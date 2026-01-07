वाराणसी में दिल दहला देने वाला हादसा, खेल-खेल में कनेर का जहरीला फल खाने से तीन बच्चियों की मौत

उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में मिर्जामुराद थाना अंतर्गत एक दर्दनाक घटना से पूरा जनपद सहम उठा. यहां एक ही क्षेत्र की तीन मासूम बच्चियों ने खेल-खेल में ही कनेर का जहरीला फल खा लिया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई. इस घटना से पूरे क्षेत्र में मातम पसर गया. प्राप्त जानकारी के अनुसार परिजनों द्वारा बच्चों को बचाने का पूरा प्रयास किया गया लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका.

बच्चियों को शुरुआत में परिजनों ने ठंड की वजह से तबियत बिगड़ना समझा, लेकिन देखते ही देखते उनकी हालत खराब हो गयी, और जब उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए. घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

क्या है पूरा घटनाक्रम ?

मिर्जामुराद थाना क्षेत्र के करधना गांव में बहुत ही दुखद घटना घटी. इस क्षेत्र में तीन छोटी बच्चियों ने खेल खेल में कनेर का जहरीला फल खा लिया, इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई. कुछ समय के लिए परिवार को लगा कि ठंड लगने की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी है . लेकिन कनेर का फल उनकी मौत की वजह बन गया. इनमें से दो सगी बहनें भी थी, जबकि एक पड़ोस में रहने वाली छोटी बच्ची थी. एक को बचाने के लिए परिजन काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित सर सुंदर दास अस्पताल भी पहुँचे थे, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका.

तीनों का नहीं कराया पोस्टमार्टम

इस घटना ने पूरे जनपद को हैरान करके रख दिया . सभी इस बात की चर्चा कर रहे थे कि आखिर में बच्चियों ने खेल-खेल में ही यह कनेर का फल कैसे खा लिया. परिजनों ने इस मामले में न ही कोई शिकायत दर्ज करवाई और न ही पोस्टमार्टम कराने को राजी हुए. उधर पुलिस के मुताबिक इस बारे में कोई सूचना न होना बताया है. अधिकारियों के मुताबिक अगर शिकायत आती है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी.