Siddharthnagar News: पेट दर्द का बहाना बनाकर लॉकअप से भागे दो इनामी बदमाश, 2 घंटे में पुलिस ने फिर दबोचा
Siddharthnagar News News In Hindi: एसपी अभिषेक महाजन ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25/25 हज़ार के दो अभियुक्तों अतुल उर्फ इंद्र कपूर और मोहम्मद रकीब को गिरफ्तार कर लिया गया है.
उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में रविवार सुबह करीब 5 बजे गैगेंस्टर एक्ट के दो इनामी बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए थे. इस बात की जानकारी होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. एसओजी और पुलिस टीम ने दो घंटे के अंतर्गत दोनों फरार बदमाशों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया. जांच में सामने आया है कि पेट में दर्द का बहाना बनाकर बदमाशों ने भागने की प्लानिंग रात में ही बनाई ली थी.
दोनों गैंगस्टर अतुल उर्फ इंद्र कपूर और मोहम्मद रकीब उर्फ झिंनक के ऊपर है कई मुकदमे है दर्ज नगर पंचायत नीबीदोहनी के हैं रहने वाले हैं दोनों अपराधी. इस मामले में पुलिस कर्मियों की लापरवाही की भी जांच की जा रही है.
गैंगस्टर एक्ट में थे गिरफ्तार
इस घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक अभिषेक महाजन ने बताया कि शोहरतगढ़ थाने और एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25/25 हज़ार के दो अभियुक्तों अतुल उर्फ इंद्र कपूर और मोहम्मद रकीब निवासी नगर पंचायत नीबी दोहनी थाना शोहरतगढ़ को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें आज न्यायालय में पेश करना था.
इस बीच सुबह 5 बजे अभियुक्तों द्वारा पेट में दर्द का बहाना बनाकर संतरी पहरा से लाकप का ताला खुलवाया गया और संतरी पहरा की राइफल छीलने का भी प्रयास करते हुए धक्का मुक्की कर नाटकीय अंदाज में चकमा देकर दोनों अभियुक्त फरार होने की कोशिश करने लगे. संतरी पहरा और कार्यालय में उपस्थित हेड मुहर्रिर ने भाग रहे दोनों अभियुक्त का पीछा करते हुए थाने में तैनात अन्य पुलिस कर्मियों को सूचना दी.
दो घंटे में किया गिरफ्तार
सूचना पर शोहरतगढ़ के क्षेत्राधिकारी मयंक द्विवेदी और थानाअध्यक्ष नवीन कुमार सिंह तत्काल हरकत में आ गए और सघन घेराबंदी बंदी कर व्यापक तलाशी अभियान चला कर दो घंटे के भीतर चौधरी मैरिज हाल के पीछे से दोनों अभ्युक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया और अब उन्हें न्यायालय भेजा जा रहा है.
