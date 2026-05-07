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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUttarakhand News: सर्बिया पहुंचा उत्तराखंड का चुनावी प्रतिनिधिमंडल, यूरोपीय लोकतंत्र का करेगा अध्ययन

Uttarakhand News: सर्बिया पहुंचा उत्तराखंड का चुनावी प्रतिनिधिमंडल, यूरोपीय लोकतंत्र का करेगा अध्ययन

Uttarakhand News In Hindi: उत्तराखण्ड का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल इन दिनों यूरोप के सर्बिया गणराज्य के दौरे पर है. यह दल वहां कि निर्वाचन प्रणाली और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर गहन अध्ययन कर रहा है.

By : आलोक कुमार | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 07 May 2026 06:16 PM (IST)
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भारत निर्वाचन आयोग की पहल पर इन दिनों उत्तराखण्ड का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल यूरोप के सर्बिया गणराज्य के दौरे पर है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम की अगुवाई में गया यह पांच सदस्यीय दल, वहां की निर्वाचन प्रणाली और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का गहन अध्ययन कर रहा है. बुधवार (6 मई) को प्रतिनिधिमंडल ने सर्बिया के नोवी साद प्रांत की विधानसभा का भ्रमण किया. यहां दल के सदस्यों ने यूरोप की लोकतांत्रिक संस्थाओं के कामकाज, प्रशासनिक ढांचे और चुनाव प्रबंधन की बारीकियों को समझा.

नोवी साद विधानसभा में गर्मजोशी से हुआ स्वागत

विधानसभा भ्रमण के दौरान नोवी साद प्रांत की विधानसभा अध्यक्ष दीना वुचिनिच ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया. उन्होंने भारत और सर्बिया के बीच लोकतांत्रिक मूल्यों और निर्वाचन प्रक्रियाओं के क्षेत्र में सहयोग को दोनों देशों के लिए लाभकारी बताया.

इस मुलाकात में सर्बिया स्थित भारत के राजदूत अभिषेक शुक्ला भी मौजूद रहे. अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदण्डे और जिलाधिकारी टिहरी नितिका खण्डेलवाल भी इस अवसर पर उपस्थित थीं.

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प्रांतीय निर्वाचन आयोग के साथ हुई अहम बैठक

विधानसभा दौरे के साथ-साथ प्रतिनिधिमंडल ने सर्बिया के प्रांतीय निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी की. इसमें दोनों पक्षों ने अपने-अपने देशों की चुनाव प्रणाली, मतदाता जागरूकता के तौर-तरीकों और चुनाव प्रबंधन के अनुभव साझा किए. मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. पुरुषोत्तम ने कहा कि इस अध्ययन भ्रमण से निर्वाचन प्रबंधन, मतदाता जागरूकता और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को और बेहतर ढंग से समझने का मौका मिला है. उन्होंने उम्मीद जताई कि इस दौरे से दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग आगे और प्रगाढ़ होगा.

गौरतलब है कि भारत निर्वाचन आयोग समय-समय पर विभिन्न राज्यों के निर्वाचन अधिकारियों को दूसरे लोकतांत्रिक देशों में भेजतें है, ताकि वहां की बेहतर चुनावी व्यवस्थाओं से सीख लेकर देश की निर्वाचन प्रणाली को और मजबूत किया जा सके. उत्तराखण्ड का यह दौरा उसी कड़ी का हिस्सा है.

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About the author आलोक कुमार

आलोक कुमार विश्व हिन्दू परिषद के अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं.
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Published at : 07 May 2026 06:16 PM (IST)
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