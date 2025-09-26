उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 106वीं जयंती पर दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में गुरूवार को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया. जिसमें आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र और बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण किया. इस दौरान दोनों ने मंत्रियों ने स्वास्थ्य विभाग के स्टॉल का निरीक्षण किया और सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं को बेहतरीन बताया.

दोनों ही मंत्रियों ने दावा किया कि पंडित दीनदयाल की नीतियां आज आम जनता तक पहुंच रही हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं प्रदेश में बेहतर हो रहीं हैं.

स्वास्थ्य शिविर और प्रदर्शनी का उद्घाटन

मंत्री दया शंकर मिश्रा व संदीप सिंह ने सबसे पहले डीडीयू चिकित्सालय के निकट रामघाट-कल्याण मार्ग पर नवनिर्मित पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सकीय प्रेरणा द्वार का लोकार्पण किया. इसके बाद दीनदयाल उपाध्याय उपवन वाटिका का उद्घाटन किया गया. इस दौरान महामंडलेश्वर हरिकांत महाराज और आचार्य सुनील कौशल के मंत्रोचार के बीच प्रतिमा का अनावरण हुआ. स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाई गई स्टॉल पर मंत्रियों ने जाकर जानकारी ली और मरीजों को पोषण किट वितरित कीं.

सरकार फ्री सुविधाएं दे रही है

आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह लोगों को खाने के लिए अनाज और रहने के लिए मकान की जरूरत होती है, उसी तरह स्वास्थ्य के लिए दवाइयों की आवश्यकता है. प्रदेश की भाजपा सरकार इन सभी सुविधाओं को मुफ्त उपलब्ध करा रही है. उन्होंने अराजक तत्वों पर निशाना साधते हुए चेतावनी दी कि देश में किसी भी शक्ति को अमन-चैन में पलीता नहीं लगाने दिया जाएगा, चाहे वह किसी भी पार्टी से हो या किसी चेहरे के पीछे छिपी हो. उन्हें उजागर करने का काम सरकार करेगी. चाहे यूपी हो या लेह-लद्दाख, सभी भारत का अभिन्न अंग हैं. किसी भी प्रदेश में अराजकता फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी.

डबल इंजन सरकार में योजनाओं का लाभ जन-जन तक

कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि मौजूदा सरकार तरह-तरह के कार्य कर रही है. जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका लाभ जनता को मिल रहा है. प्रदेश और पूरे देश में डबल इंजन की सरकार है, जो अराजकता को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी. उन्होंने पंडित दीनदयाल की विचारधारा को सलाम करते हुए कहा कि आज उनकी बातें जमीनी पटल पर आम जनता तक पहुंच रही हैं. यह भव्य कार्यक्रम अलीगढ़ के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में आयोजित किया गया, जहां आम जनता को लाभ मिल रहा है. उनकी मूर्ति का अनावरण उनकी सोच को अमर करने का प्रतीक है, और सरकार इस सोच को हर घर तक पहुंचा रही है.

संदीप सिंह ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अंत्योदय की भावना से प्रेरित होकर ही वंचित वर्गों का उत्थान हो रहा है. उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे सरकार की योजनाओं का अधिकतम लाभ लें.