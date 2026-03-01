हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडखामेनेई के निधन पर शोक और चेतावनी, मौलाना यासूब अब्बास बोले- 'ईरान के जवाब के लिए तैयार रहें'

खामेनेई के निधन पर शोक और चेतावनी, मौलाना यासूब अब्बास बोले- 'ईरान के जवाब के लिए तैयार रहें'

US Israel Iran Strike: ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई की मौत की खबर पर शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने रिएक्शन दिया है. उन्होंने इसे शहादत बताते हुए तीन दिन के शोक का ऐलान किया है.

By : नीतु कुमारी | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 01 Mar 2026 10:40 AM (IST)
Preferred Sources

ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई की मौत को लेकर भारत में प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई हैं. शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने दावा किया है कि ईरान की मीडिया से मिल रही जानकारी के अनुसार ख़ामेनेई शहीद हो गए हैं. इस कथित खबर के बाद देशभर में शिया समुदाय के बीच शोक और आक्रोश की स्थिति देखी जा रही है.

मौलाना यासूब अब्बास ने इस खबर को बेहद अफसोसनाक बताया और कहा कि शहादत से घबराने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि अगर यह खबर सही है तो इसे एक बड़ी कुर्बानी के रूप में देखा जाएगा. उनका कहना है कि कुछ ताकतों को यह भ्रम है कि उन्होंने ईरान को खत्म कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होगा. उन्होंने पीटीआई को दिए बयान में दावा किया कि ईरान हर हाल में इसका जवाब देगा और अल्लाह इसी जमीन से किसी और को खड़ा करेगा जो यहुदियत का खात्मा करेगा.

ईरान के जवाब के लिए तैयार रहें- मौलाना यासूब अब्बास

मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि ईरान पूरी तरह बातचीत के मूड में था और डिफेंस मोड में काम कर रहा था, न कि अटैक मोड में. उनके अनुसार ईरान ने हमेशा संयम बरता और शांति की दिशा में पहल की. हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि अब हालात बदल सकते हैं. उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजरायल ईरान के जवाब के लिए तैयार रहें, क्योंकि ईरान उनके ठिकानों को तबाह और बरबाद कर सकता है.

3 दिन के शोक का ऐलान

ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से तीन दिन के शोक का ऐलान किया गया है. बोर्ड ने देशभर के शिया समुदाय से अपील की है कि वे इस दौरान शांति बनाए रखें और एकजुट रहें. इसके साथ ही बयान में अमेरिका और इजरायल के खिलाफ कड़ी नाराजगी जाहिर की गई है. लोगों से अपील की गई है कि वे इन देशों की नीतियों का विरोध करें और ईरान के साथ एकजुटता प्रकट करें.

और पढ़ें

About the author नीतु कुमारी

एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. झारखंड राइटर्स एसोसिएशन की पूर्व कवयित्री हैं. विषयों को सरलता में पिरोने का हुनर रखती हैं. खाली समय में आध्यात्म, समाजिक और संवेदनाओं की गहराइयों में डूबने का शौक है.
Read
Published at : 01 Mar 2026 10:40 AM (IST)
Tags :
UP NEWS ISRAEL - IRAN WAR Maulana Yasoob Abbas Israel Attack On Iran
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ईरान से युद्ध को लेकर ट्रंप पर भड़के शहाबुद्दीन रजवी, बोले- 'दुनिया को विनाश की तरफ धकेला'
ईरान से युद्ध को लेकर ट्रंप पर भड़के शहाबुद्दीन रजवी, बोले- 'दुनिया को विनाश की तरफ धकेला'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
खामेनेई के निधन पर शोक और चेतावनी, मौलाना यासूब अब्बास बोले- 'ईरान के जवाब के लिए तैयार रहें'
खामेनेई के निधन पर शोक और चेतावनी, मौलाना यासूब अब्बास बोले- 'ईरान के जवाब के लिए तैयार रहें'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हरदोई में 40 कुंतल अवैध भांग का भंडाफोड़, होली से पहले प्रशासन की बड़ी कार्रवाई
हरदोई में 40 कुंतल अवैध भांग का भंडाफोड़, होली से पहले प्रशासन की बड़ी कार्रवाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
होली पर मुफ्त गैस सिलेंडर के लिए 1500 करोड़ ट्रांसफर, 2027 चुनाव पर भी सतीश शर्मा का बयान
होली पर मुफ्त गैस सिलेंडर के लिए 1500 करोड़ ट्रांसफर, 2027 चुनाव पर भी सतीश शर्मा का बयान
Advertisement

