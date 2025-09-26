हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअलीगढ़ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर स्वास्थ्य एवं शिक्षा योजनाओं का उद्घाटन, दयाशंकर मिश्र व संदीप सिंह ने किया प्रतिमा अनावरण

अलीगढ़ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर स्वास्थ्य एवं शिक्षा योजनाओं का उद्घाटन, दयाशंकर मिश्र व संदीप सिंह ने किया प्रतिमा अनावरण

Aligarh News: मंत्री दया शंकर मिश्रा व संदीप सिंह ने सबसे पहले डीडीयू चिकित्सालय के निकट रामघाट-कल्याण मार्ग पर नवनिर्मित पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सकीय प्रेरणा द्वार का लोकार्पण किया.

By : खालिक अंसारी, अलीगढ़ | Updated at : 26 Sep 2025 03:01 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 106वीं जयंती पर दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में गुरूवार को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया.  जिसमें आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र और बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण किया. इस दौरान दोनों ने मंत्रियों ने स्वास्थ्य विभाग के स्टॉल का निरीक्षण किया और सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं को बेहतरीन बताया.

दोनों ही मंत्रियों ने दावा किया कि पंडित दीनदयाल की नीतियां आज आम जनता तक पहुंच रही हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं प्रदेश में बेहतर हो रहीं हैं.

स्वास्थ्य शिविर और प्रदर्शनी का उद्घाटन

मंत्री दया शंकर मिश्रा व संदीप सिंह ने सबसे पहले डीडीयू चिकित्सालय के निकट रामघाट-कल्याण मार्ग पर नवनिर्मित पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सकीय प्रेरणा द्वार का लोकार्पण किया. इसके बाद दीनदयाल उपाध्याय उपवन वाटिका का उद्घाटन किया गया. इस दौरान महामंडलेश्वर हरिकांत महाराज और आचार्य सुनील कौशल के मंत्रोचार के बीच प्रतिमा का अनावरण हुआ. स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाई गई स्टॉल पर मंत्रियों ने जाकर जानकारी ली और मरीजों को पोषण किट वितरित कीं.

सरकार फ्री सुविधाएं दे रही है

आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह लोगों को खाने के लिए अनाज और रहने के लिए मकान की जरूरत होती है, उसी तरह स्वास्थ्य के लिए दवाइयों की आवश्यकता है. प्रदेश की भाजपा सरकार इन सभी सुविधाओं को मुफ्त उपलब्ध करा रही है. उन्होंने अराजक तत्वों पर निशाना साधते हुए चेतावनी दी कि देश में किसी भी शक्ति को अमन-चैन में पलीता नहीं लगाने दिया जाएगा, चाहे वह किसी भी पार्टी से हो या किसी चेहरे के पीछे छिपी हो. उन्हें उजागर करने का काम सरकार करेगी. चाहे यूपी हो या लेह-लद्दाख, सभी भारत का अभिन्न अंग हैं. किसी भी प्रदेश में अराजकता फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी.

डबल इंजन सरकार में योजनाओं का लाभ जन-जन तक

कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि मौजूदा सरकार तरह-तरह के कार्य कर रही है. जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका लाभ जनता को मिल रहा है. प्रदेश और पूरे देश में डबल इंजन की सरकार है, जो अराजकता को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी. उन्होंने पंडित दीनदयाल की विचारधारा को सलाम करते हुए कहा कि आज उनकी बातें जमीनी पटल पर आम जनता तक पहुंच रही हैं. यह भव्य कार्यक्रम अलीगढ़ के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में आयोजित किया गया, जहां आम जनता को लाभ मिल रहा है. उनकी मूर्ति का अनावरण उनकी सोच को अमर करने का प्रतीक है, और सरकार इस सोच को हर घर तक पहुंचा रही है.

संदीप सिंह ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अंत्योदय की भावना से प्रेरित होकर ही वंचित वर्गों का उत्थान हो रहा है. उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे सरकार की योजनाओं का अधिकतम लाभ लें.

