हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड में आपदा चेतावनी तंत्र होगा और मजबूत, 9 जिलों में लगेंगे ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन

उत्तराखंड में आपदा चेतावनी तंत्र होगा और मजबूत, 9 जिलों में लगेंगे ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन

Uttarakhand News: उत्तराखंड अब सरकार आपदा से निपटने के तरीके को बदलने की तैयारी में है. इसी कड़ी में राज्य में अर्ली वार्निंग सिस्टम को नए सिरे से खड़ा किया जा रहा है.

By : आलोक सेमवाल, देहरादून | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 24 Feb 2026 06:08 PM (IST)
Preferred Sources
उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में आपदाएं कोई नई बात नहीं, लेकिन अब सरकार इनसे निपटने के तरीके को बदलने की तैयारी में है. समय पर सटीक चेतावनी मिले और जान-माल का नुकसान कम से कम हो, इसी सोच के साथ राज्य में अर्ली वार्निंग सिस्टम को नए सिरे से खड़ा किया जा रहा है.

योजना के तहत नौ जिलों में ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन (AWS) और तीन जिलों में डॉप्लर रडार लगाए जाएंगे. रक्षा भू-स्थानिक अनुसंधान प्रतिष्ठान (DGRE) के सहयोग से उत्तरकाशी और टिहरी में आठ-आठ, पौड़ी में सात, देहरादून में पांच, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में तीन-तीन, अल्मोड़ा में दो तथा नैनीताल और हरिद्वार में एक-एक स्टेशन स्थापित होंगे.

AWS से मिलेगी मौसम की सटीक जानकारी

वहीं, मौसम विभाग देहरादून, अल्मोड़ा, चंपावत और चमोली में से किन्हीं तीन जिलों में डॉप्लर रडार लगाएगा. संबंधित जिलों को जमीन चिह्नित कर प्रस्ताव भेजने के निर्देश दे दिए गए हैं. आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन के मुताबिक, AWS से मौसम की सटीक और तत्काल जानकारी मिलेगी, जबकि डॉप्लर रडार बारिश, बादलों की गतिविधि और मौसम के बदलावों पर रियल टाइम नजर रखेगा.

बैठक में कई अहम फैसले

आपातकालीन परिचालन केंद्र में हुई समीक्षा बैठक में सचिव सुमन ने कई जरूरी निर्देश दिए. आपदा मद में हुए खर्च का पूरा ब्योरा केंद्र के NDMIS पोर्टल पर जल्द अपलोड करने को कहा गया. आपदाओं में लापता हुए लोगों को मृत घोषित करने के लंबित मामलों में जल्द प्रस्ताव भेजने के भी निर्देश दिए गए. साथ ही 2025 की आपदाओं में जान गंवाने वाले नेपाली मूल के लोगों को आर्थिक सहायता और मृत्यु प्रमाण पत्र दिलाने के लिए जिलों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है.

राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए उपलब्ध हर उपकरण की GIS मैपिंग भी की जाएगी. जिलों और विभागों को IDRN पोर्टल पर उपकरणों का विवरण मानसून से पहले अपलोड करना होगा, ताकि जरूरत के वक्त संसाधनों की सही तस्वीर सामने हो.

हर जिले में DDRN, तहसील तक पहुंचेगा नेटवर्क

आपदा के दौरान अक्सर मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं ठप हो जाती हैं, और तब संचार का टूटना सबसे बड़ी मुसीबत बन जाता है. इससे निपटने के लिए रुद्रप्रयाग की तर्ज पर अब हर जिले में डिजास्टर डेडिकेटेड रेडियो नेटवर्क (DDRN) स्थापित किया जाएगा. यह नेटवर्क लंबी दूरी तक काम करता है और इसमें हाई-स्पीड इंटरनेट, वॉयस और वीडियो कम्युनिकेशन की सुविधा होती है.

इतना ही नहीं, अब तहसील स्तर पर भी आपातकालीन परिचालन केंद्र बनाए जाएंगे और जरूरी उपकरण मुहैया कराए जाएंगे, ताकि जमीनी स्तर पर प्रतिक्रिया तेज हो और समन्वय बेहतर.
और पढ़ें

