मुजफ्फरनगर: पुलिस कार्रवाई से नाराज ठाकुर पूरन सिंह, 14 मार्च को 'सम्मान बचाओ महापंचायत'

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडMuzaffarnagar News: पुलिस कार्रवाई से नाराज ठाकुर पूरन सिंह, 14 मार्च को 'सम्मान बचाओ महापंचायत'

Muzaffarnagar News: पुलिस कार्रवाई से नाराज ठाकुर पूरन सिंह, 14 मार्च को 'सम्मान बचाओ महापंचायत'

Muzaffarnagar Hindi News: किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह ने मुजफ्फरनगर में प्रेस वार्ता में पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाया.

By : अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 08 Mar 2026 09:46 PM (IST)
Preferred Sources

किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह ने जिला प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाते हुए आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है. मुजफ्फरनगर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में उन्होंने पुलिस पर एकतरफा और दमनात्मक कार्रवाई करने का आरोप लगाया. अपने परिवार और संगठन के उत्पीड़न के विरोध में ठाकुर पूरन सिंह ने आगामी 14 मार्च को तितावी थाना क्षेत्र के नसीरपुर गांव में एक विशाल 'सम्मान बचाओ महापंचायत' बुलाने की घोषणा की है.

ठाकुर पूरन सिंह ने प्रशासन पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि एक स्थानीय विवाद को जानबूझकर राजनीतिक षड्यंत्र का रूप दिया जा रहा है ताकि उनके परिवार और संगठन की छवि को धूमिल किया जा सके.

गंभीर धाराओं में मुकदमा

उन्होंने बताया कि तितावी क्षेत्र में हुए विवाद के बाद उनके बच्चों, भाई, भतीजे और यहां तक कि उनके ड्राइवर के खिलाफ भी बेबुनियाद तरीके से धारा 307 (हत्या का प्रयास) जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

CCTV साक्ष्य की अनदेखी

किसान नेता ने दावा किया कि असल में हमला उनके घर पर आकर किया गया था. इस पूरी घटना की सच्चाई सीसीटीवी फुटेज में कैद है और उन्होंने वे साक्ष्य खुद पुलिस को सौंपे हैं. इसके बावजूद पुलिस निष्पक्ष जांच करने के बजाय उनका ही दमन कर रही है.

'अपराधियों की तरह सार्वजनिक की जा रहीं तस्वीरें'

प्रेस वार्ता के दौरान ठाकुर पूरन सिंह ने गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि पुलिस उनके बच्चों की तस्वीरें इस तरह से सार्वजनिक कर रही है जैसे वे कोई पेशेवर या कुख्यात अपराधी हों. उन्होंने स्पष्ट किया कि विवाद के बाद वे खुद अपने बच्चों को लेकर थाने पहुंचे थे, फिर भी तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है.

14 मार्च को नसीरपुर में जुटेगा किसानों का हुजूम

प्रशासन को सीधी चेतावनी देते हुए ठाकुर पूरन सिंह ने कहा कि अगर प्रशासन ने अपना तानाशाही रवैया नहीं बदला, तो किसान और मजदूर इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे. यह लड़ाई अब केवल एक परिवार की नहीं, बल्कि किसानों और मजदूरों के स्वाभिमान की लड़ाई बन गई है.

आगामी 14 मार्च को नसीरपुर गांव में होने वाली 'सम्मान बचाओ महापंचायत' को लेकर उन्होंने दावा किया कि यह आयोजन ऐतिहासिक होगा, जिसमें विभिन्न जिलों से संगठन के कार्यकर्ता, सामाजिक प्रतिनिधि और भारी संख्या में ग्रामीण हिस्सा लेंगे. इस बड़ी घोषणा के बाद से ही पूरे क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और पुलिस-प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है.