और पढ़ें
Published at : 26 Sep 2025 03:01 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Aligarh News Dindayal Upadhyay Hospital
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
MiG-21 Farewell: हैं स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ? क्या है MIG-21 से उनका कनेक्शन, विदाई में किया ये काम
कौन हैं स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ? क्या है MIG-21 से उनका कनेक्शन, विदाई में किया ये काम
दिल्ली NCR
दिल्ली में अब 13 जिले होंगे, प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव, समाप्त हो सकता है ये जिला
दिल्ली में अब 13 जिले होंगे, प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव, समाप्त हो सकता है ये जिला
इंडिया
Delhi Sultanate Qutbuddin Aibak: कई बार बेचा गया गुलाम, कैसे बन बैठा दिल्ली का सुल्तान, मंदिरों को किया विध्वंस
कई बार बेचा गया गुलाम, कैसे बन बैठा दिल्ली का सुल्तान, मंदिरों को किया विध्वंस
स्पोर्ट्स
Asia Cup T20 Record: एशिया कप T20 में जब एक ही मैच में बने सबसे ज्यादा रन, किन दो टीमों के बीच बना रिकॉर्ड
एशिया कप T20 में जब एक ही मैच में बने सबसे ज्यादा रन, किन दो टीमों के बीच बना रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Citroën C3 में अब है Added features! | Auto Live
I Love Mahakal Campaign: 'मोहम्मद बनाम महादेव' विवाद, MP में 'महाकाल' पोस्टर!
ABP Live Auto Awards 2025 : Hyundai Bags 2 Big Awards! Virat Khullar Reacts | Auto Live
Mid-Day Meal: Datia में Students धो रहे बर्तन, Viral Video से हड़कंप!
Women's Welfare: बिहार में महिलाओं को ₹2500, 25 लाख Health Insurance और Land!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
MiG-21 Farewell: हैं स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ? क्या है MIG-21 से उनका कनेक्शन, विदाई में किया ये काम
कौन हैं स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ? क्या है MIG-21 से उनका कनेक्शन, विदाई में किया ये काम
दिल्ली NCR
दिल्ली में अब 13 जिले होंगे, प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव, समाप्त हो सकता है ये जिला
दिल्ली में अब 13 जिले होंगे, प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव, समाप्त हो सकता है ये जिला
इंडिया
Delhi Sultanate Qutbuddin Aibak: कई बार बेचा गया गुलाम, कैसे बन बैठा दिल्ली का सुल्तान, मंदिरों को किया विध्वंस
कई बार बेचा गया गुलाम, कैसे बन बैठा दिल्ली का सुल्तान, मंदिरों को किया विध्वंस
स्पोर्ट्स
Asia Cup T20 Record: एशिया कप T20 में जब एक ही मैच में बने सबसे ज्यादा रन, किन दो टीमों के बीच बना रिकॉर्ड
एशिया कप T20 में जब एक ही मैच में बने सबसे ज्यादा रन, किन दो टीमों के बीच बना रिकॉर्ड
बॉलीवुड
आमिर खान vs सलमान खान: डेब्यू तो एक ही साल, लेकिन दोनों सुपरस्टार में किसने की हैं ज्यादा फिल्में?
आमिर खान vs सलमान खान: डेब्यू तो एक ही साल, लेकिन दोनों सुपरस्टार में किसने की हैं ज्यादा फिल्में?
जनरल नॉलेज
Bihar Assembly Elections: बिहार में कौन-सी पार्टी महिलाओं को दे रही सबसे ज्यादा रुपये, जानें किसके दावे में कितना दम?
बिहार में कौन-सी पार्टी महिलाओं को दे रही सबसे ज्यादा रुपये, जानें किसके दावे में कितना दम?
शिक्षा
Squadron Leader Priya Sharma: MiG-21 की विदाई में चमकीं स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा, जानें उनकी पढ़ाई और सैलरी
MiG-21 की विदाई में चमकीं स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा, जानें उनकी पढ़ाई और सैलरी
यूटिलिटी
10 हजार पा चुकी बिहार की महिलाओं के खाते में कब आएंगे 200000 रुपये, जान लें काम की बात
10 हजार पा चुकी बिहार की महिलाओं के खाते में कब आएंगे 200000 रुपये, जान लें काम की बात
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
Embed widget