About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
Read
Published at : 24 Feb 2026 06:07 PM (IST)
Tags :
Dehradun News UTTARAKHAND NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में आपदा चेतावनी तंत्र होगा और मजबूत, 9 जिलों में लगेंगे ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन
उत्तराखंड में आपदा चेतावनी तंत्र होगा और मजबूत, 9 जिलों में लगेंगे ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आशुतोष ब्रह्मचारी की नाक काटने वाले को 21 लाख का इनाम', शंकराचार्य के समर्थन में फलहारी बाबा
'आशुतोष ब्रह्मचारी की नाक काटने वाले को 21 लाख का इनाम', शंकराचार्य के समर्थन में फलहारी बाबा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Garhwal News: उत्तराखंड पुलिस का अभियान, गढ़वाल में आश्रम, जिम, स्पा से लेकर डिलीवरी बॉय तक की होगी चेकिंग
उत्तराखंड पुलिस का अभियान, गढ़वाल में आश्रम, जिम, स्पा से लेकर डिलीवरी बॉय तक की होगी चेकिंग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Prayagraj News: BSNL अधिकारी के लिए अंडरवियर से लेकर स्नान तक का प्रोटोकॉल, वायरल होने पर रद्द
प्रयागराज: BSNL अधिकारी के लिए अंडरवियर से लेकर स्नान तक का प्रोटोकॉल, वायरल होने पर रद्द
Advertisement

वीडियोज

'The Art of Sarah': एक murder mystery जिसने खोले branded दुनिया का राज
Bollywood News: आदित्य धर की मल्टीस्टारर फिल्म का खुलासा—क्या सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ही इसका सीक्रेट वेपन हैं?
Mannat: 🧐Mannat की वापसी, Dua को मिला पिता! क्या Aishwarya को मिलेगी सजा? #sbs
Lucknow Blue Drum Case:पिता की हत्या कर बेटे ने ड्रम में भरे शव के टुकड़े, वीडियो देख कांप उठेगी रूह
AI Summit Row: IYC अध्यक्ष Uday Bhanu को 4 दिन की रिमांड, तिलक मार्ग थाने लाई पुलिस | Delhi Police
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'PM ने किसानों को बेच दिया...', भोपाल में कांग्रेस की किसान महाचौपाल में ट्रेड डील पर बोले राहुल गांधी, केंद्र पर कसा तंज
'PM ने किसानों को बेच दिया...', भोपाल में ट्रेड डील पर बोले राहुल गांधी, केंद्र पर कसा तंज
दिल्ली NCR
खुशखबरी! होली के मौके पर मुफ्त में मिलेगा LPG सिलेंडर, खाते में आएंगे 853 रुपये
खुशखबरी! होली के मौके पर मुफ्त में मिलेगा LPG सिलेंडर, खाते में आएंगे 853 रुपये
आईपीएल 2026
अब IPL 2026 में लखनऊ को कोई नहीं रोक पाएगा? LSG के साथ आए श्री गणेश; नया अपडेट शुभ भी और विजयी भी
अब IPL 2026 में लखनऊ को कोई नहीं रोक पाएगा? LSG के साथ आए श्री गणेश; नया अपडेट शुभ भी और विजयी भी
विश्व
खुली अमेरिका की पोल, ईरान से लड़ने पहुंचे जंगी जहाज पर भयंकर हालात, टॉयलेट के बाहर सैनिकों की लगीं लंबी लाइनें
खुली अमेरिका की पोल, ईरान से लड़ने पहुंचे जंगी जहाज पर भयंकर हालात, टॉयलेट के बाहर सैनिकों की लगीं लंबी लाइनें
बॉलीवुड
Border 2: रिलीज के एक महीने बाद भी 'बॉर्डर 2' का नहीं हो रहा क्रेज कम, 5वें वीकेंड में धुआंधार बिके टिकट, बनाया ये रिकॉर्ड
रिलीज के एक महीने बाद भी 'बॉर्डर 2' का नहीं हो रहा क्रेज कम, 5वें वीकेंड में धुआंधार बिके टिकट
न्यूज़
इन 5 राज्यों की निकल पड़ी! एयरपोर्ट से लेकर रेलवे-मेट्रो के विस्तार तक 8 प्रस्तावों को मोदी कैबिनेट ने दिखाई हरी झंडी
एयरपोर्ट से लेकर रेलवे-मेट्रो के विस्तार तक इन 8 प्रस्तावों को मोदी कैबिनेट ने दिखाई हरी झंडी
लाइफस्टाइल
Most Consumed Meat In Israel: किस जानवर का मांस सबसे ज्यादा खाते हैं इजरायल के लोग, जानें कैसे रखते हैं खुद को इतना फिट?
किस जानवर का मांस सबसे ज्यादा खाते हैं इजरायल के लोग, जानें कैसे रखते हैं खुद को इतना फिट?
यूटिलिटी
कमरे के साइज के हिसाब से कैसे चुनें सही एसी? खरीदने से पहले जान लें ये जरूरी बातें
कमरे के साइज के हिसाब से कैसे चुनें सही एसी? खरीदने से पहले जान लें ये जरूरी बातें
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
ENT LIVE
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Embed widget