वीडियोज

US-Israel Iran War: Netanyahu ने ईरान की नौसेना को खत्म करने का किया एलान | ALi Khamenei
US-Israel Iran War: ALi Khamenei पर हमले का आ गया पहला वीडियो | Donald Trump | Khamenei
US-Israel Iran War: ALi Khamenei पर हमले का आ गया पहला वीडियो | Donald Trump | Khamenei | Netanyahu
US-Israel Iran War: कौन संभालेगा ईरान की सत्ता? Trump ने कर दिया बड़ा दावा! | Khamenei | Netanyahu
US-Israel Iran War: Ali Khamenei के निधन पर ईरान में 40 दिन का राजकीय शोक | Donald Trump | Netanyahu
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Ayatollah Ali Khamenei Death: कई बड़े नेताओं के साथ चल रही थी मीटिंग और तभी हुआ अटैक, पढ़ें खामेनेई की मौत की इनसाइड स्टोरी
कई बड़े नेताओं के साथ चल रही थी मीटिंग और तभी हुआ अटैक, पढ़ें खामेनेई की मौत की इनसाइड स्टोरी
महाराष्ट्र
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाले कारखाने में धमाका, 15 लोगों की मौत, कई मजदूर घायल
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाले कारखाने में धमाका, 15 लोगों की मौत, कई मजदूर घायल
क्रिकेट
IND vs WI T20 World Cup Head-To-Head: भारत बनाम वेस्टइंडीज का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड, T20 वर्ल्ड कप में किसका पलड़ा रहा भारी?
भारत बनाम वेस्टइंडीज का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड, T20 वर्ल्ड कप में किसका पलड़ा रहा भारी?
बॉलीवुड
The Kerala Story 2 BO Day 1: द केरला स्टोरी 2 का पहले दिन धमाल, ओपनिंग डे पर ही रिकवर कर लिया बजट का 11 परसेंट
द केरला स्टोरी 2 का पहले दिन धमाल, ओपनिंग डे पर ही रिकवर कर लिया बजट का 11 परसेंट
विश्व
US-Israel Strike Iran: इजरायल-अमेरिका के हमले में खामेनेई की मौत, 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा, ईरानी मीडिया ने किया कंफर्म
इजरायल-अमेरिका के हमले में खामेनेई की मौत, 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा, ईरानी मीडिया ने किया कंफर्म
विश्व
US-Israel Iran War: ईरान-इजरायल जंग की वजह से सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल, यात्री परेशान, एयरस्पेस अभी भी बंद
ईरान-इजरायल जंग की वजह से सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल, यात्री परेशान, एयरस्पेस अभी भी बंद
हेल्थ
30 की उम्र में क्यों बढ़ रहा है ब्रेन फॉग? डॉक्टर ने बताए इसके कारण और बचाव के तरीके
30 की उम्र में क्यों बढ़ रहा है ब्रेन फॉग? डॉक्टर ने बताए इसके कारण और बचाव के तरीके
यूटिलिटी
हाईवे पर अब आसानी से शुरू करें बिजनेस, पेट्रोल पंप से फूड कोर्ट तक सब प्रोसेस होगा ऑनलाइन
हाईवे पर अब आसानी से शुरू करें बिजनेस, पेट्रोल पंप से फूड कोर्ट तक सब प्रोसेस होगा ऑनलाइन
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget