यूपी: बांग्लादेश हिंसा के विरोध में वाराणसी में प्रदर्शन, मोहम्मद यूनुस का फूंका पुतला

उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में बांग्लादेश हिंसा के खिलाफ सर्वधर्म के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है, बांग्लादेश हिंसा के विरोध में सभी धर्मों के लोगों ने आक्रोश मार्च निकालकर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचार के विरोध में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका है.

जानकारी के मुताबिक, वाराणसी के लमही क्षेत्र में लगभग दर्जन भर की संख्या में लोगों की भीड़ एकजुट हुई और बांग्लादेश में हो रहे हिंसक प्रदर्शन के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाला. सभी धर्म के लोगों ने एक स्वर में कहा कि वहां पर हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार बहुत दुखद है और यह एक साजिश है.

पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहे मोहम्मद यूनुस

प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि, पहले भी इस प्रकार की घटनाएं बांग्लादेश में होती रही हैं लेकिन मोहम्मद यूनुस इस पूरी साजिश के लिए जिम्मेदार हैं. प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि पाकिस्तान के इशारे पर वह काम कर रहे हैं. यहां तक की लोगों ने बांग्लादेश को सबसे बड़ा गद्दार बताते हुए कहा कि इस पर भारत को बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए.

बांग्लादेश के खिलाफ हुई नारेबाजी

इस प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे प्रो. राजीव श्रीवास्तव ने कहा कि बांग्लादेश एक एहसान फरामोश देश है. भारत ने उसे 1971 में आजाद कराया और वह बीते वर्षों से लगातार भारत के खिलाफ साजिश रचता रहा है. वर्तमान समय में जिस तरह से वहां पर हिंदुओं को निशाना बनाया है उसने बांग्लादेश की असली नियत को दुनिया के सामने रखा है. मोहम्मद यूनुस किसके इशारे पर काम कर रहे हैं और वह कितने शांतिप्रिय हैं यह दुनिया देख ले. लेकिन इस पर भारत को सख्त रुख अपनाना चाहिए.

ये भी पढ़ें: यूपी में शराब पीने वालों के लिए बड़ी खबर, नई आबकारी नीति लागू होते ही महंगी हो जाएगी बोतल!