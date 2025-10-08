हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडवाराणसी में सीएम योगी के सामने मंच पर दिखा BJP नेताओं में टकराव, गमछा पहनाने का Video Viral

वाराणसी में सीएम योगी के सामने मंच पर दिखा BJP नेताओं में टकराव, गमछा पहनाने का Video Viral

Varanasi News: यूपी के वाराणसी में बीजेपी नेताओं के बीच आपसी खींचतान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा हैं. जिसमें दोनों नेता एक दूसरे को गमछा पहनाते दिख रहे हैं.

By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी | Updated at : 08 Oct 2025 09:26 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के वाराणसी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें बीजेपी के विधायकों द्वारा एक ही गमछे को एक दूसरे को पहनाया जा रहा है और सबसे खास बात ये ही कि जब ये सब चल रहा था उस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उसी मंच पर मौजूद हैं. इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. 

दरअसल 6 अक्टूबर को सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी दौरे पर थे. इस दौरान पिपलानी कटरा स्थित सरोजा पैलेस में स्वच्छता मित्र सम्मान समारोह का आयोजन किया किया गया था, इस कार्यक्रम  में मंच पर सीएम योगी, मंत्री रविंद्र जायसवाल, मंत्री दयाशंकर मिश्रा, विधायक डॉ. नीलकंठ तिवारी और महापौर अशोक तिवारी सहित अन्य मौजूद थे. 

सीएम योगी के सामने मंच पर दिखा टकराव

इसी कार्यक्रम के दौरान विधायक नीलकंठ तिवारी ने मंत्री रविंद्र जायसवाल सहित अन्य लोगों को गमछा पहनाया. लेकिन, मंत्री रविंद्र जायसवाल द्वारा इस गमछे को दोबारा विधायक नीलकंठ को ही पहना दिया जो एक तरह से सामान्य था पर इस दौरान दोनों  जनप्रतिनिधियों के जो हाव-भाव थे उन्हें लेकर सियासी गलियारों में अटकलें तेज होने लगी है. 

विधायक महोदय ने जब मंत्री जी को गमछा पहनाया तो उसमें दोनों के बीच तल्खी दिख रही थी, उन्होंने झटके से उनके गले में गमछा पहनाया और फिर मंत्री रविंद्र जायसवाल ने भी वैसे ही तेवरों के साथ विधायक के गले में वापस गमछा पहना दिया. हैरानी की बात है कि जब दोनों एक दूसरे के साथ ये व्यवहार कर रहे थे उस वक्त मंच पर सीएम योगी भी मौजूद थे. 

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

बीजेपी नेताओं का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं, सपा नेता इसे दो इंजनों में टकराव बताते हुए तंज कस रहे हैं. समाजवादी पार्टी अक्सर ये दावा करती है कि बीजेपी अंदर से दो खानों में बंटी हुई हैं, जिसकी झलक कई बार सार्वजनिक मंचों पर भी दिखाई दे जाती हैं. 

बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट गई हैं लेकिन, पूर्वांचल में सियासी सरगर्मी को काफी महसूस की जा रही है. एक पार्टी से दूसरे पार्टी पर सियासी बयानबाजी के अलावा एक ही दल में नेताओं का एक दूसरे से खटास भी अक्सर चर्चा में रहती है. वहीं वाराणसी के विधायकों का वायरल होने वाला यह वीडियो भी बनारस के सियासी पारा को बढ़ा दिया है. 

