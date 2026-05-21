प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के 'गद्दार' वाले बयान के विरोध में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा हैं. बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने आज उनके बयान के विरोध में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया और उनका पुतला फूंका. बीजेपी ने कहा कि लगातार चुनावी हार की वजह से उनका मानसिक संतुलन खो गया है.

वाराणसी में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में दर्जनों भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ आक्रोश मार्च निकालते हुए उनका प्रतीकात्मक रूप से पुतला फूंक कर अपना विरोध दर्ज कराया. उन्होंने कांग्रेस नेता पर चीन का दोस्त होने का आरोप लगाया और जमकर नारेबाजी की.

राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी

भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल ने कहा कि "राहुल गांधी चीन का यार है, देश का गद्दार है." इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल हुए और कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ नाराजगी जताई. कार्यक्रम का नेतृत्व करने वाले अनूप जायसवाल ने कहा कि लगातार चुनावी हार से उपजी हताशा और निराशा ने राहुल गांधी को मानसिक रूप से असंतुलित कर दिया है.

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता लगातार देश विरोधी बयानबाजी कर रहे हैं, जिसका भाजपा कार्यकर्ता लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करते रहेंगे. प्रदर्शन के दौरान कई भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहें.

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पीएम मोदी और गृहमंत्री पर अभद्र बयान

बता दें कि राहुल गांधी ने अपने दो दिवसीय रायबरेली दौरे के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देते हुए उन्हें देश का गद्दार बताया था. जिसके बाद उनके बयान को लेकर सियासत तेज हो गई. वहीं राहुल गांधी की भाषा को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं.

बीजेपी कार्यकर्ताओं में राहुल गांधी के बयान को लेकर जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है. पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने राहुल गांधी के बयान पर सवाल उठाए और नेता प्रतिपक्ष से माफी की माँग की है.

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