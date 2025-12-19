यूपी विधानसभा में कफ सिरप को लेकर सपा का प्रदर्शन, पोस्टर पहनकर पहुंचे अखिलेश यादव के विधायक

उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही समाजवादी पार्टी ने कफ सिरप मामले को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी की है. सपा के कई विधायक आज अलग-अलग अंदाज में कफ सिरप मामले पर अपना विरोध जताते हुए विधानसभा पहुंचे. सपा विधायक मुकेश वर्मा कफ सिरप का पोस्टर पहनकर विधानसभा आए तो वहीं सपा विधायक बृजेश यादव जादुई कफ सिरप को पोस्टर लेकर साइकिल पर आए.

समाजवादी पार्टी के शिकोहाबाद से विधायक मुकेश वर्मा सत्र के पहले दिन कफ सिरप का पोस्टर पहन कर विधानसभा पहुंचे और इस मामले में कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की. एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो सरकार हर मुद्दे पर बुलडोजर चलती है अब उस सरकार के बुलडोजर की चाबी खो गई है और तेल भी खत्म हो गया है. इस मामले में अब तक किसी बड़े आदमी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

कफ सिरप मामले पर सपा विधायकों को प्रदर्शन

सपा विधायक बृजेश यादव ने भी कफ सिरप को लेकर विरोध जताया. वो साइकिल चलाकर जादुई कफ सिरप की बोतल का पोस्टर लेकर विधानसभा पहुंचे. उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों ने जहरीले कफ सिरप को पिलाया जिससे गरीब के बच्चों की मौत हो गई. सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण देने का काम कर रही है.

सपा के शिक्षक एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने भी कोडीन कफ सिरप को लेकर योगी सरकार को घेरा और कहा कि इस मामले में मुख्य अभियुक्त धनंजय सिंह है. सबसे अधिक उन्हीं की बातें आरोपियों से होती थीं. लेकिन, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है. वो मुख्यमंत्री की जाति के हैं, इसलिए उन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, सरकार के बुलडोजर की चाबी खो गई है.

सपा विधायक ने योगी सरकार को घेरा

भदोही से सपा विधायक जाहिद बेग ने भी कफ़ सिरप और वायु प्रदूषण का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि इस सरकार में वायु प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वायु प्रदूषण से हमारा गला खराब हो गया, जब हमने गला ठीक करने के लिए कोडीन कफ सिरप पी लिया तो इससे हमारी हालत और खराब हो गई.

बता दें कि इस बार यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से 24 दिसंबर तक चलेगा. इस दौरान योगी सरकार 22 दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश करेगी और पांच घंटे वंदे मातरम पर भी चर्चा की जाएगी. वहीं विपक्ष एसआईआर और कफ सिरप मामले को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में मूड में है.

