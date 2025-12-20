गोरखपुर: चना खाने वाले सावधान! केमिकलयुक्त जहरीले चने से बढ़ रहा कैंसर का खतरा

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगोरखपुर: चना खाने वाले सावधान! केमिकलयुक्त जहरीले चने से बढ़ रहा कैंसर का खतरा

Gorakhpur News: गोरखपुर में केमिकलयुक्त जहरीले चने से कैंसर का खतरा बढ़ रहा है. चना खाने वाले लोगों के बीच डर और दहशत का माहौल पैदा हो गया है.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 20 Dec 2025 10:02 PM (IST)
यूपी के गोरखपुर में भुने हुए चने खाने वाले लोग इन दिनों दहशत में हैं. दरअसल केमिकल युक्त जहरीले चने खाने की वजह से कैंसर का खतरा बढ़ रहा है. खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम को कपड़ा रंगने में इस्तेमाल होने वाला येलो डाई मिला है.

वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से सप्लाई हुआ 750 बोरी चना बरामद किया गया, तो चना खाने वाले लोगों के बीच डर और दहशत का माहौल हो गया है. क्योंकि 750 बोरी में पकड़ा गया 30 हजार किलो चना इतना जहरीला है कि इसे खाने से कैंसर होने के साथ किडनी-लीवर भी खराब हो सकता है. 

दहशत में हैं गोरखपुर के लोग

 यूपी के गोरखपुर अंबेडकर चौक के पास कलेक्ट्रेट परिसर के गेट पर चना खाने वालों की कतार लगी हुई है. एक के बाद एक लोग चना खरीदने के लिए आ रहे हैं. चना खरीदने वाले अधिकतर अधिवक्ता ही हैं. अधिवक्ता नरेंद्र प्रताप सिंह बाजार में जहरीले चने की सप्लाई होने और बिक्री की बात सुनकर दहशत में हैं. हालांकि वह जहां से चना खरीद रहे हैं, उस पर उन्हें पूरा विश्वास है. 

आशीष कुमार वर्मा कहते हैं कि वे हर रोज यहां से चना और भुजा खरीदते हैं. इससे कैंसर होने का खतरा है, यह सुनकर उन्हें काफी डर लग रहा है. इस पर सिस्टम और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) को कार्रवाई करनी चाहिए. 

क्या बोले भुना चने खाने वाले लोग

नीरज यादव एडवोकेट बताते हैं कि वह रोज यहां से चना खरीदते हैं. उन्हें यह बात सुनकर डर लग रहा है कि यह जहरीला चना खाने से कैंसर का खतरा है. ऐसे मिलावटी चने बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए. इसके लिए सिस्टम जिम्मेदार है. 

दूसरी तरफ सेवानिवृत्त संग्रह अमीन हरिशंकर यादव कहते हैं कि वे चना और भूजा खरीद रहे हैं. वे कहते हैं कि अगर मिलावटी और जहरीला चना बेचा जा रहा है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. ईश्वर चंद्र टाइपिस्ट हैं और वह अक्सर भुना चना और भूजा खरीदकर खाते हैं. यह सुनने के बाद उन्हें काफी डर लग रहा है. ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए इसके लिए सिस्टम और विभाग जिम्मेदार है. 

भुने चने को लेकर दवा व्यापारी का क्या कहना है?

मोनू गुप्ता भालोटिया मार्केट में दवा व्यापारी हैं. वह कहते हैं कि अगर इस तरह का केमिकल युक्त चना बेचा जा रहा है, तो इसको खाने से डर तो रहेगा ही. इसको खाने से कैंसर की बात भी सामने आ रही है. वे प्रशासन से कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें. 

फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए. भालोटिया मार्केट में चना खा रहे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव विनय सिंह कहते हैं कि अभी उन्हें दो दिन पहले पता चला है कि केमिकल युक्त भारी मात्रा में चना पकड़ा गया है. फल-सब्जी और अन्य सभी मिलावटी चीज आ रही हैं, जिसको खाने से जीवन को खतरा है. तमाम गंभीर बीमारियां हो रही हैं. 

फूड विभाग की टीम ने जांच में पाया केमिकल वाला चना

फूड विभाग की टीम ने चेक किया तभी पता चला है कि चने में केमिकल मिलाया जा रहा है, जिससे कैंसर का खतरा है. फूड विभाग को ऐसी मिलावटी चीजों की जांच कर मिलावट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए. 

रामचंद्र पिछले 25-30 सालों से कलेक्ट्रेट गेट पर चना और भुजा बेच रहे हैं. उन्होंने कहा कि केमिकल युक्त चना बाजार में आने की बात पता चली है. ऐसे में कैंसर का खतरा हो रहा है. तो यह काफी डर की बात है. ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. ऐसे लोगों की वजह से लोगों का विश्वास टूट जाता है.

Published at : 20 Dec 2025 10:02 PM (IST)
