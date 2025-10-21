हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड: अगले एक हफ्ते तक मौसम में बदलाव की संभावना नहीं, कितना रहेगा तापमान?

उत्तराखंड: अगले एक हफ्ते तक मौसम में बदलाव की संभावना नहीं, कितना रहेगा तापमान?

Uttarakhand Weather News: राज्य के पहाड़ी जिलों- मसूरी, नैनीताल, पिथौरागढ़ और चमोली में रात के समय ठंडक और बढ़ने की संभावना जताई गई है.

By : दानिश खान | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 21 Oct 2025 03:45 PM (IST)
Preferred Sources

देहरादून उत्तराखंड में इन दिनों मौसम शुष्क और सुहावना बना हुआ है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले सात दिनों तक प्रदेश के किसी भी हिस्से में बारिश की संभावना नहीं है. वहीं उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में ठंडक रहने की भी उम्मीद जताई गई है. मौसम निदेशक डॉ. सी.एस. तोमर ने बताया कि फिलहाल राज्य के ज्यादातर क्षेत्रों में धूप खिली हुई है और तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक दर्ज किया जा रहा है. अगले एक सप्ताह तक मौसम में किसी बड़े बदलाव के आसार नहीं हैं.

इस रहेगा राज्य का मौसम

मौसम केंद्र के अनुसार, देहरादून में प्रतिदिन हल्की धुंध के बीच धूप देखने को मिलेगी. हवा की औसत रफ्तार करीब 6 मील प्रति घंटा रहने का अनुमान है. इस दौरान तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस तक मामूली उतार-चढ़ाव संभव है. दून का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा.

इन इलाकों में रहेगी ठंडक

राज्य के पहाड़ी जिलों- मसूरी, नैनीताल, पिथौरागढ़ और चमोली में रात के समय ठंडक और बढ़ने की संभावना जताई गई है. ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सुबह और देर शाम ठंडी हवाएं चल सकती हैं, जबकि दिन के समय आसमान साफ रहेगा और धूप खिली रहेगी.

मैदानी इलाकों जैसे हरिद्वार, रुड़की, काशीपुर और हल्द्वानी में सुबह-शाम हल्की धुंध के बावजूद मौसम साफ बना रहेगा. वायु की गति सामान्य रहने और बारिश न होने से तापमान में स्थिरता बनी हुई है.

मौसम विभाग ने दी यह जानकारी 

मौसम विभाग ने बताया कि अगले कुछ दिनों तक किसी तरह का मौसम अलर्ट जारी करने की आवश्यकता नहीं है. विभाग ने किसानों और यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी दिनचर्या बिना किसी मौसम संबंधी बाधा के जारी रख सकते हैं.

मौसम के सामान्य बने रहने से परिवहन, कृषि और पर्यटन से जुड़े कार्यों में भी सुगमता बनी रहेगी. कुल मिलाकर राज्यभर में फिलहाल मौसम सामान्य और अनुकूल बना हुआ है.

और पढ़ें
Published at : 21 Oct 2025 03:45 PM (IST)
Tags :
Weather Department Dehradun News Uttarakhand Weather UTTARAKHAND NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

झारखंड
क्या झारखंड में भी टूट जाएगा INDIA अलायंस? JMM की नाराजगी से बढ़ी सियासी हलचल, अब क्या होगा?
क्या झारखंड में भी टूट जाएगा INDIA अलायंस? JMM की नाराजगी से बढ़ी सियासी हलचल, अब क्या होगा?
इंडिया
इंडियन एयरफोर्स की ताकत देखकर तिलमिलाए चीनी एक्सपर्ट, बोले- भारत की रैंकिंग जंग के मैदान में...
इंडियन एयरफोर्स की ताकत देखकर तिलमिलाए चीनी एक्सपर्ट, बोले- भारत की रैंकिंग जंग के मैदान में...
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के इतिहास की 5 सबसे बड़ी जीत, पहले नंबर की टीम ने 342 रनों से जीता मैच
वनडे क्रिकेट के इतिहास की 5 सबसे बड़ी जीत, पहले नंबर की टीम ने 342 रनों से जीता मैच
बॉलीवुड
मुंबई में करोड़ों का घर और फॉर्म हाउस तो दुबई में आलीशान अपार्टमेंट, जाने- देश-विदेश में कहां-कहां है सलमान खान की प्रॉपर्टी
देश-विदेश में कहां-कहां है सलमान खान की प्रॉपर्टी, डिटेल में जानें यहां
Advertisement

वीडियोज

दिवाली 2025 स्पेशल | अरमान खेरा के साथ दिवाली पार्टी | पार्टी का माहौल | त्यौहारी मस्ती और भी बहुत कुछ
पवन सिंह,खेसारी लाल यादव का संघर्ष | भोजपुरी बॉलीवुड क्लैश | राकेश मिश्रा इंटरव्यू
पवन सिंह विवाद बिहार चुनाव 2025 | आम्रपाली दुबे इंटरव्यू
THAMMA Review: मैडाक हारर कामेडी यूनिवर्स में कुछ स्पेशल | आयुष्मान | रश्मिका | नवाजुद्दीन
Bihar Election 2025: महागठबंधन में आपस में रार जारी है...आपस में ही सियासत भारी है!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
झारखंड
क्या झारखंड में भी टूट जाएगा INDIA अलायंस? JMM की नाराजगी से बढ़ी सियासी हलचल, अब क्या होगा?
क्या झारखंड में भी टूट जाएगा INDIA अलायंस? JMM की नाराजगी से बढ़ी सियासी हलचल, अब क्या होगा?
इंडिया
इंडियन एयरफोर्स की ताकत देखकर तिलमिलाए चीनी एक्सपर्ट, बोले- भारत की रैंकिंग जंग के मैदान में...
इंडियन एयरफोर्स की ताकत देखकर तिलमिलाए चीनी एक्सपर्ट, बोले- भारत की रैंकिंग जंग के मैदान में...
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के इतिहास की 5 सबसे बड़ी जीत, पहले नंबर की टीम ने 342 रनों से जीता मैच
वनडे क्रिकेट के इतिहास की 5 सबसे बड़ी जीत, पहले नंबर की टीम ने 342 रनों से जीता मैच
बॉलीवुड
मुंबई में करोड़ों का घर और फॉर्म हाउस तो दुबई में आलीशान अपार्टमेंट, जाने- देश-विदेश में कहां-कहां है सलमान खान की प्रॉपर्टी
देश-विदेश में कहां-कहां है सलमान खान की प्रॉपर्टी, डिटेल में जानें यहां
इंडिया
क्या PM मोदी ने रूस से तेल न खरीदने का वादा किया? ट्रंप के दावे पर कांग्रेस ने सरकार से पूछा
क्या PM मोदी ने रूस से तेल न खरीदने का वादा किया? ट्रंप के दावे पर कांग्रेस ने सरकार से पूछा
क्रिकेट
लाल कुर्ता, काला चश्मा और माहिका की भी रेड ड्रेस, हार्दिक पांड्या ने नई गर्लफ्रेंड के साथ मनाई दिवाली; देखें वीडियो
लाल कुर्ता, काला चश्मा और माहिका की भी रेड ड्रेस, हार्दिक ने गर्लफ्रेंड के साथ मनाई दिवाली; देखें वीडियो
दिल्ली NCR
Delhi Ka AQI: दिल्ली के इन 34 इलाकों में से 14 में हवा की हालत थोड़ी सुधरी, सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति बवाना में
दिल्ली के इन 34 इलाकों में से 14 में हवा की हालत थोड़ी सुधरी, सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति बवाना में
यूटिलिटी
क्या नॉमिनी बनने से नॉमिनी को मिल जाता है सारा पैसा? जान लें नियम कानून
क्या नॉमिनी बनने से नॉमिनी को मिल जाता है सारा पैसा? जान लें नियम कानून
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Embed widget