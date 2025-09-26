27 जनवरी 2026 को पहला यूसीसी दिवस मनाया जाएगा. इसकी तैयारी के संबंध में बृहस्पतिवार को गृह सचिव शैलेश बगौली ने सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की. उन्होंने यूसीसी के प्रचार-प्रसार को तेज करने और विवाह आदि के पंजीकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए.

गृह सचिव ने अधिकारियों को दिए निर्देश

गृह सचिव शैलेश बगौली ने कहा कि जिलाधिकारी विभिन्न मंचों के माध्यम से लोगों को जागरूक करें और उन्हें प्रोत्साहित करें कि वे अपने विवाह पंजीकरण अनिवार्य रूप से यूसीसी के अंतर्गत कराएं. आगामी 27 जनवरी 2026 को उत्तराखंड में पहला यूसीसी दिवस मनाया जाएगा.

इसके तहत सभी जिलों में यूसीसी से संबंधित विभिन्न जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. उन्होंने सभी जिलाधिकारियों से यूसीसी दिवस के कार्यक्रम की रूपरेखा के लिए सुझाव भी मांगे. सचिव ने मानसून के बाद ग्राम स्तर तक यूसीसी से जुड़ी जानकारियों का प्रचार-प्रसार तेज करने को कहा है. इसके लिए विशेष शिविर लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं.

सभी जिलों को तेजी से काम करना होगा – शैलेश बगौली

सचिव शैलेश बगौली ने बताया कि विवाह पंजीकरण के मामले में बागेश्वर 63 फीसदी, चंपावत 60 फीसदी, रुद्रप्रयाग 58 फीसदी, उत्तरकाशी और चमोली 59 फीसदी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं. अन्य जिलों को भी इस दिशा में तेजी से काम करना होगा.

इसी के साथ उन्होंने कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से भी विवाह पंजीकरण प्रक्रिया को और तेज करने के निर्देश दिए. बैठक में सभी जिलाधिकारियों ने अपने-अपने जिलों में यूसीसी पंजीकरण की प्रगति और व्यावहारिक समस्याओं की जानकारी दी. फिलहाल आगामी यूसीसी दिवस को लेकर राज्य में तैयारियों तो तेज करने के निर्देश दिए हैं.