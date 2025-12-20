हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडवाराणसी में शीतलहर का प्रकोप, 7 डिग्री पहुंचा तापमान, भगवान को भी पहनाए गए ऊनी कपड़े

वाराणसी में शीतलहर का प्रकोप, 7 डिग्री पहुंचा तापमान, भगवान को भी पहनाए गए ऊनी कपड़े

Varanasi Weather News: न्यूनतम पारा 7 डिग्री तक पहुंच चुका है. जगह-जगह अलाव जलाने की व्यवस्था की जा रही है. अलग-अलग मंदिरों में अपनी अलग मान्यताएं हैं लेकिन यहां पर भगवान को ऊनी वस्त्र पहनाया जाता है.

By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 20 Dec 2025 11:08 PM (IST)
Preferred Sources

पूर्वांचल में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रभाव देखा जा रहा है. शनिवार (20 दिसंबर) को न्यूनतम पारा 7 डिग्री तक पहुंच चुका है. जगह-जगह अलाव जलाने की व्यवस्था की जा रही है. वहीं धर्म नगरी काशी में आमजन के साथ-साथ भगवान भी ऊनी वस्त्र पहने नजर आ रहे हैं. 

गंगा किनारे बसे वाराणसी में यह तस्वीर अलग-अलग मंदिरों में देखी जा रही है. इसी बीच वाराणसी के श्री बड़ा गणेश मंदिर में जब एबीपी लाइव की टीम पहुंची तो वहां भी भगवान के गर्भगृह में कंबल और उनकी सवारी के रूप में मूषक को ऊनी वस्त्र पहनाया गया था. 

परंपरा की शुरुआत बैकुंठ चतुर्दशी से हुई

वाराणसी के प्राचीन धर्मस्थल में से एक श्री बड़ा गणेश मंदिर में मौजूद पं. राजेश तिवारी ने बताया कि इस प्राचीन मंदिर में सबसे पहले इसकी शुरुआत हो जाती है. हालांकि यह परंपरा बैकुंठ चतुर्दशी से ही शुरू होकर बसंत पंचमी तक निर्धारित है. 

अलग-अलग मंदिरों में अपनी अलग मान्यताएं हैं लेकिन यहां पर सबसे पहले भगवान को ऊनी वस्त्र पहनाया जाता है. पहले के दौर में रुई की मदद से रजाई बनाई जाती थी, जो शुद्धता का प्रतीक है. इसके अलावा उनकी सवारी के रूप में पहचाने जाने वाले मूषक को भी शॉल पहनाया जाता है. 

अलग-अलग मंदिरों में भी देखी गई तस्वीर

लोहटिया स्थित प्राचीन श्री बड़ा गणेश मंदिर के अलावा उस गली में स्थापित अन्य मंदिरों में भी भगवान को ऊनी वस्त्र पहनाया गया था.जिसमें श्री राधा कृष्ण के अलावा अन्य मंदिर भी शामिल है. वैसे लोगों का मानना है कि हर साल इसे एक परंपरा की तरह निर्वहन किया जाता है.

मान्यता यह है कि आमजन की तरह भगवान को भी ठंड ना लगे इसलिए उन्हें ऊनी वस्त्र पहनाए जाते हैं. सर्दियों का मौसम शुरू होने के साथ ही हर जगह शीतलहर का प्रकोप जारी है. देशभर के तापमान में अब गिरावट होना शुरू हो गई है.

और पढ़ें
Published at : 20 Dec 2025 11:08 PM (IST)
Tags :
UP NEWS VARANASI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ISRO ने गगनयान मिशन की ओर बढ़ाया एक और सफल कदम, ड्रोग पैराशूट का किया सफल परीक्षण
ISRO ने गगनयान मिशन की ओर बढ़ाया एक और सफल कदम, ड्रोग पैराशूट का किया सफल परीक्षण
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर एयरपोर्ट पर मधुमक्खी हमला, दिल्ली जाने वाली इंडिगो फ्लाइट में मची अफरा-तफरी, यात्री परेशान
कानपुर एयरपोर्ट पर मधुमक्खी हमला, दिल्ली जाने वाली इंडिगो फ्लाइट में मची अफरा-तफरी, यात्री परेशान
बॉलीवुड
88 साल पहले रिलीज हुई थी पहली एनिमेशन फिल्म, 'मूर्खता' वाले कदम ने बदला इतिहास!
88 साल पहले रिलीज हुई थी पहली एनिमेशन फिल्म, 'मूर्खता' वाले कदम ने बदला इतिहास!
क्रिकेट
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ हुआ धोखा
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ धोखा
Advertisement

वीडियोज

750 बोरी मिलावटी भुना चना बरामद, स्वास्थ्य के लिए खतरा!
यूपी की सियासत में 'कोडीन भैया' कौन?
OBC आरक्षण में लूट..किसने दी छूट? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
घनघोर गोलाबारी..दहशत भारी !
योगी-अखिलेश में तकरार, माफिया से किसके जुड़े तार?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ISRO ने गगनयान मिशन की ओर बढ़ाया एक और सफल कदम, ड्रोग पैराशूट का किया सफल परीक्षण
ISRO ने गगनयान मिशन की ओर बढ़ाया एक और सफल कदम, ड्रोग पैराशूट का किया सफल परीक्षण
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर एयरपोर्ट पर मधुमक्खी हमला, दिल्ली जाने वाली इंडिगो फ्लाइट में मची अफरा-तफरी, यात्री परेशान
कानपुर एयरपोर्ट पर मधुमक्खी हमला, दिल्ली जाने वाली इंडिगो फ्लाइट में मची अफरा-तफरी, यात्री परेशान
बॉलीवुड
88 साल पहले रिलीज हुई थी पहली एनिमेशन फिल्म, 'मूर्खता' वाले कदम ने बदला इतिहास!
88 साल पहले रिलीज हुई थी पहली एनिमेशन फिल्म, 'मूर्खता' वाले कदम ने बदला इतिहास!
क्रिकेट
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ हुआ धोखा
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ धोखा
विश्व
US ने सीरिया में चलाया ‘ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक’, IS के 70 ठिकानों पर किया बड़ा हमला
US ने सीरिया में चलाया ‘ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक’, IS के 70 ठिकानों पर किया बड़ा हमला
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ट्रेंडिंग
डेंगू का डर इतना कि मच्छर पकड़कर नगर निगम ऑफिस पहुंच गया युवक, अफसर भी रह गए हैरान- यूजर्स ने लिए मजे
डेंगू का डर इतना कि मच्छर पकड़कर नगर निगम ऑफिस पहुंच गया युवक, अफसर भी रह गए हैरान- यूजर्स ने लिए मजे
फूड
बिना तंदूर घर पर बनानी है नान या लिट्टी, इस हैक से अपने कुकर को ही बना लीजिए ओवन
बिना तंदूर घर पर बनानी है नान या लिट्टी, इस हैक से अपने कुकर को ही बना लीजिए ओवन
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Embed widget