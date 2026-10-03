उत्तराखंड में SIR के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी, इतने लाख मतदाता घटे

उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के बाद आज यानी शनिवार को अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है. मुख्य निर्वाचन कार्यालय की ओर से जारी की गई फाइनल मतदाता सूची में कुल 71,58,949 मतदाता दर्ज हैं. प्रदेश में एसआईआर की शुरुआत 8 जून 2026 से हुई. उस वक्त राज्य में 79,60,762 मतदाता दर्ज थे.

गणना फॉर्म के वितरण और संकलन के बाद 14 जुलाई 2026 को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की गई, जिसमें 7133785 मतदाताओं के नाम शामिल थे. आयोग के कार्यक्रम के तहत 14 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक मतदाताओं को दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का समय मिला जिसके बाद 13 अगस्त से 28 सितंबर 2026 तक इन दावों और आपत्तियों का निस्तारण हुआ और आज अंतिम सूची प्रकाशित कर दी गई है.

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प्रदेश में कुल 71,58,949 मतदाता

अंतिम सूची के 7158949 मतदाताओं में 3421036 महिलाएं 3737701 पुरुष और 212 थर्ड जेंडर मतदाता हैं. 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के 72656 युवा मतदाता सूची में दर्ज हैं. जबकि 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं की संख्या 122892 है. दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम सूची में कुल 129872 नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं, जबकि 104708 नाम नियमानुसार सूची से हटाए गए हैं.

छूटे लोगों के लिए अब भी मौका

अंतिम प्रकाशन के बाद भी जो पात्र व्यक्ति किसी कारणवश सूची में शामिल नहीं हो सके हैं, वे फॉर्म 6 भरकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन ईसीआई नेट ऐप के जरिए ऑनलाइन या अपने बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के माध्यम से ऑफलाइन भी किया जा सकता है.

चुनाव आयोग की वेबसाइट पर देखी जा सकती है फाइनल वोटर लिस्ट

अंतिम मतदाता सूची भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.voter.eci.gov.in और मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट www.ceo.uk.gov.in पर देखी जा सकती है. इसके अलावा डीईओ/ईआरओ कार्यालय और बीएलओ से भी सूची प्राप्त की जा सकती है. हालांकि, उत्तराखंड की फाइनल मतदाता सूची पर किसी भी राजनीतिक दलों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है.

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