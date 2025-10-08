वाराणसी में सीएम योगी के सामने मंच पर दिखा BJP नेताओं में टकराव, गमछा पहनाने का Video Viral

उत्तर प्रदेश के वाराणसी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें बीजेपी के विधायकों द्वारा एक ही गमछे को एक दूसरे को पहनाया जा रहा है और सबसे खास बात ये ही कि जब ये सब चल रहा था उस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उसी मंच पर मौजूद हैं. इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं.

दरअसल 6 अक्टूबर को सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी दौरे पर थे. इस दौरान पिपलानी कटरा स्थित सरोजा पैलेस में स्वच्छता मित्र सम्मान समारोह का आयोजन किया किया गया था, इस कार्यक्रम में मंच पर सीएम योगी, मंत्री रविंद्र जायसवाल, मंत्री दयाशंकर मिश्रा, विधायक डॉ. नीलकंठ तिवारी और महापौर अशोक तिवारी सहित अन्य मौजूद थे.

सीएम योगी के सामने मंच पर दिखा टकराव

इसी कार्यक्रम के दौरान विधायक नीलकंठ तिवारी ने मंत्री रविंद्र जायसवाल सहित अन्य लोगों को गमछा पहनाया. लेकिन, मंत्री रविंद्र जायसवाल द्वारा इस गमछे को दोबारा विधायक नीलकंठ को ही पहना दिया जो एक तरह से सामान्य था पर इस दौरान दोनों जनप्रतिनिधियों के जो हाव-भाव थे उन्हें लेकर सियासी गलियारों में अटकलें तेज होने लगी है.

विधायक महोदय ने जब मंत्री जी को गमछा पहनाया तो उसमें दोनों के बीच तल्खी दिख रही थी, उन्होंने झटके से उनके गले में गमछा पहनाया और फिर मंत्री रविंद्र जायसवाल ने भी वैसे ही तेवरों के साथ विधायक के गले में वापस गमछा पहना दिया. हैरानी की बात है कि जब दोनों एक दूसरे के साथ ये व्यवहार कर रहे थे उस वक्त मंच पर सीएम योगी भी मौजूद थे.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

बीजेपी नेताओं का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं, सपा नेता इसे दो इंजनों में टकराव बताते हुए तंज कस रहे हैं. समाजवादी पार्टी अक्सर ये दावा करती है कि बीजेपी अंदर से दो खानों में बंटी हुई हैं, जिसकी झलक कई बार सार्वजनिक मंचों पर भी दिखाई दे जाती हैं.

बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट गई हैं लेकिन, पूर्वांचल में सियासी सरगर्मी को काफी महसूस की जा रही है. एक पार्टी से दूसरे पार्टी पर सियासी बयानबाजी के अलावा एक ही दल में नेताओं का एक दूसरे से खटास भी अक्सर चर्चा में रहती है. वहीं वाराणसी के विधायकों का वायरल होने वाला यह वीडियो भी बनारस के सियासी पारा को बढ़ा दिया है.