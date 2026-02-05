Video: बुलेट से आगे निकाली बस तो भड़क गया दबंग, बस कंडक्टर पर चला दी गोली, UP का वीडियो वायरल

Viral Video: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई दहल गया है. यहां सड़क पर दबंगई और हिंसा का खुला प्रदर्शन हुआ, जिसने यूपी में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

वीडियो में दिखाया गया है कि एक दबंग बुलेट सवार बस के ओवरटेक करने पर भड़क गया और उसने कमर से बंदूक निकालकर बस कंडक्टर पर गोली चला दी. घटना के दौरान गनीमत रही कि बस की खिड़की बंद थी, जिससे गोली किसी को नहीं लगी.

वीडियो बस के अंदर बैठे एक यात्री ने बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. यह घटना यूपी में कानून व्यवस्था के हालात और सड़क पर हो रही गुंडागर्दी की गंभीर तस्वीर पेश करती है. वीडियो को देखकर इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कुछ व्यक्तियों की दबंगई और बौकाल की वजह से हुई है.

दबंगई,भौकाल का दिनदहाड़े प्रदर्शन...राह चलते गुंडे ने कमर से तमंचा निकाल कंडक्टर पर झोंकी फायर...!



बस्ती में बस के ओवरटेक करने कर भड़के बुलेट सवार ने बस कंडक्टर पर गोली चला दी।



गनीमत रही बस की खिड़की बंद थी..गोली किसी को लगी नहीं...इस घटना का वीडियो बस के अंदर बैठे एक यात्री ने… pic.twitter.com/Zv4yBKP9WD — Rahul Saini (@JtrahulSaini) February 5, 2026

दिनदहाड़े हुई गुंडागर्दी

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बस ओवरटेक करने के दौरान बुलेट सवार गुस्से में आकर कंडक्टर पर फायर करता है. घटना इतनी अचानक और खतरनाक थी कि बस के अंदर बैठे यात्री दहल उठे. खिड़की बंद होने के कारण कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन यह साफ़ कर देता है कि दिनदहाड़े इस तरह की हिंसा आम नागरिकों के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकती है.

यूपी में कानून की उड़ी धज्जियां

यूजर्स ने सोशल मीडिया पर इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने लिखा, "कुछ लोग कह रहे हैं कि इंतज़ार कीजिए, योगी बाबा की सरकार है... अरे भाई, योगी बाबा की सरकार है तभी तो ये सब हो रहा है. पिछले कुछ समय से यूपी में गुंडागर्दी इतनी अचानक कैसे बढ़ गई? सरकार बदल गई क्या? गुंडों की सरकार यूपी में है." एक अन्य यूजर ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा, "ऐसी घटनाओं की निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई जरूरी है. तभी लोगों का भरोसा बनाए रखा जा सकता है."