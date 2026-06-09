करणी सेना के यूपी में चुनाव लड़ने के ऐलान पर सियासी घमासान, अखिलेश और कांग्रेस का आया रिएक्शन

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 (UP Assembly Election 2027) के लिए करणी सेना 50 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है, यह ऐलान करणी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू ने किया. करणी सेना के इस ऐलान ने प्रदेश की राजनीति में नई बहस को जन्म दे दिया है, अब इस पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है.

करणी सेना के चुनाव लड़ने के ऐलान पर कांग्रेस के अंशु अवस्थी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने गाय के नाम पर राजनीति की. उन्होंने कहा कि हम गाय का सम्मान तब भी करते हैं लेकिन राजनीति वोट के लिए बीजेपी ने करना बताया है. आज बीजेपी बैकफूट पर है. भारतीय जनता पार्टी विचार करें, जो भी निर्णय होगा हम उनके साथ हैं.

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उज्ज्वला योजना में सब्सिडी वाले सिलेंडर की मात्रा कम करने पर कांग्रेस के अंशु अवस्थी ने कहा कि सरकार को आम आदमी की चिंता नहीं है. पहले उज्वला के नाम पर बड़े-बड़े ढिंढोरे पीटे गए. तमाम नेताओं और मंत्रियों ने कहा हम आम आदमी की चिंता कर रहे हैं पर अब आए दिन दाम बढ़ाए जा रहे हैं, जो उज्ज्वला को लेकर बड़ा-बड़ा ड्रामा बीजेपी करती थी, अब इसकी हकीकत सामने आ गई है जनता समझ रही है.

अखिलेश ने बीजेपी और प्रदेश सरकार को घेरा

अखिलेश यादव ने करणी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू की एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "मुख्यमंत्री जी पता करके बताएं जनमानस में आक्रोश का विषय बना ये वीडियो AI जेनरेटेड है या सत्य है. अगर ये सत्य है तो जवाब आपको ही देना होगा क्योंकि मंत्रियों का चयन तो आपने ही किया है. ये आपको चुनौती है मंत्रियों को नहीं."

उन्होंने कहा कि "आपके इन विशेष मंत्रियों के नामों की भी पर्ची अगर ऊपर से ही आई थी तो आप ये वीडियो ऊपर भी भेज सकते हैं. बच नहीं सकते, हर हाल में जवाब तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दो समाज के मान-सम्मान का सवाल बन गया है." पूर्व सीएम ने कहा कि "अगर कहनेवालों ने किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम लिया होता तो बाद दूसरी थी परंतु एक ‘समाज विशेष’ और एक ‘दल विशेष’ का नाम लेकर दो बड़े समाजों के मान को सरेआम ठेस पहुँचायी गयी है."

दलों के मंत्रियों को आगे आकर बोलना चाहिए- अखिलेश

अखिलेश यादव ने कहा है कि "इन दलों के नेताओं को भी आगे आकर बोलना चाहिए. अगर उन दोनों समाज के मंत्री बने नेताओं ने कुछ नहीं किया तो मान लिया जाएगा कि उन्हें व्यक्तिगत स्तर पर अपना मंत्री पद ज्यादा प्यारा है, अपने समाज का मान-सम्मान नहीं."

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