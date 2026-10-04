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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड: पूर्व CM हरीश रावत से कांग्रेस नेतृत्व नाराज, कहा- 'पार्टी को बिना बताए...'

उत्तराखंड: पूर्व CM हरीश रावत से कांग्रेस नेतृत्व नाराज, कहा- 'पार्टी को बिना बताए...'

कांग्रेस आलाकमान ने हरीश रावत से कहा कि इस समय प्रदेश कांग्रेस के समानांतर कोई यात्रा निकालना पार्टी के लिए हितकारी नहीं होगा, इसलिए आप अपनी यात्रा को आगे ना बढ़ाएं.

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 04 Oct 2026 08:54 PM (IST)
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उत्तराखंड से बड़ी सियासी खबर सामने आई है. सूत्रों के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से कांग्रेस नेतृत्व नाराज बताया जा रहा है. आरोप है कि रावत ने बिना पार्टी नेतृत्व को बताए ही यात्रा निकाल ली, जिससे आलाकमान खफा हो गया. वहीं अब पार्टी ने हरीश रावत को नसीहत दी है.

दरअसल, उत्तराखंड की प्रभारी महासचिव कुमारी शैलजा ने हरीश रावत को चिट्ठी लिखी, जिसमें कहा गया कि आप जो यात्रा निकाल रहे हैं, उसको लेकर आपने पीसीसी से कोई चर्चा नहीं की है. कांग्रेस नेतृत्व ने कहा कि अगले कुछ महीनो में विधानसभा चुनाव होने हैं इसलिए पार्टी में एकजुटता की जरूरत है.

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'समानांतर कोई यात्रा निकालना पार्टी के हित में नहीं'

कांग्रेस आलाकमान ने हरीश रावत से कहा कि इस समय प्रदेश कांग्रेस के समानांतर कोई यात्रा निकालना पार्टी के लिए हितकारी नहीं होगा, इसलिए आप अपनी यात्रा को आगे ना बढ़ाएं. पार्टी ने कहा कि आपने कई विवादित बयान भी दिए हैं.

हरीश रावत का जन संवाद यात्रा का था कार्यक्रम

बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का जनता के बीच संपर्क स्थापित करने को लेकर सोमवार से जन संवाद यात्रा निकालने का कार्यक्रम है. कांग्रेस नेताओं के मुताबिक व्यापारियों, किसानों और आम जनता की समस्याओं को समझने के लिए इस यात्रा को निकालने का कार्यक्रम था.

(अपडेट जारी है.)

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 04 Oct 2026 08:08 PM (IST)
Tags :
Harish Rawat Uttarakhand News CONGRESS
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