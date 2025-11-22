वाराणसी दालमंडी चौड़ीकरण विवाद तेज, अखिलेश यादव के बयान के बाद सपा नेता इमरान बबलू गिरफ्तार
Varanasi News: पुलिस ने सपा नेता इमरान बबलू को गिरफ्तार कर लिया. जिसके बाद स्थानीय समाजवादी पार्टी में हड़कम्प मच गया. पुलिस के मुताबिक सपा नेता पर पहले से मुकदमा दर्ज था.
उत्तर प्रदेश में वाराणसी से लेकर राजधानी लखनऊ तक दालमंडी चौड़ीकरण का मामला अब सुर्खियों में है. शुक्रवार को जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दालमंडी के व्यापारियों और समाजवादी पार्टी वाराणसी कार्यकर्ताओं संग मीडिया से बातचीत में दालमंडी चौड़ीकरण को रोकने और बीजेपी के नीतियों पर सवाल उठाया तो, वहीं शाम होते-होते वाराणसी पुलिस की भी इस मामले पर कार्रवाई देखने को मिली.
अखिलेश यादव ने उठाया था मुद्दा
शुक्रवार के दिन लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय से अखिलेश यादव ने दालमंडी चौड़ीकरण को लेकर सवाल उठाया. इस दौरान दालमंडी के व्यापारी और वाराणसी के स्थानीय समाजवादी पार्टी के नेता भी उनके साथ मौजूद रहे. उन्होंने भाजपा के नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा अपने ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही हैं. चौड़ीकरण बीजेपी की संकीर्ण सियासत की साजिश है. इसे रुकना चाहिए. और इधर वाराणसी में शाम होते-होते सपा नेता इमरान बबलू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. बीते दिनों सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के आरोप में इमरान बबलू सहित 30 से अधिक लोगों के खिलाफ VDA अधिकारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था.
दालमंडी बाजार से लेकर थाने तक रही हलचल
सपा नेता इमरान की गिरफ्तारी के दौरान भारी संख्या में स्थानीय व्यापारी भी मौजूद रहे. इस दौरान खुद भी सपा नेता इमरान द्वारा अपने गिरफ्तारी को लेकर विरोध जताया जा रहा था. निकटतम थाना ले जाए जाने के बाद भारी संख्या में स्थानीय लोग भी सपा नेता के समर्थन में थाने पर पहुंच गए. फिलहाल वाराणसी दालमंडी चौड़ीकरण का मामला जनपद से लेकर लखनऊ तक सुर्खियों में है.
माना जा रहा है कि दालमंडी प्रकरण में अभी सियासत और होगी, जिसमे विपक्ष द्वारा प्रदेश की योगी सरकार की घेराबंदी की जा सकती है.
