रुद्रपुर पहुंचीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, 125 करोड़ की लागत से बन रहे हॉस्टल का किया निरीक्षण

ऊधम सिंह नगर जिले के जिला मुख्यालय रुद्रपुर स्थित फूलसूंगा और ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में 125 करोड़ की लागत से कामकाजी महिला छात्रावास का निर्माण कराया जा रहा हैं. छात्रावास के निर्माण होने से दूर दराज से आकर सिडकुल में काम करने वाली महिला, पढ़ाई करने वाली छात्रा और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में तैयारी करने वाली महिला खिलाडियों को रहने की अच्छी व्यवस्था मिल पाएंगी. कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने रुद्रपुर पहुंचकर छात्रावास के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया.

केंद्र सरकार द्वारा 125 करोड़ की लागत से रुद्रपुर के फूलसुंगा और ट्रांजिट कैंप में 1300 कमरों का निर्माण कार्यदायी संस्था ब्रिडकुल द्वारा कराया जा रहा हैं. जिसका निर्माण कार्य 29 जुलाई 2025 को शुरू हो गया था, और 28 जनवरी 2027 तक काम को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने किया निरीक्षण

महिला छात्रावास का निरीक्षण करने के लिए महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य एक दिवसीय दौरे पर उधम सिंह नगर जनपद के रुद्रपुर पहुंचे थे, उन्होंने रुद्रपुर के फूलसुंगा और ट्रांजिट कैंप में 125 करोड़ की लागत से बन रहे छात्रावास का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने निर्माण करने वाले एजेंसी के अधिकारियों से अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री का प्रयोग करते हुए तय समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिये.

छात्रावास के निर्माण मिलेगी महिलाओं को बड़ी राहत

रुद्रपुर के फूलसुंगा और ट्रांजिट कैंप में 125 करोड़ की लागत से दो ब्लॉक में 1300 से अधिक कमरों का निर्माण हो रहा है. छात्रावास के निर्माण होने से दूर दराज से काम की तलाश में रुद्रपुर सिडकुल आने वाली महिलाओं, पढ़ाई करने वाली छात्राओं और खेल के तैयारी करने वाली लड़कियों को सीधा लाभ मिलेगा. इन सभी को कम पैसे में कमरे उपलब्ध होंगे, जिससे उनकी बचत बढ़ जाएंगी.

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार नई-नई योजना ला रहे हैं इसी क्रम में रुद्रपुर में बाहर जाकर काम करने वाली महिलाओं, पढ़ाई करने वाली छात्रा और स्पोर्ट्स खिलाड़ियों को भारी भरकर किराए के कमरें से राहत मिलेगी.

उन्होंने कहा कि जनवरी 2027 तक दोनों ही ब्लॉक के 1300 कमरों का निर्माण पूरा हो जाएगा. जिसका लाभ 1300 महिलाओं और छात्राओं का होगा.