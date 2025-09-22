देव दीपावली पर 10 लाख दीपों से जगमग होंगे काशी के अर्धचंद्राकार घाट, तैयारियां तेज

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस देव दीपावली को ऐतिहासिक और भव्य बनाने की तैयारियों में जुट गई है. प्रांतीय मेला के रूप में घोषित देव दीपावली 5 नवंबर को मनाई जाएगी. इस पर वाराणसी के घाटों को 10 लाख से अधिक दीपों से रोशन किये जाने की योजना है.

इनमें से करीब एक लाख दीप गाय के गोबर से बने होंगे. देव दीपावली पर बड़ी संख्या में देशी और विदेशी मेहमान काशी आते हैं इस दौरान लेजर शो और ग्रीन आतिशबाजी भी होगी. इसके साथ ही गंगा किनारे के ऐतिहासिक घाटों को फसाड लाइट और इलेक्ट्रिक लाइट से जगमग किया जाएगा.

घाटों, तालाबों और कुंडों पर दिखेंगे 10 लाख दीप

ये 10 लाख दीप सरकार और जनसहभागिता से घाटों, तालाबों और कुंडों पर जगमगाते दिखेंगे. विश्वविख्यात देव दीपावली को योगी सरकार द्वारा प्रांतीय मेला घोषित किये जाने के बाद इसे और अधिक भव्य स्वरूप मिल गया है.

वहीं 10 लाख दीप जलाने और काशी के घाटों को चमकाने के लिए स्थानीय प्रशासन और लोगों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है. बता दें दीवाली पर लाखों की तादाद में यहां लोगों को जमावड़ा लगता है वहीं विदेशी पर्यटक भी काशी की खूबसूरती के गवाह बनते हैं.

पर्यटन के संयुक्त निदेशक ने दी यह जानकारी

संयुक्त निदेशक (पर्यटन) दिनेश कुमार ने बताया कि देव दीपावली पर 10.10 लाख दीपों से गंगा के घाट रोशन किये जाएंगे. इनमें से कुछ डिजाइनर दीप भी होंगे. इनमें से एक लाख दीप गाय के गोबर से बने होंगे. इसके अलावा घाटों की साफ़-सफाई होगी और गंगा किनारे के ऐतिहासिक घाटों को फसाड लाइट और इलेक्ट्रिक लाइट से रोशन किया जाएगा.

पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक ने बताया कि देव दीपावली से पहले 1 से 4 नवंबर तक राजघाट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम "गंगा महोत्सव" का आयोजन होगा. इसमें स्थानीय कलाकारों को वरीयता दी जाएगी. इसके अलावा चेत सिंह घाट पर लेज़र शो के माध्यम से काशी से जुड़ी धार्मिक कथाएं दिखाई जाएंगी. गंगा पार रेत पर प्रदूषण रहित ग्रीन आतिशबाजी का भी शो किया जाएगा.