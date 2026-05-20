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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअपनी ही सरकार में से नाराज BJP महिला पार्षद, विरोध में कराया मुंडन, रोते हुए बयां किया दर्द

अपनी ही सरकार में से नाराज BJP महिला पार्षद, विरोध में कराया मुंडन, रोते हुए बयां किया दर्द

Firozabad News: महिला पार्षद का नाम ऊषा शंखवार है, जो फिरोजाबाद नगर निगम के वार्ड संख्या 6 से बीजेपी की पार्षद हैं. उन्होंने कार्यालय में एक नाई को बुलाकर बीच परिसर में अपना मुंडन कराया.

By : रंजीत गुप्ता | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 20 May 2026 01:25 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां अपनी ही सरकार के कामकाज और नगर निगम के ढुलमुल रवैये से क्षुब्ध होकर एक भारतीय जनता पार्टी (BJP) की महिला पार्षद ने अनोखा और कड़ा विरोध दर्ज कराया है. वार्ड में विकास कार्य न होने और जनता के तानों से आहत होकर महिला पार्षद ने मंगलवार को नगर निगम परिसर में ही रोते-बिलखते हुए अपना मुंडन करा लिया.

इस घटना के बाद से स्थानीय राजनीति और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है. प्रदर्शन के दौरान नगर निगम के कई अन्य पार्षद भी उनके समर्थन में मौके पर मौजूद रहे.

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तीन साल से थीं परेशान, रोते हुए कहा- 'जनता कोस रही है'

विरोध स्वरूप मुंडन कराने वाली महिला पार्षद का नाम ऊषा शंखवार है, जो फिरोजाबाद नगर निगम के वार्ड संख्या 6 से बीजेपी की पार्षद हैं. मंगलवार दोपहर को वह अपने कुछ सहयोगियों और साथी पार्षदों के साथ नगर निगम कार्यालय पहुंचीं. इसके बाद उन्होंने वहां एक नाई को बुलाया और बीच परिसर में बैठकर मुंडन कराना शुरू कर दिया.

मुंडन के दौरान महिला पार्षद अपने आंसू नहीं रोक पाईं. उन्होंने रोते हुए अपना दर्द बयां करते हुए कहा:
"पिछले तीन सालों में मेरे वार्ड में कोई ठोस विकास कार्य नहीं हुआ है. सफाई व्यवस्था से लेकर पेयजल (पीने के पानी) का संकट बना हुआ है. जब भी मैं क्षेत्र में जाती हूँ, जनता अपनी समस्याओं को लेकर मुझे कोसती है. मैंने समय-समय पर नगर निगम के आला अफसरों से लिखित और मौखिक शिकायतें कीं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई."

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारी उन्हें बार-बार यह ताना देते हैं कि उनके वार्ड में अब तक 64 लाख रुपये का काम कराया जा चुका है. ऊषा शंखवार ने चेतावनी देते हुए कहा कि वह सत्ताधारी दल की पार्षद हैं, इसके बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हो रही है; अगर अब भी कदम नहीं उठाए गए तो वह इससे भी बड़ा कदम उठाने को मजबूर होंगी.

मौके पर पहुंचे नगर आयुक्त, दिया आश्वासन

घटना की जानकारी मिलते ही नगर आयुक्त प्रशांत नागर तुरंत मौके पर पहुंचे. उन्होंने भावुक महिला पार्षद को समझा-बुझाकर शांत कराया और उनके वार्ड की समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करने का भरोसा दिया.

मीडिया से बात करते हुए नगर आयुक्त प्रशांत नागर ने कहा, "वार्ड संख्या 6 में विकास कार्य कराए गए हैं, लेकिन पार्षद जी की जो भी तात्कालिक समस्याएं और शिकायतें हैं, उनके निराकरण के लिए एक विशेष टीम को तुरंत मौके पर भेज दिया गया है. टीम की रिपोर्ट के आधार पर जो भी काम छूटे हुए हैं, उन्हें प्राथमिकता से पूरा कराया जाएगा और प्रशासनिक स्तर पर इसकी पूरी मॉनिटरिंग (निगरानी) की जाएगी."

दावों और आंकड़ों की हकीकत

मामला बढ़ने पर नगर निगम प्रशासन की ओर से एक आधिकारिक प्रेस नोट भी जारी किया गया, जिसमें वार्ड संख्या 6 में अब तक हुए और स्वीकृत कार्यों का लेखा-जोखा पेश किया गया है प्रेस नोट में कहा गया है नगर निगम द्वारा वार्ड में पानी की किल्लत दूर करने के लिए करीब 35 लाख रुपये की लागत से पेयजल आपूर्ति का कार्य कराया जा चुका है.

वार्ड की साफ-सफाई दुरुस्त रखने के लिए कुल 32 सफाई कर्मचारियों की तैनाती की गई है. और  प्रशासन का दावा है कि क्षेत्र के लिए 97 लाख रुपये से अधिक के विकास कार्य पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिन पर जल्द काम शुरू होगा.

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About the author रंजीत गुप्ता

रंजीत गुप्ता साल 2019 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. फीरोजाबाद और आसपास की खबरों पर नजर रखते हैं. पिछले 18 वर्ष से पत्रकारिता के क्षेत्र में है. दिल्ली से ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में 2009 में डिप्लोमा किया, उसके बाद से प्रतिष्ठित समाचार पत्र दैनिक नवज्योति से अपना करियर शुरू किया. रंजीत राजनीतिक और क्राइम की खबरों के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं.
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Published at : 20 May 2026 01:25 PM (IST)
Tags :
BJP Firozabad News UP News
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