Chamoli News: उत्तराखंड में कुदरत का कहर! चमोली में मलबे में दबीं गाड़ियां, IMD का यलो अलर्ट जारी
Uttarakhand Weather Update: उत्तराखंड के चमोली में मूसलाधार बारिश से बादल फटने जैसे हालात बन गए हैं. मलबे में 8 गाड़ियां और एक एंबुलेंस दब गई है. मौसम विभाग ने भारी बारिश का 'यलो अलर्ट' जारी किया है.
उत्तराखंड में मानसून की दस्तक से पहले ही मौसम ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है. प्रदेश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है. चमोली जिले में बीती रात कुदरत का ऐसा कहर टूटा कि लोगों की रातों की नींद उड़ गई. बारिश और अचानक आए मलबे के कारण पहाड़ी क्षेत्रों के लोग अब दहशत में हैं.
चमोली जिले के नारायणबगड़ क्षेत्र में तेज बारिश के कारण बादल फटने जैसी स्थिति पैदा हो गई. पहाड़ों से पानी के सैलाब के साथ इतनी तेजी से मलबा और गाद नीचे आई कि पूरी की पूरी बस्ती इसकी चपेट में आ गई. कीचड़ एक स्कूल की इमारत और कई घरों के भीतर तक घुस गया. हालात इतने भयानक थे कि सड़क पर खड़ी 8 बड़ी गाड़ियां पूरी तरह मलबे में दब गईं. इसके अलावा, आपातकालीन सेवा में लगी एक एंबुलेंस भी इस सैलाब और मलबे का शिकार हो गई.
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सिमली-ग्वालदम हाईवे ठप, BRO ने खोला
इस भारी बारिश का असर सिमली-ग्वालदम नेशनल हाईवे पर भी पड़ा. सड़क पर भारी मात्रा में मलबा आ जाने से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई. गनीमत रही कि सूचना मिलते ही बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन (BRO) की टीम तुरंत एक्शन में आ गई. रातभर चले रेस्क्यू और सड़क सफाई अभियान के बाद सुबह करीब 10 बजे हाईवे को यातायात के लिए दोबारा खोला जा सका.
पहाड़ों पर 'यलो अलर्ट' और मानसून की दस्तक
मौसम विभाग (IMD) ने राज्य के पहाड़ी जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार, आज भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक की संभावना है. पहाड़ी इलाकों में बिजली चमकने और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भारी खतरा बना हुआ है. मौसम विज्ञानियों का अनुमान है कि 28 से 30 जून के बीच उत्तराखंड में मानसून अपनी औपचारिक दस्तक दे सकता है.
गुरुवार को भी प्रदेश के 11 जिलों— बागेश्वर, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, देहरादून, पिथौरागढ़, टिहरी, उत्तरकाशी और ऊधम सिंह नगर के कुछ हिस्सों में झमाझम बारिश दर्ज की गई.
पहाड़ों में ठंडक, मैदानी इलाकों में तपिश
तापमान की बात करें तो मैदानी और पहाड़ी इलाकों में भारी अंतर दर्ज किया गया. ऊधम सिंह नगर का खटीमा 38 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म शहर रहा. वहीं, दूसरी ओर पहाड़ों की रानी कही जाने वाली केदारनाथ घाटी में पारा लुढ़ककर 7.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. राजधानी देहरादून में अधिकतम तापमान 36 और न्यूनतम 24 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है.
आने वाले 3 दिनों का पूर्वानुमान
- 27 जून: उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की से मध्यम बारिश या गरज-चमक हो सकती है.
- 28-29 जून: बारिश का दायरा और बढ़ेगा. अन्य पहाड़ी जिलों में भी बारिश दर्ज हो सकती है, जबकि मैदानी इलाकों में हल्की बूंदाबांदी जारी रह सकती है.
प्रशासन ने मानसून की इस शुरुआती ताकत को देखते हुए स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अगले कुछ दिनों तक विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है.
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