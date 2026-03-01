खामेनेई के निधन पर शोक और चेतावनी, मौलाना यासूब अब्बास बोले- 'ईरान के जवाब के लिए तैयार रहें'

ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई की मौत को लेकर भारत में प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई हैं. शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने दावा किया है कि ईरान की मीडिया से मिल रही जानकारी के अनुसार ख़ामेनेई शहीद हो गए हैं. इस कथित खबर के बाद देशभर में शिया समुदाय के बीच शोक और आक्रोश की स्थिति देखी जा रही है.

मौलाना यासूब अब्बास ने इस खबर को बेहद अफसोसनाक बताया और कहा कि शहादत से घबराने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि अगर यह खबर सही है तो इसे एक बड़ी कुर्बानी के रूप में देखा जाएगा. उनका कहना है कि कुछ ताकतों को यह भ्रम है कि उन्होंने ईरान को खत्म कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होगा. उन्होंने पीटीआई को दिए बयान में दावा किया कि ईरान हर हाल में इसका जवाब देगा और अल्लाह इसी जमीन से किसी और को खड़ा करेगा जो यहुदियत का खात्मा करेगा.

ईरान के जवाब के लिए तैयार रहें- मौलाना यासूब अब्बास

मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि ईरान पूरी तरह बातचीत के मूड में था और डिफेंस मोड में काम कर रहा था, न कि अटैक मोड में. उनके अनुसार ईरान ने हमेशा संयम बरता और शांति की दिशा में पहल की. हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि अब हालात बदल सकते हैं. उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजरायल ईरान के जवाब के लिए तैयार रहें, क्योंकि ईरान उनके ठिकानों को तबाह और बरबाद कर सकता है.

3 दिन के शोक का ऐलान

ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से तीन दिन के शोक का ऐलान किया गया है. बोर्ड ने देशभर के शिया समुदाय से अपील की है कि वे इस दौरान शांति बनाए रखें और एकजुट रहें. इसके साथ ही बयान में अमेरिका और इजरायल के खिलाफ कड़ी नाराजगी जाहिर की गई है. लोगों से अपील की गई है कि वे इन देशों की नीतियों का विरोध करें और ईरान के साथ एकजुटता प्रकट करें.