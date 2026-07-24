Shamli News: आयुष मलिक धर्मांतरण मामले में चांदनी कुरैशी और पिता को राहत, कोर्ट ने दी जमानत

उत्तर प्रदेश में शामली के चर्चित आयुष मलिक धर्मांतरण मामले में आयुष मालिक की कथित पत्नी चांदनी कुरैशी व उसके पिता इस्लाम कुरैशी को जमानत मिल गयी है. जिला न्यायालय जिलाधीश इंद्रप्रीत सिंह जोश की अदालत ने पिता-पुत्री दोनों की जमानत मंजूर की.

आयुष मलिक दवा व्यवसायी देवराज मलिक का बीटा है. आरोप था कि प्रॉपर्टी के लालच में बेटे का माइंडवाश किया गया था और धर्मान्तरण भी. जबकि अभी एक अन्य आरोपी तौफीक उर्फ भोला की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी. उसकी सुनवाई अब 29 जुलाई को होगी. देवराज मलिक की तहरीर पर नौ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था.