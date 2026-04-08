Varanasi News: वाराणसी बनेगा मेडिकल हब, 6 सरकारी मेडिकल कॉलेजों से बदलेगी स्वास्थ्य व्यवस्था

आमतौर पर दुनिया के सबसे प्राचीन शहर वाराणसी को धार्मिक पर्यटन का केंद्र माना जाता है. लेकिन बहुत जल्द यह शहर मेडिकल के भी क्षेत्र में कीर्तिमान रचने जा रहा है. आने वाले वर्षों में वाराणसी में केंद्रीय और राजकीय मिलाकर कुल 6 मेडिकल कॉलेज संचालित होंगे.

इनमें से 3 मेडिकल कॉलेज में मरीजों को सुविधाए निरंतर मिल भी रही है. जबकि अन्य तीन का निर्माण कार्य तेजी से जारी है. अधिकतम 2 वर्षों में यह शेष मेडिकल कॉलेज भी शुरू कर दिए जाएंगे.

वाराणसी को मिलेंगे तीन मेडिकल कॉलेज

वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने एबीपी को जानकारी देते हुए बताया कि करोड़ों की संख्या में पर्यटक वाराणसी के धार्मिक स्थल गंगा घाट और अन्य पर्यटन स्थलों पर भ्रमण करने के लिए पहुंच रहे हैं. यह वाराणसी के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है. लेकिन बहुत जल्द यह शहर मेडिकल सुविधाओं का भी बड़ा केंद्र बनने वाला है. दरअसल, वाराणसी जनपद में जिला अस्पताल पांडेपुर से जुड़ा एक राजकीय मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य तेजी से जारी है. जो अगले वर्ष पूरा हो जाएगा. इसके अलावा वाराणसी के सारनाथ स्थित सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ हायर तिब्बती स्टडीज में सोवा रिगपा मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य जारी है, जो अगले 2 वर्ष में पूरा हो जाएगा. वहीं वाराणसी में ही एक होम्योपैथिक कॉलेज का भी तेजी से निर्माण कार्य पूरा किया जा रहा है. इन जगहों पर मरीजों को सभी प्रकार की मेडिकल सुविधा होम्योपैथिक एलोपैथिक आयुर्वेदिक प्राप्त हो सकेगी और इन चिकित्सा केंद्र पर न सिर्फ जनपद और पूर्वांचल से बल्कि बिहार सहित दूसरे राज्यों से भी मरीज बेहतर इलाज के लिए आ सकेंगे.

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अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होगी वाराणसी जनपद

इससे पहले वाराणसी के चौकाघाट में आयुर्वेदिक कॉलेज, वाराणसी के पांडेपुर मार्ग स्थित ESIC मेडिकल कॉलेज और BHU के IMS में मरीजों को निरंतर मेडिकल सुविधाओं का लाभ मिल रहा है. यह अपने आप में वाराणसी जनपद की एक बड़ी उपलब्धि होगी. जहां निजी मेडिकल कॉलेज के अलावा 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज संचालित होंगे.

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