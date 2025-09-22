उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में रविवार देर रात मोहल्ला अली खां में निकाले जा रहे एक जुलूस के दौरान अचानक स्थिति बिगड़ गई. मुस्लिम समाज के सैकड़ों युवकों ने 'I Love Mohammad' की तख्तियां लेकर जुलूस निकाला. लेकिन माहौल में अराजकता फैलने से हिंसा भड़क उठी. उपद्रवियों ने पुलिस की समझाइश को नजरअंदाज करते हुए अभद्रता की और डायल 112 की गाड़ी पर पथराव कर शीशा तोड़ दिया.

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा, जिसके बाद क्षेत्र में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है.

पथराव में सिपाही हुआ घायल

घटना की शुरुआत तब हुई जब बिना प्रशासनिक अनुमति के जुलूस निकाला गया. सूत्रों के मुताबिक जुलूस के दौरान कुछ उपद्रवी युवकों ने पुलिस पर हमला बोल दिया. पथराव में एक सिपाही घायल हो गया, और गाड़ी का आगे का शीशा चकनाचूर हो गया. स्थिति नियंत्रित करने के लिए कोतवाली को सूचना दी गई, और सीओ दीपक सिंह के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया. लाठीचार्ज के बाद उपद्रवी इधर-उधर भाग गए, लेकिन तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा. काशीपुर और आसपास के थाना क्षेत्रों से पुलिस बल बुलाकर चौकसी बढ़ा दी गई है ताकि स्थिति दोबारा न बिगड़े.

उपद्रवियों पर होगी सख्त कार्रवाई

एसपी अभय सिंह ने बताया कि जुलूस का आयोजन नदीम अख्तर नामक युवक ने किया, जो बिना अनुमति के था. उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई है. वीडियो फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है, और पूछताछ जारी है. कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे.

पुलिस ने क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है, और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है. घायल सिपाही को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है.