और पढ़ें

About the author अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर

अभिषेक चौधरी मुजफ्फरनगर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, क्राइम और सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं.
Read
Published at : 08 Mar 2026 09:46 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Muzaffarnagar News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Muzaffarnagar News: पुलिस कार्रवाई से नाराज ठाकुर पूरन सिंह, 14 मार्च को 'सम्मान बचाओ महापंचायत'
मुजफ्फरनगर: पुलिस कार्रवाई से नाराज ठाकुर पूरन सिंह, 14 मार्च को 'सम्मान बचाओ महापंचायत'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Women's Day पर कर्नल सोफिया कुरैशी ने महिलाओं को किया प्रेरित, 'नारी सशक्तिकरण केवल एक विचार नहीं'
Women's Day पर कर्नल सोफिया कुरैशी ने महिलाओं को किया प्रेरित, 'नारी सशक्तिकरण केवल एक विचार नहीं'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Nuh News: गो तस्करों पर पुलिस का प्रहार, 7 गिरफ्तार, 7 गोवंश और 70 किलो प्रतिबंधित मांस बरामद
नूंह: गो तस्करों पर पुलिस का प्रहार, 7 गिरफ्तार, 7 गोवंश और 70 किलो प्रतिबंधित मांस बरामद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Jhansi News: बीड़ा के मुआवजे से हुई शादी, 5 दिन बाद नकदी-जेवर लेकर फरार हुई दुल्हन
झांसी: बीड़ा के मुआवजे से हुई शादी, 5 दिन बाद नकदी-जेवर लेकर फरार हुई दुल्हन
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: BJP की चाल पर प्रवक्ताओं का बड़ा विश्लेषण | Bihar |Nitish
Romana Isar Khan: ईरान के विरुद्ध अमेरिका का 'मिशन धर्मयुद्ध' | Iran-US-Israel War | Mahadangal
Iran Israel War: ईरान पर लगातार 'बम-बारूद' की बरसात! | Donald Trump | Khamenei | World War
UK07 Rider अनुराग डोभाल का एक्सीडेंट, मेंटल हेल्थ को लेकर पोस्ट के बाद कार क्रैश
Bollywood News: रैपर Badshah के नए गाने Tateeree पर मचा विवाद (08-03-2026)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नेपाल में RSP की आंधी में उड़े प्रचंड-ओली, बालेन शाह संभालेंगे गद्दी, भारत को लेकर क्या है उनकी सोच?
नेपाल में RSP की आंधी में उड़े प्रचंड-ओली, बालेन शाह संभालेंगे गद्दी, भारत को लेकर क्या है उनकी सोच?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मौलाना को 72 हूरों के पास भेजने वाले को 1 करोड़ इनाम', अयोध्या के परमहंस आचार्य का भड़काऊ ऐलान
'मौलाना को 72 हूरों के पास भेजने वाले को 1 करोड़ इनाम', अयोध्या के परमहंस आचार्य का भड़काऊ ऐलान
क्रिकेट
संजू सैमसन ने रचा इतिहास, बनाया सबसे बड़ा स्कोर; विराट-मार्श-विलियमसन सभी दिग्गज छूटे पीछे
संजू सैमसन ने रचा इतिहास, बनाया सबसे बड़ा स्कोर; विराट-मार्श-विलियमसन सभी दिग्गज छूटे पीछे
इंडिया
'बंगाल को टारगेट किया जा रहा', राष्ट्रपति प्रोटोकॉल विवाद पर बोलीं ममता बनर्जी, BJP पर निकाली भड़ास
'बंगाल को टारगेट किया जा रहा', राष्ट्रपति प्रोटोकॉल विवाद पर बोलीं ममता बनर्जी, BJP पर निकाली भड़ास
बॉलीवुड
Womens Day 2026: 5 बार जब सुष्मिता सेन ने बताया वुमन एम्पावरमेंट का असली मतलब, पर्सनल लाइफ से भी करती हैं इंस्पायर
महिला दिवस 2026: 5 बार जब सुष्मिता सेन ने बताया वुमन एम्पावरमेंट का असली मतलब, पर्सनल लाइफ से भी करती हैं इंस्पायर
विश्व
Exclusive: 'अगर चीन-रूस हमारा साथ देते तो...' अमेरिका-इजरायल के साथ जंग पर abp न्यूज़ से बोले खामेनेई के प्रतिनिधि
Exclusive: 'चीन-रूस हमारा साथ देते तो...' इजरायल जंग पर abp न्यूज़ से बोले खामेनेई के प्रतिनिधि
ऑटो
19 हजार की EMI पर Maruti Brezza CNG खरीदें तो क्या रहेगा डाउन पेमेंट का हिसाब? यहां जानें
19 हजार की EMI पर Maruti Brezza CNG खरीदें तो क्या रहेगा डाउन पेमेंट का हिसाब? यहां जानें
यूटिलिटी
आधार कार्ड बनवाते समय रखें खास ध्यान, सिर्फ एक बार ही बदली जा सकती हैं ये दो जानकारी
आधार कार्ड बनवाते समय रखें खास ध्यान, सिर्फ एक बार ही बदली जा सकती हैं ये दो जानकारी
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget