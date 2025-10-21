उत्तराखंड: अगले एक हफ्ते तक मौसम में बदलाव की संभावना नहीं, कितना रहेगा तापमान?

देहरादून उत्तराखंड में इन दिनों मौसम शुष्क और सुहावना बना हुआ है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले सात दिनों तक प्रदेश के किसी भी हिस्से में बारिश की संभावना नहीं है. वहीं उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में ठंडक रहने की भी उम्मीद जताई गई है. मौसम निदेशक डॉ. सी.एस. तोमर ने बताया कि फिलहाल राज्य के ज्यादातर क्षेत्रों में धूप खिली हुई है और तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक दर्ज किया जा रहा है. अगले एक सप्ताह तक मौसम में किसी बड़े बदलाव के आसार नहीं हैं.

इस रहेगा राज्य का मौसम

मौसम केंद्र के अनुसार, देहरादून में प्रतिदिन हल्की धुंध के बीच धूप देखने को मिलेगी. हवा की औसत रफ्तार करीब 6 मील प्रति घंटा रहने का अनुमान है. इस दौरान तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस तक मामूली उतार-चढ़ाव संभव है. दून का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा.

इन इलाकों में रहेगी ठंडक

राज्य के पहाड़ी जिलों- मसूरी, नैनीताल, पिथौरागढ़ और चमोली में रात के समय ठंडक और बढ़ने की संभावना जताई गई है. ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सुबह और देर शाम ठंडी हवाएं चल सकती हैं, जबकि दिन के समय आसमान साफ रहेगा और धूप खिली रहेगी.

मैदानी इलाकों जैसे हरिद्वार, रुड़की, काशीपुर और हल्द्वानी में सुबह-शाम हल्की धुंध के बावजूद मौसम साफ बना रहेगा. वायु की गति सामान्य रहने और बारिश न होने से तापमान में स्थिरता बनी हुई है.

मौसम विभाग ने दी यह जानकारी

मौसम विभाग ने बताया कि अगले कुछ दिनों तक किसी तरह का मौसम अलर्ट जारी करने की आवश्यकता नहीं है. विभाग ने किसानों और यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी दिनचर्या बिना किसी मौसम संबंधी बाधा के जारी रख सकते हैं.

मौसम के सामान्य बने रहने से परिवहन, कृषि और पर्यटन से जुड़े कार्यों में भी सुगमता बनी रहेगी. कुल मिलाकर राज्यभर में फिलहाल मौसम सामान्य और अनुकूल बना हुआ है.