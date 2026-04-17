लोकसभा में डिंपल यादव ने UP के BJP सांसदों को फंसा दिया! कहा- अल्पसंख्यकों से चिढ़ है लेकिन...

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom डिंपल यादव ने भाजपा सांसदों से ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग की.

उन्होंने अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा.

डिंपल ने मणिपुर, उत्तराखंड घटनाओं पर भाजपा महिला सांसदों की चुप्पी पर सवाल उठाए.

उन्होंने भाजपा पर संविधान कमजोर करने और जातीय जनगणना से बचने का आरोप लगाया.

उत्तर प्रदेश स्थित मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने राज्य के भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को अपने अंदाज में फंसा दिया है. महिला आरक्षण विधेयक पर अपनी बात रखते हुए डिंपल ने बड़ी मांग भी की.

सपा सांसद ने 17 अप्रैल 2026, गुरुवार को लोकसभा में कहा कि हमारे सामने वाले, भारतीय जनता पार्टी को अल्पसंख्यकों से तो किसी तरह का द्वेष, किसी तरह की चिढ़ है सामने बैठे हुए लोगों को लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे जो यूपी के सांसद हैं, भारतीय जनता के, वह ओबीसी महिलाओं के लिए मना नहीं करेंगे. तो वाकई में आपको अगर संशोधन लाना था तो आप उसके तहत ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने का फैसला करते.

उन्होंने मांग की है कि आरक्षण में अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को आरक्षण दें. डिंपल ने कहा कि हमारे सांसद ने एक कविता कह दी तो पक्ष के सांसदों ने तो जमकर विरोध किया लेकिन मणिपुर, उत्तराखंड की घटनाएं हुईं तब बीजेपी की कोई महिला सांसद खड़ी नहीं हुईं.

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पीएम मोदी की गारंटी वाले बयान पर भी बोलीं डिंपल

सपा सांसद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर सत्ता में बने रहना चाहती है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी संविधान को कमजोर कर रही है. उन्होंने सवाल किया कि आखिर सरकार जनगणना से क्यों बच रही है.आखिर जातीय जनगणना की बात क्यों नहीं हुई?

पीएम मोदी की गारंटी वाले बयान पर डिंपल ने कहा कि क्या किसानों की आय दोगुना करने, मुफ्त सिलेंडर देने, रोजगार देने की आपने गारंटी नहीं दी थी? गारंटी तो आपने नोटबंदी में भी दी थी कि आतंकी घटनाएं नहीं होंगी लेकिन सबसे ज्यादा आतंकी घटनाएं बीजेपी सरकार में हुईं, चाहे पुलवामा हो या पहलगाम. डिंपल ने कहा कि सरकार आधी आबादी में बंटवारा चाहती है.