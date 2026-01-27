UP News: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे जल्दी ट्रेन पकड़ने की कोशिश में एक 12 वर्षीय लड़की चलती ट्रेन के नीचे जाने से बाल बाल बची. यह घटना सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी स्टेशन की है. सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंसी 12 साल की लड़की को कांस्टेबल रामकेश मीना ने बहादुरी के साथ बचाया, जिससे लड़की ट्रेन के नीचे गिरने से बच जाती हैं.

वीडियो में यह दृश्य देखकर कई लोग हैरान और डर गए. सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इसे लेकर न सिर्फ प्रतिक्रिया दी, बल्कि ट्रेन यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की सीख भी साझा की. कई यूजर्स ने इस घटना को ‘अलर्ट’ के रूप में देखा और सभी से अपील की कि समय पर निकलें और ट्रेन पकड़ने के चक्कर में जोखिम न उठाएं.

VIDEO | CCTV footage shows a constable Ramkesh Meena saving a 12-year-old girl from getting trapped between a moving train, and the platform at Gangapur City station in Sawai Madhopur.



(Source: Third Party) pic.twitter.com/FxFoD9uBiw — Press Trust of India (@PTI_News) January 26, 2026

कैसे बचाई लड़की की जान?

सीसीटीवी फुटेज में कांस्टेबल रामकेश मीना को देखा जा सकता है कि वह तुरंत लड़की की ओर दौड़े और सही समय पर उसे ट्रेन के नीचे जाने से बचाया. उनकी सतर्कता और तेज निर्णय ने इस घटना को गंभीर होने से रोक दिया. सुरक्षा कर्मचारियों की इस तत्परता को सोशल मीडिया पर काफी सराहा जा रहा है.

समय की पाबंदी और सतर्कता

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स ने उनकी जमकर तारीफ की और सुझाव दिए. एक यूजर ने लिखा, “उस लड़की को यह सबक लेना चाहिए कि उसे किसी अपॉइंटमेंट, परीक्षा या ट्रेन पकड़ने के लिए हमेशा समय से घर निकलना चाहिए. आखिरी समय में भगवान के दरवाजे पर भी दस्तक नहीं दे सकते.” एक दूसरे यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, “आखिरी मिनट की हड़बड़ी से बचने के लिए गूगल द्वारा दिए गए अनुमान से एक घंटा पहले घर से निकलें.” एक अन्य यूजर ने गंभीर चेतावनी दी, “ट्रेन में चढ़ते समय किसी भी तरह के जोखिम न उठाएं. आपकी जान सबसे कीमती है.”