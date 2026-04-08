उत्तराखंड में मौसम का यू-टर्न, तेज बारिश और बर्फबारी की चेतावनी, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी

उत्तराखंड में मौसम ने अचानक करवट लेकर लोगों को चौंका दिया है. रात से जारी झमाझम बारिश ने जहां तापमान में गिरावट ला दी है, वहीं ठंडी हवाओं ने अप्रैल के महीने में भी ठंड का अहसास करा दिया है. मौसम विभाग की ओर से राज्य के कई जिलों में बिजली चमकने, ओलावृष्टि और तेज हवाओं को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

देहरादून के कुछ हिस्सों में जारी किया गया ऑरेंज अलर्ट

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 8 अप्रैल को देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और ऊधमसिंह नगर के कुछ हिस्सों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और ओलावृष्टि होने की संभावना है. इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य जिलों में भी खराब मौसम को देखते हुए येलो अलर्ट लागू है. इसके अलावा तीन हजार मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है.

सुबह से जारी बारिश और बादलों की आवाजाही ने पूरे प्रदेश में मौसम को ठंडा बना दिया है. राजधानी देहरादून में दिनभर बादलों का डेरा रहा और बीच-बीच में हल्की से मध्यम बारिश होती रही. ठंडी हवाओं के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन सुबह और शाम के समय ठंडक ज्यादा महसूस की गई. कई लोगों ने एक बार फिर हल्के गर्म कपड़े निकाल लिए हैं.

पश्चिमी विक्षोभ से मैदानी इलाकों में छाए रहे बादल

तापमान में भी उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है. देहरादून में अधिकतम तापमान सामान्य से करीब छह डिग्री सेल्सियस कम होकर 25.4 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान भी दो डिग्री गिरकर 14.5 डिग्री पहुंच गया. पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान में गिरावट और अधिक देखने को मिली, जिससे दिन के समय भी ठंड का असर बना रहा.

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस बदलाव की मुख्य वजह पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता है. पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर भारत के पर्वतीय और मैदानी इलाकों में बादल छा गए हैं और लगातार बारिश हो रही है. यह प्रणाली अरब सागर और भूमध्यसागर से नमी लेकर आती है, जिससे बादलों का निर्माण होता है और बारिश होती है.

प्रदेश में कई दिनों तक मौसम का यही रुख

इसके साथ ही हिमालयी क्षेत्रों से आने वाली ठंडी हवाओं ने तापमान को और नीचे गिरा दिया है. बादलों की मौजूदगी के कारण सूर्य की किरणें सीधे जमीन तक नहीं पहुंच पा रही हैं, जिससे दिन के तापमान में गिरावट बनी हुई है.

मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि आने वाले कुछ दिनों तक प्रदेश में मौसम का यही रुख बना रह सकता है. ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है. खासकर पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और तेज हवाओं के खतरे को देखते हुए सावधानी बरतने की जरूरत है.