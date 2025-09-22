महोबा में शारदीय नवरात्र की पूर्व संध्या पर नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को समर्पित मिशन शक्ति 5.0 की शुरुआत की गई. शहर कोतवाली परिसर में आयोजित भव्य कार्यक्रम में एमएलसी जितेंद्र सिंह सेंगर, पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर महिला पुलिस कर्मियों की स्कूटी रैली को रवाना किया.

इस रैली में शामिल महिला पुलिस कर्मियों ने हाथों में तख्तियां लेकर महिलाओं के हितों और अधिकारों से जुड़ी सरकारी योजनाओं का प्रचार किया. शहर की मुख्य सड़कों, उदल चौक, आल्हा चौक और प्रमुख मार्गों से गुजरती इस स्कूटी रैली ने “समृद्ध प्रदेश, सुरक्षित नारी” का संदेश दिया.

महिलाओं को अधिकारों के प्रति किया जागरूक

रैली के माध्यम से महिलाओं को उनके अधिकारों और कानूनों के प्रति जागरूक किया गया. पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह ने कहा कि शारदीय नवरात्र जैसे पावन पर्व पर मिशन शक्ति की शुरुआत का उद्देश्य महिलाओं को यह विश्वास दिलाना है कि पुलिस हर समय उनके साथ खड़ी है.

"थानों महिला पुलिस कर्मियों की इसलिये की गई तैनाती"

उन्होंने आगे कहा कि शासन द्वारा प्रत्येक थाने में महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती इसी दिशा में एक अहम कदम है, ताकि महिलाएं निडर होकर अपनी समस्याएं साझा कर सकें. अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह मिशन शक्ति 5.0 का नेतृत्व कर रही है. आगामी एक माह तक जिलेभर में विद्यालयों, सरकारी दफ्तरों और सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से बड़े स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे.

यह सिर्फ एक अभियान नहीं- एमएलसी

मिशन शक्ति 5.0 को लेकर एमएलसी जितेंद्र सिंह सेंगर ने कहा कि मिशन शक्ति केवल एक अभियान नहीं बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर, शिक्षित और सशक्त बनाने की दिशा में एक ठोस पहल है. उन्होंने इसे महिलाओं के सम्मान और आत्मविश्वास की नई ऊर्जा बताया है.

