UP SIR: यूपी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में वाराणसी के 18 फीसदी मतदाता हुए बाहर, 5.73 लाख से ज्यादा है आंकड़ा
UP SIR: SIR प्रक्रिया के बाद जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में वाराणसी से 5,73,203 मतदाता बाहर हुए हैं, जो कुल मतदाताओं का करीब 18% है. सही दस्तावेज देने पर नाम दोबारा सूची में जोड़े जा सकते हैं.
SIR की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है. इस सूची में उत्तर प्रदेश से कुल 2.89 करोड़ मतदाता बाहर हुए हैं, जबकि वाराणसी जनपद में 5,73,203 मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं. यह प्रक्रिया हाल ही में पूरी हुई और इसके नतीजों ने राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर चर्चा को तेज कर दिया है. वाराणसी शहरी क्षेत्र के कैंट और उत्तरी विधानसभा क्षेत्रों से सबसे अधिक मतदाता सूची से बाहर हो गए हैं.
करीब 18% लोग सूची से बाहर
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के आंकड़ों के अनुसार वाराणसी में करीब 18 प्रतिशत मतदाता सूची से बाहर हुए हैं. प्रशासन द्वारा शहर और ग्रामीण इलाकों में घर-घर जाकर फॉर्म वितरित किए गए और आवश्यक विवरण भरवाकर उन्हें एकत्र किया गया. इसके बावजूद बड़ी संख्या में नाम सूची से हटे हैं. बाहर होने वाले मतदाताओं में मृतक मतदाता, स्थायी रूप से दूसरे स्थान पर चले गए लोग और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध न करा पाने वाले मतदाता शामिल हैं.
यह अंतिम सूची नहीं है
वाराणसी के उप जिला निर्वाचन अधिकारी विपिन कुमार ने एबीपी लाइव को बताया कि प्रशासन का निरंतर प्रयास जारी रहा है. शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक टीमों ने घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क किया और फॉर्म भरवाए. उन्होंने स्पष्ट किया कि 5,73,203 मतदाता ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर हुए हैं, लेकिन यह अंतिम सूची नहीं है. जिन मतदाताओं के नाम हटे हैं, वे आवश्यक और सही दस्तावेजों के साथ तय प्रक्रिया अपनाकर दोबारा सूची में शामिल हो सकते हैं.
राजनीतिक असर और आगामी चुनाव की चर्चा
वाराणसी में 5.73 लाख मतदाताओं के नाम कटने के बाद यह सवाल उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा. वाराणसी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भाजपा का पारंपरिक रूप से मजबूत जनाधार रहा है. खास तौर पर कैंट और उत्तरी विधानसभा सीटों पर भाजपा ने पिछले चुनावों में अच्छे मार्जिन से जीत दर्ज की थी. अब इन क्षेत्रों से बड़ी संख्या में मतदाताओं के बाहर होने के बाद राजनीतिक समीकरणों में बदलाव की संभावना पर चर्चा तेज हो गई है. आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि संशोधित मतदाता सूची चुनावी नतीजों को किस दिशा में प्रभावित करती है.
