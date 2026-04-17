Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अनुप्रिया पटेल ने सपा पर जातीय गणना न कराने का आरोप लगाया.

मंत्री ने कहा कि ओबीसी हित में सरकार ने अनेक काम किए.

उन्होंने सपा से ओबीसी बहनों को टिकट देने का आग्रह किया.

पटेल ने कहा कि जनगणना के आंकड़े जल्द ही आएंगे.

महिला आरक्षण विधेयक पर लोकसभा में जारी चर्चा के बीच केंद्रीय मंत्री और अपना दल (सोनेलाल) की नेता अनुप्रिया पटेल एवं समाजवादी पार्टी के सांसदों के बीच नोंकझोंक देखने को मिली.

चर्चा के दौरान अनुप्रिया पटेल ने दावा किया कि सपा की सरकार ने यूपी में न तो जातीय गणना कराई और न ही जिस केंद्र सरकार को वह समर्थन दे रहे थे उनसे जातीय जनगणना करा पाए. पटेल ने सपा सांसदों को रोक टोक के बीच कहा- आपका तो बोलने का मुंह ही नहीं है. इस दौरान पीठासीन कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी ने भी कहा- धर्मेंद्र जी बैठ जाइए.

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पटेल ने कहा कि हमारी सरकार ने ओबीसी हित में एक नहीं अनेक काम किए हैं. मैं इनसे कहूंगी कि जब कानून लागू हो जाए तो ओबीसी बहनों को टिकट देने में कंजूसी मत करिएगा क्योंकि हमारी ओर से तो संख्या बढ़ती जा रही है. आपकी तरफ से भी बढ़नी चाहिए. जातीय जनगणना के आंकड़ों के संदर्भ में अनुप्रिया ने कहा कि सेंसस हो रहा है और आंकड़े भी आएंगे. अनुप्रिया ने कहा कि हमारी सरकार की प्रतिबद्धता थी कि जातीय जनगणना होगी और वह हो रही है.

सारे काम हमारी सरकार ने किए - अनुप्रिया पटेल

उन्होंने कहा कि जनगणना के आंकड़े 31 मार्च 2027 तक आ जाएंगे. जो-जो काम ये नहीं कर पाए वो हमारी सरकार ने किया है.हमारी सरकार ने ओबीसी कमिशन को संवैधानिक बनाना, नीट में ओबीसी आरक्षण देना, यह सारे काम हमारी सरकार ने किए हैं.

अपना दल (एस) की नेता ने कहा कि जिन भी दलों को लग रहा है कि इस विधेयक से हमको चुनावी लाभ होगा तो क्यों न वह भी इसका लाभ उठाएं. इस पुण्य काम में वह भी अपना हाथ लगाएं. आप भी इसका फायदा उठाइए और नारी शक्ति को उसका अधिकार देने में सहयोग करिए.

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स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में राज्य मंत्री ने कहा कि आइए हम सब मिलकर इतिहास बनाते हैं और आधी आबादी को न्याय दिलाते हैं.