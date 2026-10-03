Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड में SIR के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी, इतने लाख मतदाता घटे

उत्तराखंड में SIR के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी, इतने लाख मतदाता घटे

उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद आज अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है. एसआईआर के बाद प्रदेश में 71,58,949 कुल मतदाता की संख्या है.

Written By : आलोक सेमवाल, देहरादून |  Updated at : 03 Oct 2026 03:23 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के बाद आज यानी शनिवार को अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है. मुख्य निर्वाचन कार्यालय की ओर से जारी की गई फाइनल मतदाता सूची में कुल 71,58,949 मतदाता दर्ज हैं. प्रदेश में एसआईआर की शुरुआत 8 जून 2026 से हुई. उस वक्त राज्य में 79,60,762 मतदाता दर्ज थे.

गणना फॉर्म के वितरण और संकलन के बाद 14 जुलाई 2026 को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की गई, जिसमें 7133785 मतदाताओं के नाम शामिल थे. आयोग के कार्यक्रम के तहत 14 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक मतदाताओं को दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का समय मिला जिसके बाद 13 अगस्त से 28 सितंबर 2026 तक इन दावों और आपत्तियों का निस्तारण हुआ और आज अंतिम सूची प्रकाशित कर दी गई है.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान बना जन आंदोलन, जुड़े 47 लाख लोग
यूपी में ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान बना जन आंदोलन, जुड़े 47 लाख लोग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा-कांग्रेस गठबंधन में सीटों को लेकर खींचतान! RLD ने किया बड़ा दावा
सपा-कांग्रेस गठबंधन में सीटों को लेकर खींचतान! RLD ने किया बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में 15 IAS और 23 PCS अफसरों के तबादले हुए, देखें पूरी लिस्ट
यूपी में 15 IAS और 23 PCS अफसरों के तबादले हुए, देखें पूरी लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पैसों के अभाव में नहीं छूटेगी पढ़ाई...', CM योगी ने 4.60 लाख छात्रों को दी छात्रवृत्ति
'पैसों के अभाव में नहीं छूटेगी पढ़ाई...', CM योगी ने 4.60 लाख छात्रों को दी छात्रवृत्ति

यूपी में ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान बना जन आंदोलन, जुड़े 47 लाख लोग

प्रदेश में कुल 71,58,949 मतदाता

अंतिम सूची के 7158949 मतदाताओं में 3421036 महिलाएं 3737701 पुरुष और 212 थर्ड जेंडर मतदाता हैं. 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के 72656 युवा मतदाता सूची में दर्ज हैं. जबकि 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं की संख्या 122892 है. दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम सूची में कुल 129872 नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं, जबकि 104708 नाम नियमानुसार सूची से हटाए गए हैं.

छूटे लोगों के लिए अब भी मौका

अंतिम प्रकाशन के बाद भी जो पात्र व्यक्ति किसी कारणवश सूची में शामिल नहीं हो सके हैं, वे फॉर्म 6 भरकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन ईसीआई नेट ऐप के जरिए ऑनलाइन या अपने बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के माध्यम से ऑफलाइन भी किया जा सकता है.

चुनाव आयोग की वेबसाइट पर देखी जा सकती है फाइनल वोटर लिस्ट

अंतिम मतदाता सूची भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.voter.eci.gov.in और मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट www.ceo.uk.gov.in पर देखी जा सकती है. इसके अलावा डीईओ/ईआरओ कार्यालय और बीएलओ से भी सूची प्राप्त की जा सकती है. हालांकि, उत्तराखंड की फाइनल मतदाता सूची पर किसी भी राजनीतिक दलों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है.

सपा-कांग्रेस गठबंधन में सीटों को लेकर खींचतान! RLD ने किया बड़ा दावा

About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
Read More
Published at : 03 Oct 2026 03:21 PM (IST)
Tags :
UTTARAKHAND NEWS Uttarakhand SIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान बना जन आंदोलन, जुड़े 47 लाख लोग
यूपी में ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान बना जन आंदोलन, जुड़े 47 लाख लोग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा-कांग्रेस गठबंधन में सीटों को लेकर खींचतान! RLD ने किया बड़ा दावा
सपा-कांग्रेस गठबंधन में सीटों को लेकर खींचतान! RLD ने किया बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में 15 IAS और 23 PCS अफसरों के तबादले हुए, देखें पूरी लिस्ट
यूपी में 15 IAS और 23 PCS अफसरों के तबादले हुए, देखें पूरी लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पैसों के अभाव में नहीं छूटेगी पढ़ाई...', CM योगी ने 4.60 लाख छात्रों को दी छात्रवृत्ति
'पैसों के अभाव में नहीं छूटेगी पढ़ाई...', CM योगी ने 4.60 लाख छात्रों को दी छात्रवृत्ति
Advertisement

वीडियोज

Premanand Maharaj के आश्रम का अनर्थ कांड ! | Sansani | ABP News
CJP का अगला मोर्चा Gyanesh Kumar के खिलाफ? सामने आईं 4 मांगें | Dharmendra Pradhan | SIR | EC
SIR Controversy: SIR पर संग्राम...विपक्ष के सवालों के बीच EC ने क्यों बदला तरीका? | Gyanesh Kumar
Chitra Tripathi | Fly Dubai Accident: 174 जिंदगी बचाने वाला 'हिंदुस्तानी हीरो' | ABP News
Fly Dubai Accident: Captain Smit Machchhar ने कैसे बचाई 174 जानें..PM Modi से बताया पूरा सच
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
रडार से रनवे तक... ऑपरेशन सिंदूर में पाक को हुआ था भारी नुकसान, IAF चीफ ने क्या कहा
रडार से रनवे तक... ऑपरेशन सिंदूर में पाक को हुआ था भारी नुकसान, IAF चीफ ने क्या कहा
दिल्ली NCR
नोएडा: सुपरनोवा की 43वीं मंजिल से शख्स ने लगाई छलांग, टुकड़ों में बिखरा शरीर
नोएडा: सुपरनोवा की 43वीं मंजिल से शख्स ने लगाई छलांग, टुकड़ों में बिखरा शरीर
स्पोर्ट्स
Asian Games 2026 Day 15 Live Update: जय शाह ने भारतीय खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल, कुछ देर में शुरू होगा हॉकी फाइनल
LIVE: जय शाह ने भारतीय खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल, कुछ देर में शुरू होगा हॉकी फाइनल
साउथ सिनेमा
प्रभास की 'फौजी' की रिलीज में क्यों हो रही देरी? सामने आई अब असल वजह
प्रभास की 'फौजी' की रिलीज में क्यों हो रही देरी? सामने आई अब असल वजह
इंडिया
स्मित माछर के हमलावर का अल-कायदा कनेक्शन? पुराने वीडियो से बड़ा खुलासा
स्मित माछर के हमलावर का अल-कायदा कनेक्शन? पुराने वीडियो से बड़ा खुलासा
इंडिया
लद्दाख की 28 जगहों के भारत ने नाम बदले, चीन को लग सकता है झटका
लद्दाख की 28 जगहों के भारत ने नाम बदले, चीन को लग सकता है झटका
एग्रीकल्चर
अब गन्ने में नहीं लगेगा लाल सड़न रोग! 12 नई किस्मों को मिली मंजूरी
अब गन्ने में नहीं लगेगा लाल सड़न रोग! 12 नई किस्मों को मिली मंजूरी
ट्रेंडिंग
बेज्जती हो गई भाई!' नारे लगा रहे युवक को गोद में टांग ले गए दारोगा जी
बेज्जती हो गई भाई!' नारे लगा रहे युवक को गोद में टांग ले गए दारोगा जी
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget