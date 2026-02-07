संत कबीर नगर: अंतरराज्यीय वाहन चोर गैंग का पुलिस ने किया पर्दाफाश, सरगना समेत 2 गिरफ्तार

संत कबीर नगर के कोतवाली खलीलाबाद बखिरा और एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम ने बालूशासन पुल के पास से अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग के सरगना समेत दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है. पुलिस द्वारा चोरों की गिरफ्तारी से जिले में बीते दिनों हुए 3 वाहन चोरी की घटना का खुलासा हुआ. संदीप कुमार मीना ने रिजर्व पुलिस लाइन में घटना की जानकारी देते हुए बताया कि मामले के अनावरण के लिए एसओजी, सर्विलांस सहित तीन टीमों का गठन किया गया था.

पुलिस के हत्थे चढ़ा चोरों का यह गिरोह सड़क किनारे खड़े वाहनों की रेकी कर चोरी की घटना को अंजाम देता था और इसे चुराकर बेच देता था. एसपी ने चोरों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 25 हजार रुपये पुरस्कार से सम्मानित किया.

पुलिस ने कार और 20 किलो 800 ग्राम गांजा किया बरामद

एसपी संदीप कुमार मीना ने बताया कि सूचना के आधार पर कोतवाल पंकज कुमार पांडेय, एसओ बखिरा सतीश सिंह सिंह और एसओजी प्रभारी अजय सिंह की संयुक्त टीम ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग के सरगना समेत दो सदस्यों को गिरफ्तार किया. पकड़े गए सभी आरोपियों से 05 लाख रुपये नकदी, कार और 20 किलो 800 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ.

पूछताछ में आरोपी रमेश शाह ने बताया कि उन लोगों पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों में सगरना की पहचान रमेश शाह निवासी मोहम्मदपुर निर्मल टोला थाना माधोपुर जनपद गोपालगंज बिहार और मोहम्मद सिराज निवासी बंगरा वाजीद थाना मरियारी जनपद मुजफ्फरपुर बिहार के रूप में हुई है. पूछताछ में आरोपी रमेश शाह ने बताया कि उन लोगों का एक संगठित गैंग है. वह गैग का लीडर है. वे लोग चार पहिया वाहनों की चोरी करते है तथा उससे प्राप्त धन को आपस में बाटकर अपना जीविकोपार्जन करते है.

गिरफ्तार दोनों आरोपियों ने कबूला अपराध

मुख्य आरोपी रमेश शाह ने बताया कि बैगनार कार में जो गांजा है, उसे वह ज्यादा पैसे की चाह में बेचने के लिए ले जा रहा था. वह अपने साथी मोहम्मद सिराज निवासी बंगरा वाजीद थाना मरियारी जनपद मुजफ्फरपुर बिहार और परमेश्वर सोनी निवासी बिजुलपुर थाना तुर्कवलिया जनपद मोतीहारी चम्पारण बिहार के साथ मिलकर चोरी करते है. यहां से गाड़ियों की चोरी करके बिहार ले जाकर कबाड़ियों से बेच देते है. दोनों आरोपियों से इतना पैसा लेकर चलने के बारे में पूछा गया तो बताए कि वे लोग गाड़ी चोरी व पुरानी गाड़ियों के खरीद विक्री का काम करते है. गाड़ी खरीदने के बहाने रेकी भी करते है, यदि कही ठीक-ठाक गाड़ी मिल जाती है तो चोरी न करके गाड़ी खरीद कर बिहार में ले जाकर बेचते है.

