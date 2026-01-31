उत्तर प्रदेश: कोडीन सिरप तस्करी केस में दूसरी बड़ी कार्रवाई, सोनभद्र पुलिस ने कसा शिकंजा

सोनभद्र पुलिस ने नशे के कारोबार पर एक बार फिर बड़ी चोट की है. कोडीन युक्त कफ सिरप तस्करी के सरगना भोला प्रसाद जायसवाल की अवैध कमाई पर लगातार दूसरी बड़ी कार्रवाई की गई है. पहले 28 करोड़ 50 लाख रुपये की संपत्ति जब्त करने के बाद अब पुलिस ने करीब 6 करोड़ की और संपत्ति कुर्क कर दी है.

जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट के तहत वाराणसी में की गई. जहां तस्करी से अर्जित चल-अचल संपत्तियों को सीज किया गया है. पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन में की गई.

कफ सिरप तस्कर पर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई

सोनभद्र पुलिस द्वारा थाना रॉबर्ट्सगंज में दर्ज कोडीन युक्त कफ सिरप तस्करी के मामले में अभियुक्त भोला प्रसाद जायसवाल के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई जारी है. न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पहले ही 23 जनवरी 2026 को करीब 28 करोड़ 50 लाख रुपए की चल-अचल संपत्ति जब्त की जा चुकी है. इसी क्रम में 31 जनवरी 2026 को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-F के तहत वाराणसी जनपद में बड़ी कुर्की की कार्रवाई की गई. इस दौरान अभियुक्त और उसके परिजनों के नाम दर्ज कुल 07 अचल संपत्तियां कुर्क की गईं, जिनकी कीमत लगभग 4 करोड़ 55 लाख से अधिक है. इसके साथ ही फॉर्च्यूनर लेजेंडर कार समेत 04 वाहन, जिनकी कुल कीमत करीब 51 लाख रुपये है. पुलिस ने अपने कब्जे में लिए है.

पुलिस ने छह करोड़ रुपये की कुर्क की अवैध संपत्ति

सोनभद्र पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि बैंक खातों में जमा 70 लाख 99 हजार रुपए की राशि भी अभिग्रहित की गई है. इस तरह इस चरण की कार्रवाई में कुल 5 करोड़ 77 लाख से अधिक की अवैध संपत्ति कुर्क की गई है. कुर्की की यह कार्रवाई SIT टीम और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा की गई. पुलिस का साफ कहना है कि मादक और नशीली दवाओं की तस्करी करने वालों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी.

