्शन करेगी.

Published at : 28 Sep 2025 07:31 PM (IST)
Tags :
Chandra Shekhar Azad UP NEWS Nagina News
