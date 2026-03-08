हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडSiddharthnagar News: पेट दर्द का बहाना बनाकर लॉकअप से भागे दो इनामी बदमाश, 2 घंटे में पुलिस ने फिर दबोचा

Siddharthnagar News: पेट दर्द का बहाना बनाकर लॉकअप से भागे दो इनामी बदमाश, 2 घंटे में पुलिस ने फिर दबोचा

Siddharthnagar News News In Hindi: एसपी अभिषेक महाजन ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25/25 हज़ार के दो अभियुक्तों अतुल उर्फ इंद्र कपूर और मोहम्मद रकीब को गिरफ्तार कर लिया गया है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 08 Mar 2026 10:09 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में रविवार सुबह करीब 5 बजे गैगेंस्टर एक्ट के दो इनामी बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए थे. इस बात की जानकारी होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया.  एसओजी और पुलिस टीम ने दो घंटे के अंतर्गत दोनों फरार बदमाशों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया. जांच में सामने आया है कि पेट में दर्द का बहाना बनाकर बदमाशों ने भागने की प्लानिंग रात में ही बनाई ली थी.

दोनों गैंगस्टर अतुल उर्फ इंद्र कपूर और मोहम्मद रकीब उर्फ झिंनक के  ऊपर है कई मुकदमे है दर्ज नगर पंचायत नीबीदोहनी के हैं रहने वाले हैं दोनों अपराधी. इस मामले में पुलिस कर्मियों की लापरवाही की भी जांच की जा रही है.

गैंगस्टर एक्ट में थे गिरफ्तार

इस घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक अभिषेक महाजन ने  बताया कि शोहरतगढ़ थाने और एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25/25 हज़ार के दो अभियुक्तों अतुल उर्फ इंद्र कपूर और मोहम्मद रकीब निवासी नगर पंचायत नीबी दोहनी थाना शोहरतगढ़ को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें आज न्यायालय में पेश करना था.

इस बीच सुबह 5 बजे अभियुक्तों द्वारा पेट में दर्द का बहाना बनाकर संतरी पहरा से लाकप का ताला खुलवाया गया और संतरी पहरा की राइफल छीलने का भी प्रयास करते हुए धक्का मुक्की कर नाटकीय अंदाज में चकमा देकर दोनों अभियुक्त फरार होने की कोशिश करने लगे. संतरी पहरा और कार्यालय में उपस्थित हेड मुहर्रिर ने भाग रहे  दोनों अभियुक्त का पीछा करते हुए थाने में तैनात अन्य पुलिस कर्मियों को सूचना दी.

दो घंटे में किया गिरफ्तार

सूचना पर  शोहरतगढ़ के क्षेत्राधिकारी मयंक द्विवेदी और थानाअध्यक्ष नवीन कुमार सिंह तत्काल हरकत में आ गए और सघन घेराबंदी बंदी कर व्यापक तलाशी अभियान चला कर दो घंटे के भीतर चौधरी मैरिज हाल के पीछे से दोनों  अभ्युक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया और अब उन्हें न्यायालय भेजा जा रहा है.

