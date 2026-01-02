उत्तराखंड में आर्मी कैंप के स्टोर में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल की टीम

उत्तराखंड में चमोली के जोशीमठ में औली रोड पर स्थित आर्मी कैंप के अंदर एक स्टोर में अचानक भीषण आग लग गई. आग लगने की यह घटना के बाद पूरे कैंप परिसर और आसपास के इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. तेज हवाओं के चलने की वजह से आग की लपटें लगातार भयानक होती जा रही हैं और तेजी से फैल रही हैं.

इस घटना की जानकारी मिलते ही सेना की फायर ब्रिगेड और जवान तुरंत मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने का कार्य शुरू कर दिया. फिलहाल स्टोर के अंदर रखे सामान को बचाने और लपटों को शांत करने की कोशिश की जा रही है. जानकारी के अनुसार सेना के कैंप में लगी आग काफी बड़े क्षेत्र में फैली है और यही वजह है कि इसे बुझाने में जवानों और फायर सर्विस की टीम को काफी मुश्किलें हो रही हैं. इसके आस-पास के खेत भी है जहां सुखी घास है और तेज हवा चलने के कारण आग बढ़ती जा रही है.

स्थानीय फायर सर्विस की टीम भी मौके पर पहुंची

पहाड़ी इलाके में चल रही तेज हवाओं ने आग की लपटों को तेज कर दिया है, आग की लपटें इतनी ऊंची और भयानक हो गईं कि दूर से ही दिखाई दे रही हैं और धुआं से आसमान ढक गया. जैसे ही आग लगी तो कैंप में मौजूद फायर ब्रिगेड और जवानों ने फौरन आग बुझाने का अभियान शुरू कर दिया. स्थानीय फायर सर्विस की टीम भी मौके पर पहुंची और राहत कार्य में सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जुटे हुए हैं. फिलहाल स्टोर में रखे सामान को बचाने और लपटों को पूरी तरह शांत करने की कोशिशें जारी है.