Published at : 08 Oct 2025 09:26 AM (IST)
Tags :
Varanasi News BJP Up News YOGI ADITYANATH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Pakistan-US Defence Deal: अमेरिका देगा पाकिस्तान को खतरनाक मिसाइलें, गुपचुप हो गई बड़ी डील, भारत की बढ़ेगी टेंशन?
अमेरिका देगा पाकिस्तान को खतरनाक मिसाइलें, गुपचुप हो गई बड़ी डील, भारत की बढ़ेगी टेंशन?
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में बंद करनी पड़ेगी लाडकी बहिन योजना? छगन भुजबल के संकेत से खलबली, अब इस नेता ने दिया जवाब
महाराष्ट्र में बंद करनी पड़ेगी लाडकी बहिन योजना? छगन भुजबल के संकेत से खलबली, अब इस नेता ने दिया जवाब
विश्व
Indian Rupee vs Pound: इस देश में कमाए 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएंगे करोड़पति, करेंसी की कीमत चौंका देगी
इस देश में कमाए 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएंगे करोड़पति, करेंसी की कीमत चौंका देगी
क्रिकेट
Watch: सारा तेंदुलकर ने कुत्ते की पूंछ का बनाया माइक, भाभी सानिया चंडोक के साथ की खूब मस्ती; देखें वीडियो
Watch: सारा तेंदुलकर ने कुत्ते की पूंछ का बनाया माइक, भाभी सानिया चंडोक के साथ की खूब मस्ती; देखें वीडियो
Advertisement

वीडियोज

Puncture Scam: सड़क पर कीलों का 'जाल', गाड़ियों को पंक्चर कर कौन रच रहा है खतरनाक साज़िश?
Bihar Seat Sharing: महागठबंधन में आज सीटों का ऐलान संभव, RJD को 125-130 सीटें मिलने का अनुमान
Himachal Landslide: बिलासपुर में Bus पर चट्टान गिरने से 15 लोगों की मौत, पीएम मोदी ने जताया दुख
Jaipur Accident: जयपुर-अजमेर हाईवे पर टैंकर-ट्रक में टक्कर, LPG सिलेंडरों में धमाकों से दहला इलाका
Akhilesh-Azam Meet: अखिलेश यादव का बरेली-Rampur दौरा, Azam Khan से 2 साल बाद मुलाकात | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Pakistan-US Defence Deal: अमेरिका देगा पाकिस्तान को खतरनाक मिसाइलें, गुपचुप हो गई बड़ी डील, भारत की बढ़ेगी टेंशन?
अमेरिका देगा पाकिस्तान को खतरनाक मिसाइलें, गुपचुप हो गई बड़ी डील, भारत की बढ़ेगी टेंशन?
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में बंद करनी पड़ेगी लाडकी बहिन योजना? छगन भुजबल के संकेत से खलबली, अब इस नेता ने दिया जवाब
महाराष्ट्र में बंद करनी पड़ेगी लाडकी बहिन योजना? छगन भुजबल के संकेत से खलबली, अब इस नेता ने दिया जवाब
विश्व
Indian Rupee vs Pound: इस देश में कमाए 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएंगे करोड़पति, करेंसी की कीमत चौंका देगी
इस देश में कमाए 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएंगे करोड़पति, करेंसी की कीमत चौंका देगी
क्रिकेट
Watch: सारा तेंदुलकर ने कुत्ते की पूंछ का बनाया माइक, भाभी सानिया चंडोक के साथ की खूब मस्ती; देखें वीडियो
Watch: सारा तेंदुलकर ने कुत्ते की पूंछ का बनाया माइक, भाभी सानिया चंडोक के साथ की खूब मस्ती; देखें वीडियो
बॉलीवुड
'पहली फुर्सत से चला जा...', संजय लीला भंसाली संग आई दरार पर बोले इस्माल दरबार, कहा- '100 करोड़ भी देंगे तो नहीं करूंगा काम'
'पहली फुर्सत से चला जा...', संजय लीला भंसाली संग आई दरार पर बोले इस्माल दरबार
दिल्ली NCR
Weather Update: दिल्ली में आज फिर बरसेंगे बादल, ठंड का होगा एहसास, जानिए अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम
दिल्ली में आज फिर बरसेंगे बादल, ठंड का होगा एहसास, जानिए अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम
लाइफस्टाइल
करवाचौथ पर टेलर नहीं दे रहा ब्लाउज तो न हो परेशान, घर में खुद ऐसे कर लें तैयार
करवाचौथ पर टेलर नहीं दे रहा ब्लाउज तो न हो परेशान, घर में खुद ऐसे कर लें तैयार
एग्रीकल्चर
घर के किचन गार्डन में बढ़िया अदरक कैसे उगाएं? जानें आसान और असरदार तरीका
घर के किचन गार्डन में बढ़िया अदरक कैसे उगाएं? जानें आसान और असरदार तरीका
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Embed widget