Input By : चंदन श्रीवास्तव
और पढ़ें
Published at : 08 Mar 2026 10:09 PM (IST)
Tags :
Siddharthnagar News UP NEWS CRIME NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Siddharthnagar News: पेट दर्द का बहाना बनाकर लॉकअप से भागे दो इनामी बदमाश, 2 घंटे में पुलिस ने फिर दबोचा
सिद्धार्थनगर: पेट दर्द का बहाना बनाकर लॉकअप से भागे दो इनामी बदमाश, 2 घंटे में पुलिस ने फिर दबोचा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida News: ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो को लेकर निवासियों का विरोध, जंतर-मंतर पर होगा प्रदर्शन
Noida News: ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो को लेकर निवासियों का विरोध, जंतर-मंतर पर होगा प्रदर्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Muzaffarnagar News: पुलिस कार्रवाई से नाराज ठाकुर पूरन सिंह, 14 मार्च को 'सम्मान बचाओ महापंचायत'
मुजफ्फरनगर: पुलिस कार्रवाई से नाराज ठाकुर पूरन सिंह, 14 मार्च को 'सम्मान बचाओ महापंचायत'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Women's Day पर कर्नल सोफिया कुरैशी ने महिलाओं को किया प्रेरित, 'नारी सशक्तिकरण केवल एक विचार नहीं'
Women's Day पर कर्नल सोफिया कुरैशी ने महिलाओं को किया प्रेरित, 'नारी सशक्तिकरण केवल एक विचार नहीं'
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: BJP की चाल पर प्रवक्ताओं का बड़ा विश्लेषण | Bihar |Nitish
Romana Isar Khan: ईरान के विरुद्ध अमेरिका का 'मिशन धर्मयुद्ध' | Iran-US-Israel War | Mahadangal
Iran Israel War: ईरान पर लगातार 'बम-बारूद' की बरसात! | Donald Trump | Khamenei | World War
UK07 Rider अनुराग डोभाल का एक्सीडेंट, मेंटल हेल्थ को लेकर पोस्ट के बाद कार क्रैश
Bollywood News: रैपर Badshah के नए गाने Tateeree पर मचा विवाद (08-03-2026)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नेपाल में RSP की आंधी में उड़े प्रचंड-ओली, बालेन शाह संभालेंगे गद्दी, भारत को लेकर क्या है उनकी सोच?
नेपाल में RSP की आंधी में उड़े प्रचंड-ओली, बालेन शाह संभालेंगे गद्दी, भारत को लेकर क्या है उनकी सोच?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मौलाना को 72 हूरों के पास भेजने वाले को 1 करोड़ इनाम', अयोध्या के परमहंस आचार्य का भड़काऊ ऐलान
'मौलाना को 72 हूरों के पास भेजने वाले को 1 करोड़ इनाम', अयोध्या के परमहंस आचार्य का भड़काऊ ऐलान
क्रिकेट
संजू सैमसन ने रचा इतिहास, बनाया सबसे बड़ा स्कोर; विराट-मार्श-विलियमसन सभी दिग्गज छूटे पीछे
संजू सैमसन ने रचा इतिहास, बनाया सबसे बड़ा स्कोर; विराट-मार्श-विलियमसन सभी दिग्गज छूटे पीछे
इंडिया
'बंगाल को टारगेट किया जा रहा', राष्ट्रपति प्रोटोकॉल विवाद पर बोलीं ममता बनर्जी, BJP पर निकाली भड़ास
'बंगाल को टारगेट किया जा रहा', राष्ट्रपति प्रोटोकॉल विवाद पर बोलीं ममता बनर्जी, BJP पर निकाली भड़ास
बॉलीवुड
Womens Day 2026: 5 बार जब सुष्मिता सेन ने बताया वुमन एम्पावरमेंट का असली मतलब, पर्सनल लाइफ से भी करती हैं इंस्पायर
महिला दिवस 2026: 5 बार जब सुष्मिता सेन ने बताया वुमन एम्पावरमेंट का असली मतलब, पर्सनल लाइफ से भी करती हैं इंस्पायर
विश्व
Exclusive: 'अगर चीन-रूस हमारा साथ देते तो...' अमेरिका-इजरायल के साथ जंग पर abp न्यूज़ से बोले खामेनेई के प्रतिनिधि
Exclusive: 'चीन-रूस हमारा साथ देते तो...' इजरायल जंग पर abp न्यूज़ से बोले खामेनेई के प्रतिनिधि
ऑटो
19 हजार की EMI पर Maruti Brezza CNG खरीदें तो क्या रहेगा डाउन पेमेंट का हिसाब? यहां जानें
19 हजार की EMI पर Maruti Brezza CNG खरीदें तो क्या रहेगा डाउन पेमेंट का हिसाब? यहां जानें
यूटिलिटी
पंजाब की किन महिलाओं के खाते में आएंगे 1000 रुपये, कैसे करना होगा आवेदन?
पंजाब की किन महिलाओं के खाते में आएंगे 1000 रुपये, कैसे करना होगा आवेदन?
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget