उत्तर प्रदेश के वाराणसी में चौक थाना क्षेत्र में कर्णघंटा से एक सर्राफ की दुकान से दो किलो से अधिक सोना चोरी हो गया था. जिसकी बाजार में कीमत 3 करोड़ से अधिक आंकी गयी. इस घटना से पूरे इलाके में हड़कम्प मच गया था. पुलिस ने शुक्रवार को घटना का खुलासा करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जिसमें चोरी गया सोना भी बरामद कर लिया गया है.

आरोपियों में के दुकान का कर्मचारी भी शामिल है, जिसने नकली चाभी बनाकर वारदात को अंजाम दिया था. सीसीटीवी फुटेज और सर्विलासं की मदद से पुलिस ने तीन दिन में ही वारदात का खुलासा कर दिया है. इस घटना को लेकर स्थानीय सर्राफा कारोबारियों में खासा आक्रोश था.

क्या था पूरा मामला ?

वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से एबीपी लाइव को मिली जानकारी के अनुसार, चौक थाना अंतर्गत कर्णघंटा क्षेत्र में एक दुकान से 2 किलो से अधिक सोना चोरी किया गया था, जिसका बाजार में दाम करीब 3 करोड रुपए है. इस मामले में शत प्रतिशत रिकवरी कर ली गई है और 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. दरअसल दुकान पर काम करने वाला कर्मचारी ही इस मामले में मास्टरमाइंड रहा. उसने नकली चाभी की मदद से दुकान खोलने में मदद की, जिसके बाद उसके अन्य साथियों की मदद से वहां पर इतनी भारी मात्रा में सोने के आभूषण को चोरी कर लिया गया.

सीसीटीवी की मदद से पुलिस की गिरफ्त में आरोपी

इस मामले में वाराणसी पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. और यह बेहद शातिर ढंग से घटना को अंजाम दिए थे. उनके हाव-भाव का किसी को पता ना चले, इसलिए यह अपने चाल को भी बदल ले रहे थे. जिससे सीसीटीवी कैमरे में इनकी पहचान ना हो सके. पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. घटना के खुलासे के बाद व्यापारियों ने राहत की सांस ली है.