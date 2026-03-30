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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'प्रतिभा साधन-संसाधन पर नहीं होती आश्रित', UP पीसीएस में चयनित छात्रों को स्मृति ईरानी ने दी बधाई

'प्रतिभा साधन-संसाधन पर नहीं होती आश्रित', UP पीसीएस में चयनित छात्रों को स्मृति ईरानी ने दी बधाई

UP PSC 2024 final Result Declared: पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद स्मृति ईरानी ने चयनित छात्रों को एक्स पोस्ट के जरिये बधाई दी. उन्होंने कहा कि, प्रतिभा किसी साधन-संसाधन पर आश्रित नहीं होती.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 30 Mar 2026 02:29 PM (IST)
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यूपी प्रांतीय सिविल सेवा (PCS) 2024 का परीक्षा परिणाम रविवार देर रात जारी कर दिया गया, जिसमें लड़कियों ने बाजी मारी है. महिला शक्ति ने अपनी काबिलियत का परिचय देते हुए टॉप 10 में 6 पर लड़कियों ने अपनी सीट सुनिश्चित की है. अब युवाओं की इस उपलब्धि पर पूर्व केंद्रीय मंत्री व एक्ट्रैस स्मृति ईरानी ने प्रतिक्रिया देते हुए बधाई दी है.

छात्रों की उपलब्धि पर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक्स पोस्ट पर लिखा, "अमेठी के युवाओं ने एक बार फिर अपने दम पर यह साबित कर दिया है कि प्रतिभा किसी साधन-संसाधन पर आश्रित नहीं होती. UPPSC-2024 की परीक्षा में चयनित हुए सभी होनहारों को हार्दिक बधाई."

'सफलता व्यक्तिगत नहीं, बल्कि पूरे अमेठी के लिए गौरव का विषय'

स्मृति ईरानी ने कहा कि, "संग्रामपुर के आयुष पांडे का टॉप 10 में स्थान बनाना, पंडरी गांव की स्नेहा शुक्ला का नायब तहसीलदार बनना, जगदीशपुर की मानसी सिंह और गौरीगंज के रजनीश विक्रम सिंह का डिप्टी जेलर पद पर चयन होना केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि पूरे अमेठी के लिए गौरव का विषय है."

चयनित अभ्यर्थियों को स्मृति ईरानी ने दी बधाई

पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि संग्रामपुर की अनुराधा सिंह और शुकुल बाजार के आशीष शुक्ला जैसे युवाओं की उपलब्धियां भी बताती हैं कि मेहनत कभी खाली नहीं जाती. इन सभी की सफलता में एक चीज समान है और वह है लगन, धैर्य और आगे बढ़ने का जज्बा, जो अमेठी के युवाओं के लिए प्रेरणीय है. UPPSC की परीक्षा में चयनित सभी युवाओं को उनकी सफलता पर ढेरों शुभकामनाएं.

932 अभ्यर्थियों का हुआ सेलेक्शन

आपको बता दें कि, यूपी प्रांतीय सिविल सेवा (PCS) 2024 का परीक्षा परिणाम रविवार को घोषित किया है. इसमें कुल 932 अभ्यर्थियों का सेलेक्शन हुआ है. फिलहाल, यूपी प्रांतीय सिविल सेवा का परिणाम घोषित होने के बाद चयनित अभ्यर्थियो के परिवार में खुशी और उत्साह का माहौल है.

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Published at : 30 Mar 2026 02:29 PM (IST)
Tags :
Amethi News UP NEWS SMRITI IRANI UPPSC 2024 Final Result Declared
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