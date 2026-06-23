गंगा नदी में नियमों की फिर अनदेखी, नाव पर नॉनवेज और शराब पार्टी का वीडियो वायरल; 5 लोग गिरफ्तार

वाराणसी के मान मंदिर घाट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग गंगा नदी में खड़ी नाव पर नॉन वेज खाना बनाते नजर आ रहे, इसके अलावा इस नाव पर बड़े शौक से शराब का सेवन कर रहे हैं. वीडियो पुराना बताया जा रहा है. वायरल होने के बाद इस पर लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई. इससे पूर्व में भी वाराणसी के गंगा नदी का इफ्तार पार्टी से जुड़ा एक वीडियो काफी चर्चा में रहा. अब इस मामले में वाराणसी पुलिस ने दोषियों पर कार्रवाई की है.

'वायरल वीडियो में नियमों की उड़ा रहे हैं धज्जियां'

वाराणसी के गंगा घाट पर देश-विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं. करीब सुबह से लेकर देर रात तक यहां चहल पहल रहती है. इन दिनों वाराणसी के मान मंदिर घाट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, हालांकि यह वीडियो पुराना बताया जा रहा है जिसमें कुछ लोग नाव पर बैठकर नॉनवेज खाना बनाते नजर आ रहे हैं, इसके अलावा शराब का भी सेवन कर रहे हैं.

इस मामले में ACP डॉ अतुल अंजान त्रिपाठी ने एबीपी लाइव से बातचीत में बताया कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पांच नाव सवार लोगों को गिरफ्तार किया है. इसके अलावा उन पर मुकदमा पंजीकृत किया है. साथ ही नाव को भी सीज कर दिया गया है.

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'पूर्व में भी इफ्तार पार्टी का वीडियो हुआ था वायरल'

इससे पूर्व में इफ्तार पार्टी का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें कुछ लोग नाव पर बिरयानी का सेवन कर रहे थे . यह मामला न्यायालय तक पहुंचा, अब इसके बाद यह वीडियो भी काफी सुर्खियों में रहा. इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करने के बाद स्पष्ट कहा है की जो भी गंगा नदी में नियमों का उल्लंघन करेगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी.

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